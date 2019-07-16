16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,8129   EUR  70,6771  

​Объяснение красоты

Читать Слушать (4:20) Скачать (7.94 МБ)

С интересом прочитал мнение Евгения Ярового относительно центра города – улицы Ленина. Интерес тут вот какой: я пытался сопоставить взгляды автора с собственными, сформировавшимися на эту же тему больше двадцати лет назад. Они практически совпадают! Попытался вспомнить, сколько за эти двадцать с лишним лет было самых разных публикаций насчет центра города, в той же тональности. Сколько урбанистических копий переломано, сколько концепций трансформации данного общественного пространства предложено.

Евгений пишет: «За те семь лет, что живу (имеется в виду – в Сургуте, прим.авт.), ничего кардинально не меняется в центре города, власти меняются, команды в управлении города тоже меняются, даже главные архитекторы, и те меняются, но изменений в лучшую сторону не происходит».

Ха! Отматываем от семи еще десяток с лишним лет – результат тот же.

Поставили рекламный экран – убрали. Завели парковку туда, где раньше был тротуар. Были такие заборчики – стали другие. Принципиальных изменений со времен установки памятника основателям – ноль. И это уже не просто симптом, это диагноз, если не некролог.

Прав Евгений Яровой – не может центральная улица крупнейшего города богатейшего региона страны выглядеть так убого. Но выглядит. Десятилетиями. Вот сейчас продали с аукциона помещение центральной аптеки – появится очередной магазин. Прогресс…

Поэтому, я считаю, говорить о том, что надо сделать с улицей Ленина – бессмысленно. Иронизировать на этот счет тоже не стоит, уже лет пятнадцать как не смешно. Ну, правда, все можно понять. На второй автомобильный мост нет денег. Социальные объекты строятся со скрипом, потому что меняются СНиПы, ГОСТы и санитарные правила. Жилье такое муравейное, потому что мало места под застройку. Картошка не уродилась, потому что жук поел. Простите, не удержался от иронии.

Но центр города. В таком виде. Почему?

Уверен, что многие ответственные граждане искренне удивятся – а что не так? Асфальт лежит, заборчик топорщится, фасады не разваливаются. Ну, дырка в асфальте. Ну, присесть негде. Ну, деревья отсутствуют. И вот, кстати, на благоустройство, прости Господи, ядра центра выделили 86 миллионов. Придет время, будут деньги – поменяем траву с асфальтом и здесь.

Но речь-то про другое. Про то, почему центр Сургута визуально застрял в 1999-м. Может быть, потому, что там очень многие застряли?

Сургутская ментальность – интересная штука, с тройным подтекстом.

Первый подтекст – так называемый «временщиковый». Люди приезжали на год-два, пять-десять лет. Многие оставались навсегда, живут уже поколениями, но изначальное восприятие Сургута как места для зарабатывания денег никуда не пропало. Что это значит на практике? Город мимикрирует до квартиры, работы и дороги туда-обратно. Летом добавляется дача. По дороге – магазин, иногда – ресторан. Сад, школа. Все остальное, вся эта городская среда – понятие отвлеченное и необязательное, пейзаж за окном.

Второй подтекст – ведомственный. Исторически нефтяники, энергетики, строители, геологи, газовики и т.д. жили по разным углам, эти разные углы всяк по-своему и обживал. Город впоследствии сшивали в единое целое искусственно, улица Ленина – один из главных таких швов. Проспект Мира из той же оперы – посмотрите, он такой же неухоженный, еще более неровный и бестолковый. Потому что – ничей, в ментальном смысле.

Ну и третий аспект, наш общий, российский. Любим мы дешевый пластик, сайдинг, евроремонт и прочие натяжные потолки. По крайней мере, можем во всем этом жить. Не предъявляем в этом смысле к окружающей действительности завышенных эстетических ожиданий.

Поверх этого наложите так называемую текучку, замыленный глаз, нехватку целевого финансирования и совершенно понятное нежелание затевать что-то неизведанное, идти дальше дизайна остановочных павильонов и заборчиков, с которыми, если честно, тоже не очень получается. Потому что дело не в дизайне, как все мы понимаем. И улицы у нас благоустраиваются не для благоустройства, а для освоения средств.

Лично я так себе объясняю всю эту красоту. И не вижу вариантов что-то изменить в существующей реальности. А вы как думаете?


