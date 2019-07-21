Сургут за неделю. Хочу все знать

Бетон спешит на помощь

Начну с близкой лично мне темы – мост в сквере Старожилов дожил до ремонта. Сколько по нему было хожено! Кажется, он всегда был такой – перекошенный, перекрученный, как в кино про Индиану Джонса. Теперь там бетонные плиты стопкой лежат и я, если честно, испытываю двойственные ощущения. С одной стороны, ремонт – это долгожданное чудо, с другой – этот кусочек мира никогда не будет прежним. Хотелось бы, если честно, сохранить некое изящество конструкции, что плиты не предполагают априори. Ну да ладно, безопасность форева.

Эта музыка будет вечной?

Новость дня – про улицу (или это проспект?) Ленина сняли клип, присоединяюсь к аплодисментам. Вспомнился почему-то старый советский фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен!», где товарищ Дынин просил изобразить пионера Иночкина «в жалком виде». А тут ведь изображать ничего не надо, натура сама за себя говорит, плюс талантливый отыгрыш. Теперь крайне любопытно, будет ли со всего этого какой-то движ. Лично я не верю, но вдруг.

Доля дольщика

Дольщики ДЭПа снова вышли на пикеты – дабы привлечь внимание к тому, что прописанные дорожные карты не спешат разыгрываться. Вследствие этого – или же просто совпало – но губернатор Югры Наталья Комарова вновь к нам в гости мчится, скоро все случиться. А именно 23 июля состоится еще одно совещание в Сургуте по данной проблематике, на которое уже позвали в том числе и дольщиков. И снова испытываю живой интерес – что это будет? Раздача волшебных пенделей? Или какой-то другой формат активизации процессов?

Много или мало? Пока сами не поняли

Продолжается активность вокруг мусорной тематики – наконец-то проклюнулось и мнение нового оператора, «Югры-Экологии». Крайне любопытно, что ее руководство считает, что нормы накопления мусора требуют повышения, поскольку фактический объем вывозимых отходов выше того, что оплачивается. При этом сургутские власти инициировали встречный процесс, изучая возможность, наоборот, понизить эту норму. Профит для сургутян очевиден – чем меньше норма, тем меньше сумма платежа. С другой стороны, столкнуться с не вывезенным мусором тоже никто не хочет. Так что пока считаем выброшенное и ждем вердикта специалистов.

От Геологической до Югорского, дорого

Продолжение Геологической улицы до Югорского тракта планируется совершить за 900 хвостиком миллионов рублей. Почти миллиард. Наверное, это будет очень хорошее продолжение, хотя расценок мы не знаем. Может быть, и этого не хватит, как обычно бывает при крупном строительстве. Пойдут раскопки, будет найдена голова лошади Вещего Олега… да мало ли. Там еще водоем по пути. Плюс развязка с трактом. В общем – верим, надеемся, ждем.

Чтоб поменьше проваливался

Моя родная улица 50 лет ВЛКСМ начала проваливаться. Ей, видимо, захотелось славы пятигорского Провала, или просто не повезло. Версия со строительством метро отпала почти сразу, остается – ливневка, не справляющаяся с отводом жижи. Вот почва, собственно, из-под асфальта и вымывается. С другой стороны, геометрическое совершенство пролома наталкивает на выпиливание лобзиком. В общем, специалисты, как всегда, разберутся и устранят, но паркуйте там свои автомашины тихонечко, на цыпочках. Мало ли.