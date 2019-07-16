​Сургутяне о «благоустройстве» своего района

На страницах городского портала СИА-Пресс не так дано появилось две публикации:

– депутата Думы Сургута Д. Нечепуренко: «Как будет выглядеть будущий спортивный центр возле школы №12 в Сургуте»

– и общественника, руководителя «Русского радио» и DFM в Сургуте Е. Гончаровой «Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей».

Чтобы не повторять содержание этих статей скажу коротко: речь идет об очередном точечном и не совсем понятном строительстве спортивного объекта рядом с 12-й школой.

Поскольку я уже много лет живу в этом районе города – решил написать свое мнение.

Район проектировался и строился в 1970-1980-е гг.: по всем правилам и нормам. Адекватное расстояние между домами. Большое число детских садов, школа. Сейчас район плотно застроен. Мест для пешеходных прогулок практически нет.

Еще в 2013 году, рядом с 12-й школой предпринимались попытки строительства многоэтажного спортивного комплекса. И у многих жителей этого района перспектива возведения данного спортивного объекта вызвала протесты. Помню, мы собирали подписи жителей, как потом отправляли все это в Департамент архитектуры и градостроительства. Не знаю, помогло это тогда или нет, но строительство отложили.

Но, как выяснилось из слов вышеназванного депутата, история снова оживает.

Видимо в нашем городе и микрорайоне больше нет никаких проблем, кроме как необходимости строительства спортивного комплекса за 124 миллиона рублей из бюджетных средств.

Насколько это острая проблема? Вот почему, например, если верить СМИ, на ремонт дворов в Сургуте выделено в этом году всего 12,5 миллионов рублей? Или когда, например, будут отремонтированы все внутридворовые проезды?

Или почему некоторые дома микрорайона «А», которым по 40 лет и более, заявленные в программе капительного ремонта на 2017-2019 гг. или до сих пор не прошли его, или он сделан так, что лучше бы его не делали? Обращения и жалобы «пропадают» в бесконечных переписках в ДЕЗами, небезызвестными региональными фондами, которые охотно принимают взносы, но недобросовестно исполняют свои обязательства.

Видимо это не настолько интересная задача. Но речь сейчас не об этом.

Почему на этом малюсеньком участке должен появиться именно спортивный комплекс? Почему нельзя сделать небольшой сквер, в котором будут гулять жители микрорайона, например, мамы с колясками?

Почему подобные проекты возведения спорт.учреждений не проходят общественные обсуждения? Почему никто не хочет узнать мнение профессионального сообщества? А такое в Сургуте есть: например, Центр прикладной урбанистики Сургута. Почему не спрашивают мнения жителей района? Или все это обсуждается, но так, что почти никто не знает?

Лично у меня возникает справедливый вопрос: зачем на таком узком пространстве земли (примерно 40-50 метров в ширину) между школой, зелеными насаждениями и жилыми домами делать большой двухэтажный спортивный комплекс?

Кто это решил? И когда звучит «МЫ», сразу вспоминается монолог А. Райкина «Кто сшил костюм?»

Очень хочется посмотреть на то, каким был «конкурс на проектирование спортивного комплекса, под который были выделены деньги», и на чьи деньги он проводился?

Вот, например, основной рендер предполагаемого спортивного сооружения:

Кто-то пытался показать, как это здание впишется в действующий ландшафт? Уверен, что нет. А зря! Судя по картинкам, его рисовали для «чистого поля». Уверен на 100%, что оно не только никак не впишется, но и для его реализации придется спилить все деревья, которые располагаются по периметру предполагаемой под застройку территории.

В этом году Сургут уже потрясли несколько скандальных историй с вырубкой деревьев. И люди, которые это делают, даже не понимают, как трудно и сложно вырастить в Сургуте большое и зеленое дерево.

Те деревья, которые уже растут в предполагаемой зоне строительства, садили сами жители много лет назад. Неужели люди, которые начинают что-то строить, не могут понять – прежде чем построить дом нужно посадить дерево. Именно посадить, а не спилить! Эти деревья выросли до размера крупных за каких-то 20-30 лет. Почему в таких важных вопросах мы продолжаем жить психологией человека одного дня?

