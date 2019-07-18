​Многолетники. Где они?

Встречайте! На всех клумбах страны! Банкноты и монеты Банка России, заботливо свернутые в цветочек. Точнее – в цветочки. Много цветочков. Каждый год. Из года в год.

Думаю, вы поняли, что я хочу поднять вопрос целесообразности высадки однолетников на улицах нашего города, да, и вообще, на улицах всей нашей страны.

Ежегодно в июне на улицах Сургута кипит бурная зеленая деятельность – высаживают тысячи и тысячи цветов, которые радуют горожан до самой поздней осени. Цветы высаживают на автомобильных развязках (кольцах), в знаковых местах города. Правда, надо сказать, что давно уже забыта практика высадки цветов вдоль улиц – эти «жирные» для бюджета времена безвозвратно прошли. И все же – на клубах в июне цветы садят, ну, а в конце сентября или в начале октября их убирают.

Наверное, я бы не написал этой статьи не имея двух опытов. Первый – личный, а второй общественный. Личный состоит в выращивании цветов на своей даче. В связи с тем, что как любой другой мужчина, терпеть не могу трястись над каждым цветочком, я для украшения участка навысаживал многолетние цветы, взятые у соседей и коллег по работе. Каждую весну, я только подкармливаю вылезающие стебельки и все – лето и осень наслаждаюсь буйством красок.

И про общественный опыт – возле нашего дома уже давненько дворники высадили на клумбе многолетние кустарники и цветы. Это оказалось красиво и дешево. Уход за ними аналогичен моему дачному уходу за теми же многолетниками. Весенняя подкормка и редкий летний полив.

А теперь о конкретике моего предложения. Считаю, что в нашем городе нужно начать массово выращивать многолетние цветы. Для начала, считаю, нужно провести большую работу по созданию каталога многолетников, возможных к выращиванию в наших северных условиях, а также процента высаживания таких многолетников.

Кстати, я не считаю, что нужно совсем отказаться от выращивания однолетников. Просто нужно утвердить некую формулу – например, «80 на 20» или «90 на 10», то есть 80 (90) процентов цветов – это многолетники, а 20 (10) процентов – однолетники.

По большому счету, однолетники нужны для осени, когда все многолетние цветы по природным причинам отцветают. А однолетники смогут «протянуть» летнее настроение в городе до снега. Многолетники же нужно подобрать таким образом, чтобы они цвели разными красками и на всем протяжении весны и лета – то есть с мая по начало сентября.

Да, да, мая! Не удивляйтесь. Ранние многолетники у меня на даче цветут в конце мая, значит, в микроклимате города зацветут в середине мая.

Думается мне, что также нужно разработать шаблоны видов цветочных клумб города. Это нужно, чтобы коммунальщики и тем более подрядные организации не стали высаживать наши многолетники как попало – и по срокам и по наименованиям цветов.

Вы, наверное, спросите: «Кто должен заняться этим большим городским делом?». И на это есть прекрасный ответ – «Ботанический Сад». Конечно, в связке с наукой Университета. Тем самым решается сразу две задачи – с точки зрения чиновников – привлечение к практической работе будущих работников Сада, и с точки зрения Университета – обширная внутригородская, считай круглогодичная, практика для «студентов – ботаников».

И последнее. С кого начать такое многолетнее озеленение? Думается мне, что с центральной площади Университета – и в центре города, и студентам близко, и преподавателям, и никому в городе не помешаем (автомобилям), и все горожане увидят.

И, кстати, площадь Университета – это еще и место климатически экстремальное в городе – если уж многолетники будут расти на продуваемом университетском полуострове, то в остальном городе расцветут буйным цветом.

Раз уж вы прочитали про украшение города, посмотрите заодно про другое «украшение» Сургута — проспект Ленина, который стал главным героем клипа местных музыкантов.