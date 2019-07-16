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Еле-2: ​Пользователи услуг крупного мобильного оператора в Сургуте жалуются на плохую связь

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

За последние два месяца в редакцию ИА СИА-ПРЕСС трижды обращались сургутяне — пользователи услуг оператора Tele2. Они жаловались на качество связи, которая якобы остается плохой на всей территории Сургута.

«Качество связи неудовлетворительное, качество интернета дважды неудовлетворительное. Я год жила в Екатеринбурге, бывала в Казани. Там покрытие гораздо лучше, 3G-интернет работал, а в Сургуте только E и LTE. Даже находясь в своей квартире и общаясь по телефону, я не слышу, что мне говорят. И при простых звонках, и в мессенджерах. Плюс с Нового года у Tele2 тарифные планы изменись не в лучшую сторону. Например, только один тариф — самый дорогой — включает звонки на городские номера. Я подключила его, но позвонить на городской номер все равно можно только за отдельную плату», — рассказала сургутянка Анастасия Колесина.

«Выкинул симку, перешел на другого оператора и не нарадуюсь. У Теле2 скорость никакая от слова совсем, что в Ханты-Мансийске, что в Сургуте», говорит Дмитрий Староверов.

Мы попросили обратившихся прислать несколько скриншотов с указанием геолокации, которые вместе с вопросами отправили в пресс-службу Tele2.

Также мы связались с еще одним оператором сотовой связи, чтобы получить его мнение о происходящем, но компания отказалась комментировать ситуацию, сложившуюся у конкурентов.

В самом Tele2 СИА-ПРЕСС ответили, что за год количество обращений абонентов в ХМАО по поводу качества связи уменьшилось на 55 процентов. Связь улучшилась во многих городах и пригородах ХМАО, и 20 процентов улучшений пришлось именно на Сургут.

«Компания Tele2 внимательно относится к обращениям своих абонентов. Что касается сообщений по поводу качества связи в указанных районах, в данный момент обращения взяты в работу. Мы проводим анализ качества связи, делаем замеры и будем предпринимать дальнейшие шаги по ее улучшению. Более 125 000 абонентов Tele2 в Югре почувствуют улучшения качества связи до конца 2019 года», — ответили в пресс-службе компании.

Кстати, по состоянию на март 2019 года количество абонентов Tele2 составляло 44,05 млн человек, это 17 процентов рынка. По мнению БКС Брокер Tele2 является самым быстрорастущим телекоммуникационным оператором России. Начиная с 2013 года компании удалось нарастить клиентскую базу на 18,6 млн абонентов.

СИА-ПРЕСС связался с интернет-порталом «Будь мобильным!». Его главный редактор Иван Кущ рассказал, что может повлиять на качество мобильной связи:

— Во-первых, это зона покрытия. Чем ближе абонент находится к базовой станции, тем лучше будет сигнал.

Во-вторых, наличие препятствий и ограждающих конструкций: стены, металл, высота, на которой находится сам человек. Примечательно, что в офисных зданиях с окнами, покрытыми металлизированной пленкой без установки дополнительного оборудования в самом здании качество связи будет на крайне низком уровне. Аналогичная ситуация будет происходить в автомобилях с полной тонировкой стекол.

В-третьих, проникающая способность сигнала сетей 2G, 3G и 4G отличается. Так, сигнал сетей 2G в диапазонах 900 и 1800 МГц гораздо лучше проходит через стены зданий, чем сигнал сетей 3G 2100 МГц и 4G 2600 МГц.

В-четвертых, на качество связи влияет загруженность базовых станций. Каждая базовая станция может обслуживать в одну и ту же единицу времени строго определённое количество соединений. Все последующие соединения будут либо отклоняться, либо переводиться в режим ожидания.

В-пятых, разные модели телефонов и смартфонов обладают более и менее чувствительными передатчиками мобильной связи. Связано это с разными типами LTE-модемов и передатчиков 2G/3G. Отдельные модели ловят лучше, а другие хуже. Более того, часть смартфонов китайских производителей не поддерживает отдельные частоты 4G (например, 800 МГц), вследствие чего мобильный интернет на телефоне работает гораздо медленнее. В этом случае абоненты оператор мобильной связи вообще не виноват.

Справка: Изначально Tele2 – это шведская компания, которая зашла на российский рынок в 2003 году. В 2014 она объединилась с Ростелекомом. Чуть раньше, в 2012-м был ликвидирован уральский брэнд Utel и все услуги компании стали продвигаться под единым брэндом Ростелекома. Так что часть бывших пользователей Utel после объединения компаний Ростелеком и Теле-2 перешла последней.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 347, комментариев: 0


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