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

16 июля в 23:24, просмотров: 210, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 01:02
Таки, что вы пьёте сегодня?
Я - текиллу Lokita.
Вы уже уехали отсюда, а я, даст Бог, свалю через год. Хотя с рождения тут и даже 10 лет назад имел наивные надежды на будущее, квартиры и коттеджи строил...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте внедряют новые стандарты освещения образовательных учреждений

​В Сургуте внедряют новые стандарты освещения образовательных учреждений
Пресс-служба компании «Среда комфорта» 16 июля в 15:31
380 1
Наибольший социальный эффект достигается при предоставлении государственной поддержки в виде субсидий

Наибольший социальный эффект достигается при предоставлении государственной поддержки в виде субсидий
Предлагаю направлять половину профицита бюджета на дополнительное финансирование мероприятий по выплате субсидий участникам региональной жилищной программы
Александр Пурышев, читатель siapress.ru 16 июля в 14:46
468 4
​Как в старости будут выглядеть Вадим Шувалов, Владимир Богданов, Тарас Самборский и другие известные сургутяне? Показываем

​Как в старости будут выглядеть Вадим Шувалов, Владимир Богданов, Тарас Самборский и другие известные сургутяне? Показываем
В сети новый тренд — приложение «состаривает» вас на фотографии
Анастасия Якупова 16 июля в 13:43
998 4
Еле-2: ​Пользователи услуг крупного мобильного оператора в Сургуте жалуются на плохую связь

Еле-2: ​Пользователи услуг крупного мобильного оператора в Сургуте жалуются на плохую связь
Анастасия Семихатских 16 июля в 13:12
430 0
Политика патернализма и социально ориентированный бюджет создали большие обязательства перед различными социальными группами

Политика патернализма и социально ориентированный бюджет создали большие обязательства перед различными социальными группами
На апрель 2019 года количество нуждающихся в получении жилья составляет 4136 семей. Из них улучшат свои условия 51 семья
Ринат Айсин, депутат думы Югры 16 июля в 09:22
548 6
​Сургутяне о «благоустройстве» своего района

​Сургутяне о «благоустройстве» своего района
Петр Назаров, сургутянин, житель микрорайона «А» и присоединившиеся неравнодушные соседи 16 июля в 08:19
490 4
Жители Югры все чаще сталкиваются с гадюками. Что делать, если вы наткнулись на змею и она вас укусила

Жители Югры все чаще сталкиваются с гадюками. Что делать, если вы наткнулись на змею и она вас укусила
Рекомендации от департамента недропользования и природных ресурсов Югры
Редакция СИА-ПРЕСС 15 июля в 17:17
903 3
​ Винтики и шурупики

​ Винтики и шурупики
Уважаемый депутат Нечепуренко, добейтесь и постройте большой спорткомплекс не в маленьком дворе, к которому никаких стоянок и подъездов не будет, а на хорошем месте — на трассе, на проспекте, большой улице, чтобы было видно его со всех сторон
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» 15 июля в 17:07
829 1
Про город и людей

Про город и людей
В Сургуте не любят людей, не любят пешеходов и ничего не хотят делать для удобства прогулок по центру. Почему я так решил? Я просто не спеша прогулялся по проспекту Ленина
Евгений Яровой, сургутянин 15 июля в 16:07
874 3
У сургутянина, до 2019 года имевшего паспорт СССР, снесли единственное жилье, пока его не было дома

У сургутянина, до 2019 года имевшего паспорт СССР, снесли единственное жилье, пока его не было дома
Артем Мазнев 15 июля в 15:34
1212 2
Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?

Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?
Стало интересно, как развивалась (и деградировала) архитектура сургутских остановочных павильонов, и я решил сделать подборку оценку и дать краткий анализ
Юрий Кузнецов, архитектор 15 июля в 12:22
528 3
​О национальной гордости Великороссов

​О национальной гордости Великороссов
Прошедшая неделя выдалась жаркой для великороссов. Они обиделись. Телевизор показал что-то сказанное в адрес Путина одним грузинским журналистом на одном из грузинских каналов в одной из грузинских телепередач, вот они и возбудились
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 15 июля в 11:26
448 0
Жители дворов вокруг школы №12 хотят новый спортивный комплекс. Это неопровержимый факт

Жители дворов вокруг школы №12 хотят новый спортивный комплекс. Это неопровержимый факт
Суть так называемого «вызова» заключается в том, что Елена Гончарова ​опубликовала статью-мнение, где она рассуждает о «...психоэмоциональном воздействии архитектуры, как окружающей среды, на организм людей»
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 15 июля в 10:25
761 16
Олег Владимиров

Простые вопросы и новые лица
Еженедельные итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 14 июля в 13:11
852 2
Олег Владимиров

​Потому что дети
Текст строго в категории 18+, несовершеннолетних прошу не читать. Совершенно серьезно, не до шуток
Олег Владимиров 13 июля в 10:24
1814 6
​В администрации Сургута рассказали, почему в городе устанавливают черные заборы

​В администрации Сургута рассказали, почему в городе устанавливают черные заборы
Кстати, они пластиковые
Анастасия Якупова 12 июля в 17:40
1757 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика