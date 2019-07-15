​О национальной гордости Великороссов

Прошедшая неделя выдалась жаркой для великороссов. Они обиделись. Телевизор показал что-то сказанное в адрес Путина одним грузинским журналистом на одном из грузинских каналов в одной из грузинских телепередач, вот они и возбудились.

Тон обсуждению на siapress.ru этого «события года» задал Олег Владимиров со своим «Грузия наш». Как и положено российскому профессиональному журналисту, ни словом не упомянув причин, по которым грузин может оценить по достоинству свершения Владимира Путина в области российско-грузинских отношений – ни депортацию грузин в 2006 году, ни запреты грузинских вин и минеральных вод, ни даже войну с Грузией, оккупацию и аннексию Южной Осетии. Разве ж великоросс такие мелочи упомнит? Зато Олег Владимиров раскрыл макиавеллический заговор даже не господина Габуния, не каких-то неведомых «всемогущих властелинов», а всей Грузии, которая по его словам «облажалась, зависла в неловком положении. Теперь любой чих в сторону России будет жалок...»

И, конечно, как и положено великороссу, Олег с легкостью неимоверной поделился хорошо известными ему чаяниями «простых грузин», у которых, по его мнению, только какие-то мифические общие советские (какие же еще?) культурные ценности и деньги на уме. Гордость и любовь к Родине, ненависть к оккупантам эти чувства могут испытывать только великороссы, нацменам всяким в этом естественном праве автор запросто отказал. Создается впечатление, что Олег пребывает в полной уверенности, что закончил он свою статью не оскорблением, наоборот, за здравие, пожелав дружбы с облажавшимся, по его мнению, народом. Затмение такое на автора нашло? Сомневаюсь... Не первое уже (вспомним зубодробительную верноподданную «Циничную вонь», за которую ему пришлось извиняться перед читателями) и далеко не последнее.

Продолжила обсуждение животрепещущего грузинского вопроса Елена Курилова своим «Жалким зрелищем». С наслаждением автор делится с читателями мечтами в стиле «Мало, твари! Мало!»: «...голова Габунии на блюде, которую держит коленопреклоненный посол, ползущий по коридорам Кремля. Я имею в виду, прямо с Красной площади вползает – и пошел! А чтобы ему было веселее, можно грузинскую музыку включить. Читта-грита-маргарита. Особым великодушием правителя в данном случае станет милостивое разрешение убрать стекла с пола».

Правда, с плохо скрываемым сожалением, в конце концов отвергает эдакое средневековье. Назвав Великую Вставшую С Колен Путинскую Россию слабовольной и беззубой. За что? За то, что государство не защитило ее от измены «жалкого колхоза» (выражение Е. Куриловой), от предательства грузин, от грузинской агрессии. Так, судя по всему, неистовая Елена восприняла телевизионный мат в адрес своего несменяемого вождя. Крик души. Граждане великой страны (так в тексте)! Отечество в опасности! И снова под занавес предложения обняться-задружиться с «проклятыми» грузинами, правда, уже саркастические.

Самое смешное, что третий текст «Про русскую силу и синяк под глазом»его автор, Людмила Осьминкина, видимо, посчитала очень миролюбивым. Наверное, потому что сладких сцен средневековых пыток в нем не было. Лишь сравнила грузин с шавкой, лающей на российский караван, снова ни словом не обмолвившись ни о войне, ни о депротациях, ни о запретах, ни об оккупации и аннексии Южной Осетии. Врезать бы, говорит, этой шавке, которой наша миролюбивая внешняя политика не нравится, да «внутренний гуманизм не позволяет – убьешь же на фиг, а она тоже тварь божья, хоть и дура!» Такая причудливая картина открывается дежурно презирающему всех этих нацменов миролюбивому великороссу, который лет двадцать в России, видимо, не живет, и потому не помнит войн, развязанных Россией, в том числе и в первую очередь с Грузией, не знает об аннексии и оккупации Крыма, о Донбассе, о гонке вооружений, с которой в новогоднем обращении поздравил «его величество» своих подданных.

Уважаемые великороссы, о которых в собственной стране который десяток лет дежурно вытирают ноги любое мало-мальское начальство, дорогие мои, «граждане великой страны», которым вечной властью запрещено избирать себе даже градоначальника, не говоря уж о губернаторе, которые как ни в чем не бывало сглотнули отмену выборов и референдумов, циничное повышение пенсионного возраста, а заодно и многочисленных тарифов с налогами и штрафами. Не волнуйтесь так о своей гордости, чувстве собственного достоинства и ответственности. Не бывает их у тех, кто в своей стране отказался от права голоса, ничего из себя не представляет, кому разрешено лишь поддакивать никому не подконтрольной вечной власти. И тут вытащенное Е.Куриловой из лживого пропагандистского телевизора иностранное «зверье» совершенно ни при чем. Все сами...

Мнения, публикуемые в рубрике «Блоги», могут не совпадать с мнением редакции. Вы можете предложить свою публикацию для этой рубрики, прислав свой материал на электронную почту post@siapress.ru.