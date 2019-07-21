​Верните плитку!

В настоящее время Муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» выполняется ремонт проезжей части и тротуаров по ул. Сибирской и ул. Рабочей. Давно известно и доказано на практике, что практичность, экологичность, внешний вид и ремонтопригодность асфальтового покрытия намного хуже, чем у тротуарной плитки.

В Москве уже отказались даже от «обычной»тротуарной плитки в пользу гранитной. Казалось бы, и нашей «нефтяной столице» стоит следовать современным трендам. Но нет, при ремонте тротуар будет покрываться асфальтом! И это при том, что по улице Университетской укладывают плитку. Видимо, улицы помельче не достойны такого уважения.

Но самое интересное, что до начала ремонта плитка уже лежала вдоль многоквартирного жилого дома по ул. Университетской, 5 (по ул. Рабочей и ул. Сибирской).

Причем она была уложена не администрацией за счет бюджета, а застройщиком за собственный счет при сдаче жилого дома.За весь период эксплуатации данное покрытие нигде не было повреждено и показало свою долговечность.

Плитка находилась в идеальном состоянии.

В настоящее время плитка демонтирована, аккуратно уложена на поддоны и вывезена в неизвестном направлении. Ведется подготовка к укладке асфальта.

Очевидно, что в результате такой «реновации наоборот» качество благоустройства улицы ухудшится, будет нарушена архитектурная целостность пешеходных зон. Снизятся эксплуатационные, экологические и эстетические характеристики городской среды.

Правление ТСЖ «Комфорт» и инициативная группа жителей обращаются к главе города, администрации города, депутатам городской думы и требует восстановить тротуарную плитку хотя бы там, где она была уложена до ремонта!