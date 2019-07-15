Про город и людей

В Сургуте не любят людей, не любят пешеходов, и ничего не хотят делать для удобства прогулок по центру. Почему я так решил? Я просто не спеша прогулялся по проспекту Ленина, гоу со мной на фотопрогулку. Просто идя вдоль торговых центров, понимаешь, что места для пешеходной дорожки полно, но она служит больше для быстрого шага, чем для спокойного променада, особенно в хорошую погоду.

Кругом одна большая парковка, стоянка для автомобилей, которых в городе много, и понятно, что все хотят приехать на авто, но! Именно эта часть Ленина состоит из непонятных магазинов, где трафик небольшой, и большая часть авто (скорее всего принадлежащая жителям дома) стоит тут сутками.

И вроде улица хорошая, проходная, центральная, но бестолковая. К большим парковкам еще можно прибавить хаотичную стоянку где попало. Автомобилисты чувствуют себя главнее, и именно пешеход должен уступить им дорогу. Бред же! Но есть еще реклама на фасадах. И это вообще отдельная история.

История, которая постоянно всплывает на страницах электронных СМИ, где власть обещает навести порядок... Но пока все остается на своих местах (хотя вот экран здоровый срезали и сделали парковку), на главной улице города, в самом центре самого большого города Югры... ну ну.

Прогулявшись до «кольца» хочется сразу преобразить все кардинально. Что хочется? Больше скамеек, отгородить проезжую часть от пешеходной зоны кустами/деревьями/МАФами (МАФ это Малые Архитектурные Формы всякие), да много чем можно обустроить раздел, но только не черными заборчиками. А еще хочется чтобы у «Агентства авиасообщений» сделали парковку поменьше. Раньше она имела смысл (в СССР все покупали билеты только в агентствах), а теперь используется или для стоянки авто жителями домов, или местом сбора автолюбителей, или просто проезжей частью. Стоит только провести там несколько десятков минут, и сразу виден трафик движения. Часть проспекта Ленина используется как вторая (параллельная) дорога.

Удивляет еще то, что места для экспериментов, для благоустройства города много, и главное, все бод боком, и не потребует больших затрат, только поставить по-другому заборчики, расширить пешеходную зону, благоустроить ее, скамейки поставить, МАФы навести, можно даже бизнес пригласить в виде уличной торговли чай/кофе/еда.

Но у нас все как всегда в городе, сколько ни говори, сколько ни предлагай, - то денег нет (да-да, в нефтяном городе НЕТ ДЕНЕГ, самому смешно), то мы не можем (читай — не хотим работать).

Обидно, честно. За те семь лет, что живу, ничего кардинально не меняется в центре города, власти меняются, команды в управлении города тоже меняются, даже главные архитекторы, и те меняются, но изменений в лучшую сторону не происходит. Нет понимания людей, управляющих городом, что нужно создавать условия для развития, в том числе креативной экономики, о которой из каждого утюга орут. Но смотришь разные соцсети, и видишь, как глава города учится в «Сколково». Интересно чему...

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