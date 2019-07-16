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Политика патернализма и социально ориентированный бюджет создали большие обязательства перед различными социальными группами

Закон парных случаев в действии. В мой адрес поступили два обращения с удивительно похожими ситуациями. Вопрос по сути один: как могут улучшить свои жилищные условия ветераны боевых действий? Изучил ситуацию и был удивлен. Положение дел на сегодняшний день следующее.

По закону ветеран боевых действий имеет право на улучшение жилищных условий путем:

– получения жилья по договору социального найма, при условии постановки в администрации города на учет нуждающихся до 01.01.2005 года;

– получения субсидии на самостоятельное улучшение жилищных условий, в случае если ветеран встал на учет до 01.03.2005. Размер субсидии на II квартал 2019 года составляет 888 174 руб. (18 кв.м. х 49 343 руб.). Сумма рассчитывается из нормы площади по закону 18 кв.м. и средней рыночной стоимости 1 кв.м.

– однократного получения бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, при условии отсутствия в собственности ветерана и членов семьи земельного участка, предназначенного для строительства жилого дома.

Рассчитывать на скорейшее предоставление жилья ветеран может только если отнесен к одной из льготных категорий граждан. Если в собственности у ветерана нет жилья или площадь менее 14 кв.м. на человека, можно встать на учет как нуждающемуся в нем, обратившись в Управление учета и распределения жилья администрации города (ул. Гагарина, д.11, каб. 112 в понедельник или вторник). Также можно получить статус малоимущего, если у человека низкий уровень доходов, это также льготная категория.

Но хочу отметить, что особенно рассчитывать на то, что за вас кто-то решит ваш жилищный вопрос, не стоит. Хотя бы потому, что на апрель 2019 года количество нуждающихся в получении жилья составляет 4136 семей. И конечно надо сказать, что в 2019 году свои жилищные условия улучшит только 51 семья, а в 2018 года средств на эти цели из бюджета Югры выделено не было, так как активно решается проблема переселения из балков, ветхого и фенольного жилья.

Надо признать, что эпоха бесплатных квартир закончилась. Давно. И чем скорее мы это осознаем, тем больше шансов решить свои вопросы, не откладывая.

Мне очень жаль, что люди, которые были вынуждены рисковать своей жизнью с оружием в руках, проходить через нечеловеческие испытания, сегодня вынуждены стоять в очередях «на общих основаниях» из-за недостаточного финансирования. Во время личного приема ой как непросто смотреть в глаза этим людям и разводить руками в надежде на изменения.

Политика патернализма и социально ориентированный бюджет создали большие обязательства перед различными социальными группами. Молодые семьи, коренные малочисленные народы, ветераны боевых действий, дети сироты и много, много других. В условиях ограниченного бюджета решить все обязательства сложно. Как вы распределили бы свой бюджет при таких вводных?

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16 июля в 09:22, просмотров: 681, комментариев: 9


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Комментарии:
Ринат Айсин
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16 июля в 10:31
Этот пост в числе прочих был опубликован в моих соцсетях, что называется на "злобу дня сегодняшнего". По опыту депутатской работы давно понял, что информировать людей нужно, тем более что аудитория во всех моих сетях более 27 000 подписчиков. Благодарю редакцию Сиа-пресс за внимание к моим сетям и инициативу размещения полезного материала!
Ринат Айсин
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16 июля в 10:34
Пользуясь случаем поздравляю Владимира Трофимовича Самборского с днём рождения! Долгих и счастливых лет жизни желаю!
6xz34e
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16 июля в 13:22
Скажите.уважаемый Ринат,в своей статье не могли бы Вы внести предложение и действие с Вашей стороны,как помочь всем льготникам? Вы-генеральный директор строительной отрасли.Возможно ли у Вас получить рассрочку платежа,например.Из всех " льготников" на первое место следует поставить детей сирот,они "без вариантов".Для меня ваша статья-это "плач депутата",который предупредил,на "льготу " надейся.но сам не плошай.Многие уже понимают и это радует.
Лебедев
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16 июля в 14:23
Ринат Рафикович! Скажите, а ваша фирма участвует в конкурсе предоставления жилья для льготных категорий?
Ринат Айсин 6xz34e
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16 июля в 17:13
Добрый день, 6zx34е!
Вопрос поступил в депутатскую приемную. В соответствии с полномочиями депутата я направлю запросы в органы местного самоуправления и Правительство автономного округа, получаю объективную информацию. Скорее всего в них будет описана ситуация с приоритезацией вопроса выделения средств и фокусировки на решении вопроса с балками, ветхим и аварийным жильем, сиротами и многодетными семьями.
Для понимания значимости этого вопроса для населения города Сургута я сделал пост в соцсетях. Судя по посещаемости, просмотрам и комментариям вопрос носит частный характер и не охватывает широкий круг жителей.
Следующая моя задача, при принятии бюджета округа осенью этого года обратить внимание коллег на данную проблему с целью выделения средств на это направление. Итог предсказать на сегодняшний день невозможно.
Являясь директором строительной организации, ещё раз хочу акцентировать. Мы не строим жильё для реализации государственных проектов и продажи под выполнение госзадач. Мы строим по долевому участию с привлечением дорогих денег коммерческих банков со всеми вытекающими последствиями.
99% депутатов не пишут никаких постов и не пишут никаких статей. Это не является обязанностью. И они живут спокойно и не отвечают на ваши вопросы, уважаемый 6zx34e.
Ринат Айсин Лебедев
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16 июля в 17:15
Уважаемый Лебедев!
Для того, чтобы участвовать в конкурсе на получение жилья для льготных категорий необходимо каким-то образом суметь построить жильё и продать его с готовым ремонтом по цене 53 тыс за квадратный метр. Необходима ответственная и жесткая работа с себестоимостью. Необходим завод жби, оборотные средства, земельный банк, сотни высокооплачиваемых сотрудников. Таких ресурсов у нашей компании нет. Может быть оно и к лучшему, у нас есть лидер рынка в данном направлении. На горизонте появление ещё одного игрока. Третий лишний.
Альберт Леонов
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17 июля в 07:05
Все, Ренат, обратил внимание депутатов, обозначил проблему и дальше что?!!!! Мне интересно что далее будет?! Примет к сведению народные избранники и все на этом?! Может рассказать зачем этот пост опубликован?
Про школы новые в районе от которого избирался - тишина...Район ростет, а школ новых нет... А это забота Округа, включая депутатский корпус и матушку-губернатора...Школу новую когда будут строить? Мне хватит остатка жизни, что бы увидеть как ленту красную на открытии перережут?
Или говорить о частности гораздо проще, чем сделать благо для всех?!
Ладно школа, это нечто такое, как светлое будущее. Хотя бы комфортное пересечение дороги можно реализовать? Ну так, что бы не намочив ноги перейти дорогу могли самые незащищенные категории граждан - твои избиратели , бабульки и дедки?! Школьники не участвуют в избирательном процессе их не берем во внимание...
6xz34e
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17 июля в 09:41
Спасибо., ринат.,за ответ.единственное действие от вас, как депутата ,было открытие электрозапраки для пяти автомобилей.бесплатно. а строительство детского сада на чер6ом мысу вы точно обещали.где новые свечки на мелик - карамова.
6xz34e
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17 июля в 19:54
Ринат, прошу прощения, имя написала с маленькой буквы. Извините.

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