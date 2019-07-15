У сургутянина, до 2019 года имевшего паспорт СССР, снесли единственное жилье, пока его не было дома

Уникальная история произошла в Сургуте: житель города Виталий Голодняк утром вышел из своего балка, а когда вернулся в обед — увидел лишь гору мусора. О том, как сургутянину в одночасье снесли единственное жилье, кто это сделал и что теперь делать бездомному — в материале СИА-ПРЕСС.

В груде мусора с трудом угадывается постройка, которая стояла здесь еще несколько часов назад. Все это некогда было единственным жильем сургутянина Виталия Голодняка. Он сам называет его «балком», но по сути это была маленькая временная хижина, в которой он прожил 12 лет. В постройке не было никаких удобств, за исключением электричества, которое шло от вручную брошенного кабеля. Воду приходилось носить от колонки.

По словам Виталия Голодняка, утром 12 июля он вышел из своего нехитрого жилища, расположенного рядом с домом на Маяковского, 10, а когда вернулся обратно в обед, то увидел лишь кучу строительного мусора. С собой у него был только паспорт, СНИЛС и телефон. Все остальное оказалось под обломками, в том числе документы для получения пенсии, которые он собирал последние месяцы. По его мнению, кто-то решил снести жилье, пока в нем не было хозяина.

От развалин «балка» идет след гусениц, однако кто его разрушил, на данный момент неизвестно.

Хижина располагалась на территории, где ведет работы техника компании «Сургутстройтрест». Этот участок должен быть застроен в рамках развития всего микрорайона. Ситуацию прокомментировали в ООО «СТХ Менеджмент» входящей в ту же группу компаний, что и «Сургутстройтрест». Однако там толком не смогли рассказать, что произошло с балком.

«Эта постройка не состоит ни в одном реестре или списке. Мы с администрацией города все вопросы по балкам прорабатывали и свои обязательства выполнили. Балок с таким же адресом уже был снесен давно, и откуда появилось это строение, непонятно. Оно там находилось абсолютно незаконно и непонятно, на каком основании. Его даже ни одна из УК не обслуживала», – объяснили в «СТХ Менеджмент».

Это уже второй балок

«У меня до 2007 года был нормальный балок с печкой, ближе к улице 30 лет Победы, но мне его по ошибке снесли. Тогда строительная компания «Юграпромстрой» сделала вот эту временную хижину с расчетом на то, что мне дадут новое жилье. Прошло 12 лет, а я продолжал здесь жить. Теперь и этого нет», – рассказал Виталий Голодняк корреспонденту СИА-ПРЕСС.

В администрации Сургута подтвердили, что мужчину должны были расселить, однако, по словам начальника отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья Елены Абросимовой, он отказывался от предложенных вариантов.

Любопытной оказалась и история его обращения в муниципальную администрацию.

«Мы расселяем балочников с 2011 года, и у нас все они занесены в реестр. Вдруг в январе 2019 года на пороге администрации появляется Виталий Голодняк с паспортом СССР(!) и говорит, что он живет в балке уже больше 30-ти лет. И что прописан он был в нем, – объясняет Елена Абросимова. – Мы смотрим наши записи – а там его нет. И из соседей Голодняка никто не знал. Где он был все эти годы, непонятно. Но мы обязаны расселить его, несмотря на не самый обычный случай. Мы предложили ему вариант коммерческого найма квартиры в поселке Дорожный. 33 квадратных метра. Но он отказался! Сказал: «Нет, хочу жить в центре Сургута».

«Как-то времени не было»

После этого сотрудники отдела отправили Виталия Голодняка оформлять паспорт России, чтобы с ним можно было дальше работать. Последний раз в администрации города его видели в марте. Он подтвердил эту историю корреспонденту СИА-ПРЕСС, а на вопрос, почему до 2019 года ходил с паспортом СССР ответил: Да как-то времени все не было поменять. А так долго делал новый паспорт, потому что ждал свидетельство о рождении, которое находилось на Украине.

Не успел мужчина вовремя и оформить пенсию – к 66 годам он только собрал необходимые документы. Сейчас у него есть новый паспорт, но нет ни дома, ни пенсии. Остается загадкой, как его принимали на работу стропальщиком в различные организации Сургута, ведь в городе он живет больше 40 лет.

От коммерческого найма в поселке Дорожный он действительно отказался, мотивировав это тем, что он такое может и в газете объявлений найти: «Я хотел социальный найм. Да и зачем мне в Дорожном жилье?».

По словам Виталия Голодняка, у него приняли заявление о незаконном сносе жилья в отделении полиции № 2 на улице Маяковского, 17. На место, где находятся развалины хижины, уже выезжали сотрудники правоохранительных органов. В отделении корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили факт получения заявления от Виталия Голодняка, однако пока неизвестно, кто будет заниматься этим расследованием – обращение находится в разработке. А пока мужчина планирует обратиться за помощью в социальный центр «Альтернатива». Жить ему больше негде.

Редакция СИА-ПРЕСС будет следить за этой странной историей и информировать своих читателей.