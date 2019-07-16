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Наибольший социальный эффект достигается при предоставлении государственной поддержки в виде субсидий

Постоянный читатель siapress.ru Александр Пурышев прислал в редакцию расширенный комментарий к статье депутата думы Югры Рината Айсина о проблемах в распределении жилья.

Уважаемые читатели портала, в данном комментарии к публикации Рината Айсина остановлюсь на текущем распределении финансовых средств региональной государственной программы «Развитие жилищной сферы».

Программа состоит из пяти подпрограмм:

Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности».

Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства».

Подпрограмма III «Развитие фонда наемных домов».

Подпрограмма IV «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Подпрограмма V «Обеспечение реализации государственной программы».

Всего по государственной программе из бюджета автономного округа с 2019 до 2025 годы запланировано 51 млрд 715 млн 976 тысяч рублей, из них на подпрограмму IV «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» – 27 млрд 777 млн 654 тысячи рублей, почти по 4 миллиарда в год.

На предоставление компенсации процентной ставки – 16 млрд 471 млн 577 тысяч рублей, то есть 59,29 процента от общего объема запланированных средств по данной подпрограммес 2019 до 2025 годы, в том числе:

– гражданам, заключившим до 31 декабря 2013 года трехсторонние соглашения – 12 млрд 143 млн 229 тысяч рублей;

– гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 лет (и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов 4 млрд 328 млн 348 тысяч рублей.

По признанию многих экономистов компенсация и общее снижение процентной ставки оказывает существенное влияние на доступность ипотечных кредитов, стимулирование спроса на рынке недвижимости, притока денежных средств в строительную отрасль, что становится одним из факторов ценообразования.

Считаю, что наибольший социальный эффект достигается при предоставлении государственной поддержки в виде субсидий на приобретение жилых помещений и погашение основного долга по ипотечному кредиту.

Рисунок. Динамика цен на жилую недвижимость в городе Сургуте. Источник.

Предлагаю направлять половину профицита бюджета на дополнительное финансирование мероприятий по выплате субсидий участникам региональной жилищной программы. Это позволит сократить сформированные обязательства по компенсации процентной ставки.

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Сегодня в 14:46, просмотров: 253, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:30
Хотелось бы спросить у автора и у Рината Айсина тоже: может в сторону адекватных доходов населения и ставок по кредитам двигаться, чем продолжать лепить псевдо социальное государство? Кстати и государство тогда социально ориентированным станет. Даже Путин обещал в недалеком будущем ставку по ипотеке 3%, про доходы ничего не говорил.

И на графике хорошо видна пирамида, которую организовало правительство Югры спровоцировав спрос с помощью гос. поддержки. До сих пор пикетчики бегают, которые на пике квартирки прикупили – где обещанные субсидии?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:27
Вот за такие пирамиды в америках и европах в турьму садют. В Китае расстреливают.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 17:15
Откуда этот популист и квазиэксперт Пурышев вылез? Из какой дырки? Или - это фейк? Бот?
Марина Соболевская Мудрец
не нравится
Сегодня в 17:31
Мудрец, автор - не фейк. Зятек одного известного чела, страшно желающий заменить тестя в окружном парламенте. Лично так расцениваю его псевдоактивность...

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