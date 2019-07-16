​Надо поговорить

Ситуация вокруг строительства спортивного центра во дворах у школы №12 в Сургуте крайне симптоматична. Она показывает, как важны социальные связи и инструменты коммуникации внутри сообществ и между сообществами и властью, и что бывает, когда эти механизмы сначала были разломаны и выкинуты на свалку, а затем внезапно оказались нужными.

Как обстоят дела: депутат городской думы Дмитрий Нечепуренко со ссылкой на жителей микрорайона говорит, что проект строительства во дворе у школы №12 двухэтажного спорткомплекса всех устраивает, и вообще это национальный тренд на спорт; медиаменеджер Елена Гончарова и инициативная группа жителей тех дворов говорят, что этот спорткомплекс де-факто является точечной застройкой, которая резко снизит качество жизни и городской среды в том районе. У нас нет поводов не доверять словам депутата либо его оппонентов. Как узнать, кто из них прав или хотя бы ближе к истине?

А никак.

Существует ли в Сургуте (здесь можно подставить название любого населенного пункта России) отработанный и достоверный механизм изучения общественного мнения по локальным или общегородским вопросам? Нет. Есть ли опыт проведения сходов граждан – как официального инструмента, прописанного в Уставе? Нет. Может, референдум? Не дай бог, его, кажется, власть любого уровня боится, как огня.

Хорошо, может, у нас есть возможность провести официальное голосование собственников жилья в тех домах, возле которых запланировано строительство спортивного центра? Формально вроде как и можно, но есть ли доверие к этому инструменту? Сколько раз во дворах домов вырастали магазины при «полной и безоговорочной поддержке собственников жилья», а потом гремели скандалы, что голосование было сфальсифицировано?

Ну хоть социологический опрос учинить можно – как это сделали в Екатеринбурге при решении вопроса о храме в сквере? Вообще можно, и это видится сейчас наиболее действенным инструментом для изучения ситуации. В ней пока (как минимум внешне) нет столь влиятельных интересантов, чтобы у кого-то зачесались руки «подправить» подобный опрос в нужную сторону, поэтому шансы выяснить истину более-менее высоки.

Ну и еще один вариант создания качественных горизонтальных связей – это ТОСы, но я пока не знаю, насколько они в состоянии выполнить такую функцию. Возможно, в скором времени именно они станут маяками в беспросветной тьме разрушенных общественных коммуникаций.

Итого. Вы понимаете, в какой ситуации мы оказались? Казалось бы, нет ничего проще: несколько тысяч человек, живущих в нескольких многоквартирных домах, нужно выяснить их мнение по определенному вопросу. И столько вопросов к механике.

А еще обязательно найдутся умники, которые скажут очередную многомудрую глупость типа: «Ой, да и зачем вообще узнавать мнение людей, им столько добра хотят сделать в шаговой доступности, а они нос воротят». Или: «Эти люди никогда не смогут меж собой договориться, нужно чтобы пришел хозяин города, стукнул кулаком по столу и решил, как все будет». Не будет так. Как минимум, в ближайшие годы.

Нынешней городской власти «повезло» работать в новых условиях, когда люди все больше интересуются происходящим вокруг и хотят участвовать в процессах выработки и принятия решений. С одной стороны это сложно – восстанавливать то, что было разрушено задолго до тебя. С другой – будет хорошо, когда система внутренних связей заработает. Больше мозгов, принимающих участие в обсуждении, выше эффективность конечного решения и в случае чего – ответственность будет распределена между большим количеством участников процесса. Так что рекомендую зарыться в Устав города, перечитать все способы официального волеизъявления граждан и активно применять их на практике. От этого всем будет только лучше.

Еще раз: советоваться с горожанами для власти – это не стыдно, не обидно, это не признак слабости или безволия. Это признак ума, силы и зрелости. А вскоре выяснится, что пустить на выборы в какую-нибудь городскую думу оппозиционных кандидатов – это нормально. И даже если кто-нибудь из них выиграет – тоже ничего плохого.

Сколько нам открытий чудных предстоит сделать в ближайшие несколько лет.