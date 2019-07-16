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​В Сургуте внедряют новые стандарты освещения образовательных учреждений

В наши дни организация безопасного светового пространства на объектах социального сектора – необходимый элемент комплексного подхода к освещению городской среды. Сургутские строители активно включились в этот процесс – только на этот год в Сургуте запланированы работы по архитектурному и функциональному освещению сразу двух социальных объектов.

Среди них школа-детский сад №1 в 38 мкр. и детский сад в 42 мкр. города. Еще одно учреждение - школа в 39 микрорайоне – сейчас находится на стадии проработки концептуальных решений.

Школа-детский сад №1 в 38 микрорайоне Сургута: концепт освещения выполнен в виде «книжки», прошитой пунктирными стежками. Сдача объекта намечена на октябрь этого года.

Детский сад в 42 микрорайоне: элементы архитектурного освещения, не перегружая, дополнят облик детского садика, гармонично вписав здание в вечерний ландшафт микрорайона.

«В свои проекты мы закладываем инновационное оборудование нового поколения, которое потребляет минимум электроэнергии и не требует больших эксплуатационных затрат, - пояснил генеральный директор компании «Среда комфорта» Андрей Матыцин. – Базис каждого проекта выстроен на применении эффекта светодинамики: грамотно используя площадь фасада и прилегающую территорию, мы создаем комплексную и безопасную световую среду, которая даже в самое темное зимнее время будет поднимать школьникам настроение и позволит проводить на территории школы различные мероприятия».

Справка: Для «Среды комфорта» это не первый опыт реализации подобных проектов. Ранее специалистами компании были выполнены архитектурная и праздничная подсветка гимназии им. Ф.К. Салманова в г.Сургуте и комплексный проект освещения школы-детского сада в пос. Высокий Мыс, на приемке которого присутствовала глава региона Наталья Комарова.

Школа-детский сад на Высоком Мысу сегодня является одной из образцово-показательных школ не только для Сургутского района, но и для всего округа – для детей здесь созданы все условия комфортного и безопасного учебного процесса.

Два крупных окружных объекта также были реализованы в г. Белоярском. Проекты архитектурного освещения СОШ №2 и №3 выполнены в рамках единой концепции освещения города, утвержденной местным муниципалитетом в 2015 году.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»


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Сегодня в 15:31, просмотров: 190, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей
не нравится
Сегодня в 15:40
Всё здоров: но есть несколько вопросов?
За чей счет сие великолепие? За бюджетные деньги? И сколько это стоит? Красиво и полезно, особенно с учетом того, что пол года мы живет в темени.
НО, есть более актуальные задачи. Школ вообще не хватает. Есть районы в Сургуте (например Киртбая-Показаньева, 35, 37 микрораойны), где их вообще нет. тут уже не до подсветки

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