Если депутат Думы Сургута Д. Нечепуренко хочет исполнить запрос родителей учащихся школы №12, то почему нельзя построить спортивный комплекс на территории школы? Например, здесь (в границах красного квадрата):

Или может быть целесообразнее провести капитальный ремонт образовательного учреждения и сделать полноценное встроенно-пристроенное спортивное помещение к школе?

Почему нельзя совместить одно с другим: на территории школы построить крытый спорткомплекс, а перед школой сделать сквер? Думаю, что жители бы сами приняли активное участие в его озеленении, как много лет назад озеленяли сам микрорайон.

А называть небольшой участок земли перед школой «пустырем, где дети и жители ходят только с фонариками» не совсем верно.

Почему, например, нельзя сделать капительный ремонт хоккейного корта и старого деревянного «домика», который находится рядом со школой №12?

Безусловно, спортивные учреждения городу нужны! Это бесспорно!

Для того, чтобы строить что-то новое, нужно сначала оценить все имеющиеся спортивные объекты в городе: где они находятся? В каком они состоянии и нуждаются ли в текущем или капитальном ремонте? Насколько активно они используются? Возможно ли сделать посещение спортивных объектов образовательных учреждений в вечернее время для жителей близлежащих микрорайонов?

А может быть нужно провести реестр всего того, что плохо используется или вообще не используется по назначению? Вот, например, в самом центре Сургута, рядом театром «Петрушка» (бывший кинотеатр «Аврора», фасад которого так же не мешало бы отремонтировать) стоит уже несколько лет встроенно-пристроенное здание. Стоит с заколоченными дверьми и окнами. Его нельзя превратить в спортивный комплекс для жителей соседних микрорайонов?

А сколько таких объектов по городу?

В середине нулевых команда А.Л. Сидорова выносила на суд общественности несколько амбициозных городских проектов. Например, о застройке ядра центра города. Хотя глава города, как мне кажется, мог вообще никого не спрашивать и реализовать идею как опытный строитель.

Да, это было смело. Потому как было понятно, что не все будет принято на веру. Но это было честно, прежде всего, по отношению к городскому сообществу!

На мой взгляд любой архитектурный проект, который собираются строить за бюджетные деньги (за наши с вами), должен проходить общественную и профессиональную оценку.

Весной этого года в Сургут второй раз приезжал известный блогер-урбанист Илья Варламов. Его визит и последующая публикация о Сургуте вызвала поток негативной реакции у многих из нас. Оно понятно: мы все очень любим свой город и хотим сделать его лучше! Мы все говорили и писали, что «все сказанное московским блогером вообще не про нас».

А что поменялось или начинает меняться, чтобы городская среда начала трансформироваться? Видя очередные проекты точечной застройки города понимаешь: пока ничего.

Почему вместо того, чтобы начать с малого: хотя бы привести в порядок пешеходные дорожки, мы начинаем с многомиллионных проектов?

Почему бы при поддержке администрации Сургута, думы города, городского профессионального сообщества, не провести городской открытый конкурс:

– выбрать наиболее «болевые точки» в городе и решить: что с ними нужно делать? Где уместней сделать сквер, а где строить спорткомплекс?

– с учетом запроса от горожан найти на открытых и понятных всем условиях исполнителей, которые предложат оптимальное и приемлемое архитектурное и техническое решение.

В общем, вопросов много. Хотелось бы услышать ответы.

Очень хочется, чтобы в Сургуте, в котором есть большое число неравнодушных горожан к его архитектурному облику, есть желание и средства на улучшение городской среды, есть профессиональное сообщество, стало меняться отношение к архитектуре.

Особенно, в вопросах грамотной точечной застройки.

А тем временем депутат Нечепуренко обстоятельно ответил Елене Гончаровой на ее блог, а она, в свою очередь, в своем ответе на ответ пригрозила ему губернатором.

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