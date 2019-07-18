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​О чем молчат протестные колонны

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников выступил с расширенным комментарием о том, почему протестная активность в России, по его мнению, является процессом «спродюссированным» властью.

Нынче граждане протестуют. Кипит наш разум, возмущенный… Протестуют по любому поводу и без. Протест вызывает все, даже провалы на улицах. Вот чувствуют граждане – что-то не так. Как в анекдоте про старого и глухого лося, в которого на водопое охотник стреляет, а он выстрелов не слышит и не понимает, что за фигня такая происходит: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже.

Ладно. Поговорим.

Знаете, какой бизнес в России самый выгодный? Думаете добыча и продажа ресурсов? А вот и нет. «Сельское хозяйство», с рентабельностью в 100 процентов и выше.

Вот к примеру, зададимся вопросом, почему в России такая высокая инфляция? Ну конечно, первое что приходит в голову, это то, что экономика такая. Но, однако. Эту инфляцию очень даже регулируют, так, как кому-то это надо. Значит она кому-то нужна и выгодна.

Вот скажем, если купить доллары у ФРС США под 4-5 процентов, на которых зиждется российский рубль, перевести их в рубли и разместить в России, в кредитах под 10 процентов и выше, потому что инфляция такая, очень даже выгодное «сельское хозяйство» получится, по стрижке «золотого руна» с рентабельностью в эти самые 100 процентов и выше.

Все это сказанное, конечно предположение и в общих чертах. Но, во-первых, человек не может даже в страшном сне придумать то, чего нет. Во-вторых, если уж мне обывателю это в голову пришло, то истеблишменту, который рулит экономикой России и подавно. И надо думать давно. Даже может показаться, что и «перестройку» для этого замутили, чтобы стричь.

Так вот, думаете, что те, кто делает деньги на инфляции, делают деньги из воздуха? Вовсе нет. Доллары, которые покупают под 4-5 процентов, переводят в рубли и размещают в России, в кредитах под 10 процентов и выше покупают россияне, мы с вами. А деньги, которые рубли тоже, это что ни на есть эквивалент затраченной энергии за которую мы получаем зарплату этими самыми деньгами. То есть не воздух.

Помнится, в Сургуте первые ипотечные кредиты в 2006 году под 22 процента раздавать начали. И граждане выстроились в очередь. Так, между прочим.

Вот такое вот «сельское хозяйство» получается по стрижке золотого руна. Это кроме того, что зарплаты низкие, которые платят в рублях, а их поедает все та же инфляция. А крупные компании считают свою прибыль в долларах, потому что в рублях дорожную карту производства выстроить невозможно. Международная практика, при инфляции свыше 4 процентов логистику производства не выстроить. И те же природные ресурсы выкачивают и переводят в доллары. Да, такое вот «сельское хозяйство».

А что же россияне не протестуют за то, что их стригут? Да кто же им скажет. Какой пастух будет объяснять пастве как он ее пасет и стрижет. Если паства брыкаться начинает, то значит застоялась в загоне и ее потихоньку выпускают на «свободу», на выпас в поля и луга, пусть жирок нагуливает. И вот, инфляцию ту же снижают, чтобы падеж не начался. Заботятся же пастыри о пастве.

Такие сравнения могут показаться циничными. Но ничего подобного. Просто так устроен мир от начала веков.

И все равно, россиян почему-то не покидает чувство: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Мне так кажется.

Этот комментарий Сергей Бражников написал к материалу о том, что в Сургуте нужно срочно практиковать референдумы и другие способы общения власти с гражданами.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 168, комментариев: 0


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