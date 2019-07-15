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Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?

Стало интересно, как развивалась (и деградировала) архитектура сургутских остановочных павильонов (ОП), и я решил сделать подборку оценку и дать краткий анализ.

Статья носит мое «субъективное» мнение, основана на воспоминаниях о работе с ними, поэтому допускаю неточности в деталях, датах и прочее. Если обнаружите, то поправьте меня. А если вам, есть что вспомнить, то буду признателен.

Период конца 90-х. Я просмотрел документальные записи 1997-1999 годов о городе Сургуте, и самым распространенным вариантом были простые ОП (на скриншоте), они располагались на крупных городских улицах Ленина, Республики, Дзержинского, Мира.

Небольшой торгово-остановочный павильон выполнен для продажи через окно и закрытой (глухими стенками) с трех сторон площадки для ожидания. У меня есть допущение, что он мог быть и полностью железобетонным. Монотонный цвет, простая архитектура и конструкция.

Конечно, в то время, были «брутальные», и появлялись «уникальные» архитектурные сооружения.

Выполнен из железобетонных стеновых панелей на ул.Гагарина, у Вечного огня.

Появление экспериментального проекта ОП на ост. 50 лет ВЛКСМ

Период 2000-х. На смену им пришли павильоны, которые разрабатывались профессионалами своего дела, членами союза архитекторов. У меня где-то остались старые копии проектов ПТМ «Акцент», «Галан». Авторы проектов, известные в городе архитекторы — Бердяев В.Г., Чуракаев М.А., Мордяков А.О., Турханов В.Г. (если я кого-то забыл, то, пожалуйста, напишите).

Город застроенный панельными домами, не выделялся особым разнообразием. На их фоне ОП смотрелись необычно: космический дизайн, купольные формы, сферические парапеты, для отделки применялись зеркальные панели и стекло. И если отбросить эти рекламные объявления, почистить, освежить, чем не архитектурное сооружение? ОП соответствовали духу того времени.

Но физический износ конструкций, наклеенных — содранных и опять переклеенных рекламных объявлений, несколько слоев краски без соответствующих восстановительных работ — все это создавало ощущение хаоса и бесхозяйственности и не прибавляло городу единого стиля и красоты. От такого «творчества» решено было избавиться.

2010 год. Серия «Аллюр». Администрация Сургута решила закупать новосибирские павильоны и «требовала» с предпринимателей приводить старые ОП в соответствии с концепцией «Аллюр».

Появился типовой проект, альбом выдавался ИП, которые арендовали остановочные площадки под торговые объекты.

Постепенно ОП приводят в порядок. Предприниматели убирают лишние детали (купольно-сферические навесы), на фасады крепят только кассеты (металл или композит), применяют определённые цветовые тона и павильон уже смотрится стройным и блестящим.

Я каждый год посещал Новосибирск, поэтому ОП «Аллюр» я знал, и они мне нравились. Но, не в Сургуте. Считаю, что с этого момента город стал терять идентичность.

Но оригинальный «Аллюр» оказался не готов к вандализму, расклейщикам объявлений, северным ветрам. Ему разбивают «антивандальные» стекла, гнут кассеты, клей для объявлений плохо оттирается, и защититься от осадков и ветра в нем сложно.

2017 год. «Теплые»

Модульная конструкция, усиленный металлический каркас, закрыт со всех сторон закалённым антивандальным стеклом и раздвижными дверьми. В конструкции имеются три обогревателя, лавочки с подогревом, розетки для гаджетов, «умное» информационное табло. С вандализмом борются с помощью установки видеокамер. А если долго ждете автобус? Не скучайте – вот бесплатный интернет.

Тепло ли в нем? В самом павильоне немного теплее, чем снаружи на несколько градусов. По-другому и быть не могло при такой конструкции.

Дорогостоящие (порядка 1 млн руб.) обогреваемые павильоны в Сургуте один за другим давали сбои в работе, а также, вопреки ожиданиям, оказались хрупкими. Большой неожиданностью для всех стали перманентно разбивающиеся двери остановочных комплексов.

2018-2019 год. «Северные»

«В Сургуте появились подходящие для северных широт остановочные павильоны» — заголовок статьи и видео репортажа местного медиаканала.

В интервью директор ДГХ Роман Богач рассказывает: «По городу раньше устанавливались остановочные павильоны, которые больше подходят для южных широт. Они продуваются, у них нет контура замкнутого…. Новые в лучшей степени будут соответствовать нашему климату».

Вот, наконец-то пошёл прогресс.

Выглядит «северное» чудо так:

Светлый, полупрозрачный, кустарного производства павильон не выделяется стилем. Здесь нет обогревателей, видеокамер и прочее. Жителям преподносят новый павильон как победу над дорогими, разбивающимися, и оказывается, не соответствующими нашему климату ОП. Чем же он «северный» и подходящий нашему климату?


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Сегодня в 12:22, просмотров: 241, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:10
Да забили они на все, делают абы-абы. Бюджет пуст, наполнять решили чисто административным способом - поднятием минимальной оплаты труда. Ну что бы больше отчислений НДФЛ было ..Подоходного налога. Только Има нет совсем, не все могут поднять до "прожиточного" ! А администрация, живет как нищенка, 40% бюджета округа дает город, а сам город ходит с протянутой рукой - на дотациях! Само смешное что правду не говорят, бюджет города это всего 15% от того что мы слышим!!!!!!!!
ВОт и экономят на всем, кроме себя любимых!

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Мнения

Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?

Как менялась архитектура сургутских остановочных павильонов?
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