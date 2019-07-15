Жители Югры все чаще сталкиваются с гадюками. Что делать, если вы наткнулись на змею и она вас укусила

В Югре все чаще сообщают о появлении ядовитых змей на территории городов и поселений. Публикуем официальные рекомендации регионального департамента недропользования и природных ресурсов Югры о том, как вести себя, если вы столкнулись со змеей, и что делать, если вас укусили.

Гадюка обыкновенная— относительно небольшая змея: общая длина ее тела с хвостом редко превышает 75 см, обычно она не более 60 см. Хвост в 6-8 раз короче туловища. Самки крупнее самцов. Голова у гадюки ясно отграничена от шеи, и на ее верхней стороне кроме мелких щитков есть три крупных (лобный и два теменных). Кончик морды, если смотреть сверху, закруглен. Носовое отверстие прорезано в середине носового щитка.

Как вести себя при встрече со змеей?

Гадюка обычно кусает людей, когда защищается от невнимательного или неосторожного человека, прижавшего ее рукой или ногой. В грибных или ягодных местах, где гадюк много, нужно брать с собой палку и быть внимательным: чаще прощупывать палкой траву вокруг ягод или грибов. Гадюка обыкновенная, скрывающаяся поблизости, уползет либо обнаружит себя шипением. Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти.

Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте от встретившейся змеи — можно наступить на другую, которую вы не заметили. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах!

Помните: опасна змея, которую вы не видите. Вовремя обнаруженная змея угрозы не представляет.

Существует простая мера предосторожности, применяющаяся жителями тех местностей, где обитают ядовитые змеи. Они ежедневно обмазывают порог своего дома горчицей. Дело в том, что пресмыкающиеся очень чувствительны к ней и никогда не переползают предметы, на которые был нанесен слой горчицы.

Серьезное внимание следует уделять своей одежде. Для походов в лес, в котором обитают змеи, должны быть наготове сапоги на толстой подошве и рукавицы.

Как быть, если укусила гадюка?

Для человека жизненно опасны только укусы крупных гадюк.

Что НУЖНО делать для оказания первой помощи пострадавшему:

Сразу после укуса уложите пострадавшего и обеспечьте ему полный покой. По возможности перенесите его в удобное защищенное место. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!

В первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскройте ранку и начните энергично отсасывать яд ртом. Кровянистую жидкость периодически сплевывайте. Если мало слюны или есть ранки на губах, во рту, следует набрать в рот немного воды (вода разбавляет яд). Совершать данные действия необходимо беспрерывно в течение 15 минут. Это позволяет удалить из организма пострадавшего от 20 до 50 процентов яда. Для человека, оказывающего помощь, отсасывание яда не опасно, даже в том случае, если во рту у него есть ранки или ссадины.

Ранку надо продезинфицировать и наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

Для того чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего органа. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении.

Давайте пострадавшему больше чая, бульона или воды (кофе является возбуждающим средством, поэтому от него лучше отказаться). Это будет способствовать выведению яда из организма.

Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, транспортируя его на носилках. Адрес ближайшего травмпункта вам подскажут по номеру единого вызова экстренных служб 112 или по номеру 03.

Чего НЕЛЬЗЯ делать:

– разрезать место укуса крестообразно или вырезать пораженный участок. Порезы случайными предметами (ножами, осколками стекла) приводят к инфекциям, к повреждению вен, сухожилий;

– прижигать ранку раскаленными на огне предметами, углями от костра, порохом. Ядовитые зубы змей достигают сантиметра в длину, и яд глубоко проникает в мышечную ткань;

– прижигать место укуса едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами или керосином, а также закрывать паутиной и присыпать землей;

– накладывать жгут выше места укуса! Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает;

– принимать алкоголь, который не только не является противоядием, а, наоборот, усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма.