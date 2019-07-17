​Закон и порядок, выпуск 2. А ты его акцизом пробовал?

Родина продолжает свирепствовать в желании сделать жизнь граждан невыносимо прекрасной. Так, правительство уже заслало в Госдуму поправки, предполагающие увеличение с 2020 года ставки акцизов на вино. Соответственно, на 15-20 процентов, по осторожным оценкам экспертов из «Опоры России», вырастут розничные цены в магазинах.

История там такая: российские вина имели преференции на фоне импорта, их производители платили по 5-14 рублей с литра вместо 18-ти, в зависимости от степени «чистоты» локального происхождения. Всемирная торговая организация, куда мы благополучно входим, сказала на это, что ай-ай-ай, так нельзя и все должны быть в равных условиях. Казалось бы – надо просто уравнять ставку для всех. Что и предполагалось сделать с нынешнего года, установив единый 18-рублевый барьер для захода на рынок.

Но жадность и хитрость победили. Во-первых, общую ставку акциза предлагается задрать до 31 рубля за литр, о чем, естественно, никакое ВТО не просило. Во-вторых, наши умы нашли способ при этом не оставить своих без поддержки – производителям вина из российского винограда будет положен налоговый вычет.

Идейных сторонников концепции «ни грамма в рот» попрошу дальше не читать. Остальным хорошо известно, что алкоголь бывает качественным и некачественным. Качество стоит денег. А денег у людей нет. За последнее время общий спрос на алкогольном рынке заметно дрейфует от вин и дорогих дистиллятов в сторону пива и водки. Пиво и водка, замечу отдельно, также бывают качественными и не очень. Что выбирают граждане? Правильно, что подешевле.

Что произойдет, когда цены на вино вырастут? Кто-то перейдет в сегмент более дешевого вина, кто-то отправится за пивом и водкой. Кто-то, возможно, сократит потребление. Любой из вариантов приведет к вымыванию с рынка натуральных качественных вин, поскольку падение продаж приведут либо к еще большему росту цен, либо, что вероятнее, к исчезновению данной продукции как таковой. Нет спроса – нет предложения.

Качественное вино и без того почти перешло из разряда доступных напитков в разряд элитных, для состоятельных покупателей only. То, что в составе знаменитой средиземноморской диеты можно купить в Италии, Испании или Франции за 5-7 евро, у нас дешевле 1000 рублей вряд ли найдешь. Прибавьте сюда еще 20 процентов и ощутите все прелести вина из пакета.

Нормальный человек с развитым вкусом вряд ли перейдет с риохи или кьянти на «Монастырскую избу». Он лучше плюнет и подастся в моржи. Если правительство закладывало в свой законодательный кульбит такой смысл, тогда все хорошо. Надо только налог на моржевание предусмотреть.

Пы.Сы. Кстати, если кто думает, что вино из российского винограда спасет ситуацию со своим налоговым вычетом, то нет. Оно подорожает до уровня нынешнего импорта и станет малоинтересным на фоне стагнирующих доходов и дешевого пиваса. И не забывайте про контрафакт! Вот кто, на самом деле, снимет хорошие сливки.

Почитайте заодно статистические изыскания о том, что россияне на самом деле пьют не так уж и больше остального мира (скорее меньше), а вот умирают от алкоголя куда интенсивнее.