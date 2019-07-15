​ Винтики и шурупики

Вот как только начнешь публично возражать неподготовленному, неискушенному политику, он сразу называет это странным. А между тем, ничего странного в моем заявлении нет. Более того, оно закономерно. Ко мне обратились жители района, где избирался депутат Нечепуренко, попросили разобраться.

Мы связались с самим Дмитрием, поговорили с ним (есть запись) опросили экспертов, побывали на месте, засняли спил деревьев, которые жители района высаживали 30 лет назад, и связали этот спил с инициативой депутата. У кого еще есть претензии, что наша работа странная?

В своем небольшом ответе я не хотела бы долго и по пунктам возражать Д. Нечепуренко и вставать в позицию защищающегося. Свое видение, даже оформленное в эскиз, я уже высказала. Далее, думаю, последуют выступления жителей этого района.

На самом деле, им решать – какой будет их двор. Не мне.

Остановлюсь лишь на паре моментах по поводу школы № 12 и развития спорта в Российской Федерации, но не так длинно, как это сделал мой оппонент.

И, поскольку, было задета тема Ботанического сада и парка За Саймой, конечно, отвечу и на это.

Вам не показалась странной вот эта цитата Д.Нечепуренко: «школа имеет два спортзала, один из которых находится в цоколе и закрыт из-за нарушения норм СанПиН, а второй также находится не в самом лучшем состоянии и имеет недостаточную проходную способность для удовлетворения потребности школы»?

То есть, получается, что в школе № 12 находятся два помещения, одно с нарушением СанПиН, другое в плохом состоянии, и, вместо того, чтобы их реконструировать и приводить в норму, надо лепить еще одно временное (сам Нечепуренко признает, что быстровозводимые конструкции – из прошлых времен), а значит, не в далеком будущем нуждающееся в переделке здание посреди двора? Получается, саму школу надо закрывать и реконструировать?

Господин депутат. Вы хотите следовать зову партии, быть в теме развития физической культуры и массового спорта в РФ, которую неоднократно озвучивали на самом высоком уровне, помогать осуществлять государственную программу, которая направлена на увеличение этих показателей? Добейтесь и постройте большой спорткомплекс не в маленьком дворе, к которому никаких стоянок и подъездов не будет, а на хорошем месте — на трассе, на проспекте, большой улице, чтобы было видно его со всех сторон. Я первая прибегу в ваш спорткомплекс, потому что тоже занимаюсь утренними пробежками и хожу в неудобный бассейн.

Или вы, как истинно народный депутат, может, поможете восстановить ЗАБРОШЕННЫЕ И НУЖДАЮЩИЕСЯ В РЕКОНСТРУКЦИИ городские спортзалы, и спорткомплексы? Люди бы этого очень хотели. И эта деятельность как раз в ключе той государственной программы, о которой вы говорили.

Что же касается Ботанического сада и парка «За Саймой», которые всуе упомянул депутат Д. Нечепуренко, то я его хотела бы спросить: с кем вы еще хотели бы обсудить этот вопрос. Я, например, обсуждала его с губернатором Натальей Комаровой. И мы вместе Алексеем Жердевым (замглавы Сургута — прим. ред.) и учеными, специалистами университета (которые разбираются в парках и ботанических садах лучше депутатов, уж простите), пришли к единому решению, каким будет парк в будущем. Это будет Экопарк с максимальным сохранением нашей уникальной северной природы. Дмитрий Нечепуренко, вы хотите подискутировать с Губернатором? Пожалуйста. Очень интересно послушать.

И напоследок. При Сталине людей селили в бараки максимально рядом с металлургическими заводами. Чтобы «винтики и шурупики» хорошо и быстро выполняли свою функцию.

В современном мире среда обитания человека — это максимальное приближение к природе, экология, простор и комфорт. Люди хотят возле своего дома отдыхать . Точечная застройка в эту систему не вписывается.

P.S. Я больше не намерена продолжать спор. У меня просто нет на него времени. После того, как я опубликовала свой пост в соцсетях, люди из разных районов Сургута стали писать мне, чтобы я помогла им спроектировать их двор. У меня каждый день расписан для этих целей. Я буду им помогать. И, конечно же, бесплатно. Мне было очень приятно прочитать восторженный отзыв в комментариях о моем эскизе двора школы № 12, где меня назвали «непрофессионалом». Открою секрет: это немного не так. У меня есть на проектирование ландшафтов соответствующий диплом. И я умею это делать. Точно так же, как заниматься радио.

Если вы вдруг пропустили: Елена Гончарова написала «вызов» депутату Нечепуренко, а тот написал ей ответ — и все вокруг спорткомплекса возле школы №12.

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