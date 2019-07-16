Политика патернализма и социально ориентированный бюджет создали большие обязательства перед различными социальными группами

Закон парных случаев в действии. В мой адрес поступили два обращения с удивительно похожими ситуациями. Вопрос по сути один: как могут улучшить свои жилищные условия ветераны боевых действий? Изучил ситуацию и был удивлен. Положение дел на сегодняшний день следующее.

По закону ветеран боевых действий имеет право на улучшение жилищных условий путем:

– получения жилья по договору социального найма, при условии постановки в администрации города на учет нуждающихся до 01.01.2005 года;

– получения субсидии на самостоятельное улучшение жилищных условий, в случае если ветеран встал на учет до 01.03.2005. Размер субсидии на II квартал 2019 года составляет 888 174 руб. (18 кв.м. х 49 343 руб.). Сумма рассчитывается из нормы площади по закону 18 кв.м. и средней рыночной стоимости 1 кв.м.

– однократного получения бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, при условии отсутствия в собственности ветерана и членов семьи земельного участка, предназначенного для строительства жилого дома.

Рассчитывать на скорейшее предоставление жилья ветеран может только если отнесен к одной из льготных категорий граждан. Если в собственности у ветерана нет жилья или площадь менее 14 кв.м. на человека, можно встать на учет как нуждающемуся в нем, обратившись в Управление учета и распределения жилья администрации города (ул. Гагарина, д.11, каб. 112 в понедельник или вторник). Также можно получить статус малоимущего, если у человека низкий уровень доходов, это также льготная категория.

Но хочу отметить, что особенно рассчитывать на то, что за вас кто-то решит ваш жилищный вопрос, не стоит. Хотя бы потому, что на апрель 2019 года количество нуждающихся в получении жилья составляет 4136 семей. И конечно надо сказать, что в 2019 году свои жилищные условия улучшит только 51 семья, а в 2018 года средств на эти цели из бюджета Югры выделено не было, так как активно решается проблема переселения из балков, ветхого и фенольного жилья.

Надо признать, что эпоха бесплатных квартир закончилась. Давно. И чем скорее мы это осознаем, тем больше шансов решить свои вопросы, не откладывая.

Мне очень жаль, что люди, которые были вынуждены рисковать своей жизнью с оружием в руках, проходить через нечеловеческие испытания, сегодня вынуждены стоять в очередях «на общих основаниях» из-за недостаточного финансирования. Во время личного приема ой как непросто смотреть в глаза этим людям и разводить руками в надежде на изменения.

Политика патернализма и социально ориентированный бюджет создали большие обязательства перед различными социальными группами. Молодые семьи, коренные малочисленные народы, ветераны боевых действий, дети сироты и много, много других. В условиях ограниченного бюджета решить все обязательства сложно. Как вы распределили бы свой бюджет при таких вводных?

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