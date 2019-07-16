​Как в старости будут выглядеть Вадим Шувалов, Владимир Богданов, Тарас Самборский и другие известные сургутяне? Показываем

В сети стремительно набирает популярность набирает приложение Faceapp, которое с помощью фильтров на фото прибавляет пару-тройку десятков лет людям на фото. Редакция СИА-ПРЕСС влилась в тренд и подготовила фотоподборку известных сургутян «в старости» и специальный бонус — как выглядели бы редактора и журналисты нашего издания через несколько десятков лет.
Вадим Шувалов, глава Сургута
Алексей Жердев, заместитель главы Сургута
Николай Кривцов, заместитель главы Сургута
Александр Пелевин, заместитель главы Сургута
Владимир Богданов, генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз»
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута
Владимир Болотов, депутат думы Сургута, председатель совета Сургутской торгово-промышленной палаты
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута
Максим Слепов, депутат думы Сургута, главный врач городской поликлиники №1
Евгений Барсов, депутат думы Сургута, президент РОО «Федерация самолетного спорта Югры»
Илья Кандаков, депутат думы Югры
Ринат Айсин, депутат думы Югры
Михаил Сердюк, депутат думы Югры
А вот редакция СИА-ПРЕСС:
Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город»
Дмитрий Щеглов, главный редактор портала siapress.ru
Анастасия Семихатских, шеф-редактор портала siapress.ru
Артем Мазнев, корреспондент ИА СИА-ПРЕСС
Анастасия Якупова, корреспондент ИА СИА-ПРЕСС