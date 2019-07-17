​Сургут наводнила мошкара. Как город может с ней бороться?

В редакцию СИА-ПРЕСС обращаются жители Сургута с жалобами на изобилие мошек. Люди считают, что в этом году кровососущих насекомых в городе особенно много. Мы попытались узнать, так ли это, в чем причина, и что с этим можно сделать.

Мошек, а также слепней и комаров можно назвать одним словом – гнус. «Факторов размножения гнуса много, — рассказывает доцент кафедры биологии и биотехнологии СурГУ, Александр Емцев, — Чаще всего на размер популяции влияет высокий уровень воды при половодье и теплая погода».

Этим летом уровень воды в водоемах Сургута и Сургутского района не выше, чем прошлым, поэтому мы предположили, что все дело в аномальной жаре, стоящей последнюю неделю:

«Нельзя сказать, что в этом году гнуса намного больше, чем в прошлом, — говорит Александр Емцев. – Все рассчитать невозможно. На количество гнуса влияет даже то, сколько крови им удалось добыть. Ведь паразитам кровь нужна для размножения из-за белка, которым они насыщают свои яйца».

За исключением зуда и дискомфорта гнус почти не представляет опасности. Комары могут переносить туляремию, но шанс заражения человека минимален: насекомое должно «подхватить» болезнь у полевых грызунов, а затем прожить до момента, когда получится укусить человека. Кстати говоря, СПИД, тоже передающийся через кровь, таким образом подхватить не получится – вирус растворяется в кишечнике комара.

«Риск заразиться туляремией есть, если человек посетит тайгу совсем без защиты и одежды. В ином случае шансы совсем небольшие», — отмечает Емцев.

Бороться с кровососущими паразитами можно двумя способами: химическим и биологическим. Под химическим подразумевается добавление специальных составов в воду, в которую гнус откладывает яйца. Эксперт отметил, что такой способ будет эффективен только со стоячей водой, вроде прудов. В водоемах с течением способ теряет актуальность.

В администрации города Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что химический способ последний раз использовался несколько лет назад, но в ходе энтомологических экспертиз было доказано, что он неэффективен.

Под биологическим способом имеются в виду естественные враги мошкары: некоторые виды птиц и насекомых. Завозить и размножать хищников из других регионов России нет смысла: «У нас есть виды, питающиеся гнусом. Например, стрекозы. Поэтому целесообразно было бы размножать местные виды, а не заводить новые».

Сургутянам следует помнить о мерах защиты от кровососущих насекомых: пользоваться репеллентами и закрывать голые участки тела.