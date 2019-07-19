Обращения жителей с улицы 50 лет ВЛКСМ

Две недели назад в мой адрес обратились жители первого и второго подъездов дома №4 по улице 50 лет ВЛКСМ. Вчера поступило еще одно идентичное обращение. Люди жалуются на то, что во время половодья и сильного дождя перед подъездами скапливается вода, и пройти становится проблематично, только

в сапогах.

Этот район относится к одним из старых и благоустроенных в городе: много зелени, широкие проезды, магазины и социальные объекты в пешей доступности. Однако при асфальтировании проезда площадки первых подъездов оказались в низине, и вся вода вдоль дома и от парковки близлежащего магазина стекает туда.

Проблема усугубляется отсутствием тротуара вдоль подъезда, все пространство отдано под парковочные места. Вместо части тротуара здесь используется деревянный поддон.

Поэтому для отвода воды была спроектирована поверхностная ливневая канализация. По бетонному желобу вода отводится от дома и уходит

в подземные коммуникации.

Однако во время осеннего половодья и в сильный дождь ливневка не справляется, и люди оказываются отрезанными от своих жилищ.

На прошлой неделе обратилась с данной проблемой к руководству Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Его руководитель Владимир Яковлевич Вырвикишко вместе со своими специалистами и руководством УК «Сервис – 3» выехали на место и там провели осмотр территории. Выявлены причины подтоплений. Это недостаточная пропускная способность ливневой канализации, которую можно решить, углубив сам бетонный желоб и заменив трубу, ведущую в подземные коммуникации под улицей 50 лет ВЛКСМ, на трубу большего диаметра. Специалисты заверили, что проблема будет решена.

Подводим итоги.

Считаю, что всем нам нужно задуматься. Почему всем нам? Потому, что мы – жильцы домов, являемся собственниками, решаем и определяем то, как будет выглядеть придомовая территория. Очень важно учитывать обустройство тротуаров перед домами во время ремонтов дворовых территорий, ведь порой из подъезда / в подъезд тяжело попасть пожилым и маломобильным гражданам, родителям с колясками. Уже несколько раз слышала от жителей, которые хотели бы привести дворовые территории в порядок в рамках программы комфортной городской среды: «Нам не нужны тротуары, мало парковочных мест. Ничего, можем пройти по проезжей части, а на тротуарах сэкономим». А это неправильно, нужно помогать и думать прежде всего о детях, ветеранах и инвалидах!

Вот так!

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