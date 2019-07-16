​Объяснение красоты

С интересом прочитал мнение Евгения Ярового относительно центра города – улицы Ленина. Интерес тут вот какой: я пытался сопоставить взгляды автора с собственными, сформировавшимися на эту же тему больше двадцати лет назад. Они практически совпадают! Попытался вспомнить, сколько за эти двадцать с лишним лет было самых разных публикаций насчет центра города, в той же тональности. Сколько урбанистических копий переломано, сколько концепций трансформации данного общественного пространства предложено.

Евгений пишет: «За те семь лет, что живу (имеется в виду – в Сургуте, прим.авт.), ничего кардинально не меняется в центре города, власти меняются, команды в управлении города тоже меняются, даже главные архитекторы, и те меняются, но изменений в лучшую сторону не происходит».

Ха! Отматываем от семи еще десяток с лишним лет – результат тот же.

Поставили рекламный экран – убрали. Завели парковку туда, где раньше был тротуар. Были такие заборчики – стали другие. Принципиальных изменений со времен установки памятника основателям – ноль. И это уже не просто симптом, это диагноз, если не некролог.

Прав Евгений Яровой – не может центральная улица крупнейшего города богатейшего региона страны выглядеть так убого. Но выглядит. Десятилетиями. Вот сейчас продали с аукциона помещение центральной аптеки – появится очередной магазин. Прогресс…

Поэтому, я считаю, говорить о том, что надо сделать с улицей Ленина – бессмысленно. Иронизировать на этот счет тоже не стоит, уже лет пятнадцать как не смешно. Ну, правда, все можно понять. На второй автомобильный мост нет денег. Социальные объекты строятся со скрипом, потому что меняются СНиПы, ГОСТы и санитарные правила. Жилье такое муравейное, потому что мало места под застройку. Картошка не уродилась, потому что жук поел. Простите, не удержался от иронии.

Но центр города. В таком виде. Почему?

Уверен, что многие ответственные граждане искренне удивятся – а что не так? Асфальт лежит, заборчик топорщится, фасады не разваливаются. Ну, дырка в асфальте. Ну, присесть негде. Ну, деревья отсутствуют. И вот, кстати, на благоустройство, прости Господи, ядра центра выделили 86 миллионов. Придет время, будут деньги – поменяем траву с асфальтом и здесь.

Но речь-то про другое. Про то, почему центр Сургута визуально застрял в 1999-м. Может быть, потому, что там очень многие застряли?

Сургутская ментальность – интересная штука, с тройным подтекстом.

Первый подтекст – так называемый «временщиковый». Люди приезжали на год-два, пять-десять лет. Многие оставались навсегда, живут уже поколениями, но изначальное восприятие Сургута как места для зарабатывания денег никуда не пропало. Что это значит на практике? Город мимикрирует до квартиры, работы и дороги туда-обратно. Летом добавляется дача. По дороге – магазин, иногда – ресторан. Сад, школа. Все остальное, вся эта городская среда – понятие отвлеченное и необязательное, пейзаж за окном.

Второй подтекст – ведомственный. Исторически нефтяники, энергетики, строители, геологи, газовики и т.д. жили по разным углам, эти разные углы всяк по-своему и обживал. Город впоследствии сшивали в единое целое искусственно, улица Ленина – один из главных таких швов. Проспект Мира из той же оперы – посмотрите, он такой же неухоженный, еще более неровный и бестолковый. Потому что – ничей, в ментальном смысле.

Ну и третий аспект, наш общий, российский. Любим мы дешевый пластик, сайдинг, евроремонт и прочие натяжные потолки. По крайней мере, можем во всем этом жить. Не предъявляем в этом смысле к окружающей действительности завышенных эстетических ожиданий.

Поверх этого наложите так называемую текучку, замыленный глаз, нехватку целевого финансирования и совершенно понятное нежелание затевать что-то неизведанное, идти дальше дизайна остановочных павильонов и заборчиков, с которыми, если честно, тоже не очень получается. Потому что дело не в дизайне, как все мы понимаем. И улицы у нас благоустраиваются не для благоустройства, а для освоения средств.

Лично я так себе объясняю всю эту красоту. И не вижу вариантов что-то изменить в существующей реальности. А вы как думаете?