Жители дворов вокруг школы №12 хотят новый спортивный комплекс. Это неопровержимый факт

Странный «вызов» для себя обнаружил в социальных сетях! Уважаемый журналист, прекрасный руководитель филиалов Русского радио и DFMв Сургуте Елена Гончарова бросила его мне.

Суть так называемого «вызова» заключается в том, что Елена Гончарова опубликовала статью-мнение, где она рассуждает о «...психоэмоциональном воздействии архитектуры, как окружающей среды, на организм людей» и это все в контексте темы, которую я часто обсуждаю – строительство спортивного комплекса возле школы №12.

Сразу в голову приходит русская поговорка «не было бы так смешно, если бы не было так грустно». Тема необходимости спортивного комплекса возле школы №12 является крайне важной для жителей данного района города и спекулировать на ней считаю кощунством. То, что он нужен – это неопровержимый факт!

Я неоднократно говорил публично, писал в соцсетях и СМИ о сформированном запросе жителей, проживающих в границах улиц Григория Кукуевицкого, Дзержинского, Магистральной (район старого ЗАГС) и близлежащих районов города, на строительство спортивного объекта. Причем обращения жителей были не мифические, как это представляет уважаемая журналистка, а самые предметные.

Например, на моей отчетной встрече с избирателями в конце прошлого года в присутствии председателя Думы Н.А. Краснояровой, представитель родительской общественности учеников школы №12, а это на минуточку более 1500 школьников, в самой активной форме обозначала проблему отсутствия возможности для детей полноценно получать часы занятий физической культурой. Есть фиксация этого требования в реестре наказов избирателей. Настойчивость жителей в этой части абсолютно обоснована тем, что школа имеет два спортзала, один из которых находится в цоколе и закрыт из-за нарушения норм СанПиН, а второй также находится не в самом лучшем состоянии и имеет недостаточную проходную способность для удовлетворения потребности школы. В то время как количество учеников за последние 1,5-2 года увеличилось более чем на 40 процентов, а условий дополнительных при этом не создано!

Более того, скажу, что необходимость жителей в данном объекте стоит остро уже не первый год и этому также есть подтверждение. Говорю об этом ответственно, т.к. сам долгое время проживал в этом районе города и активно занимался общественной деятельностью – организовывал жителей под задачу решения социально-бытовых вопросов. Одним из самых волнующих вопросов был именно этот.

Мы обращались за помощью к депутатам прошлых созывов, но на тот момент выполнить наш наказ было невозможно из-за отсутствия межевания земельного участка. Благодаря общим усилиям, на сегодняшний день, удалось размежевать и поставить на кадастровый учет земельный участок, выделить деньги на проектирование спортивного комплекса, провести конкурс и определить исполнителя данного вида работ, выполнить процедуру государственного подтверждения сметной стоимости проекта (порядка 140 млн.руб.) и перейти к самой важной фазе – строительство!

Вместе с тем, важно отметить, что Сургут в целом отстает от многих городов России в части вовлеченности граждан в процесс занятия спортом. Тему развития физической культуры и массового спорта в РФ неоднократно озвучивали на самом высоком уровне, существует государственная программа, которая направлена на увеличение этих показателей.

Безусловно, в представленном нам администрацией города проекте можно обсуждать многое – это и архитектурные решения, и варианты благоустройства и многое другое, но сам факт необходимости его наличия, по-моему, обсуждать глупо. Ведь одновременно с удовлетворением потребности горожан в спортивном комплексе будет благоустроен «пустырь» по которому в темное время суток уже долгое время наши дети ходят в школу с включенными на телефонах фонариками чтобы не упасть.

Отвечая на возникающие вопросы сургутян, касающиеся архитектуры будущего комплекса, могу сказать следующее: лично я разделю мнение тех, кто говорит, что уже надоели эти «обшитые коробки». Хочется, чтобы город приобрел свою индивидуальность, которая бы нравилась всем.

Почему этого не происходит?

Потому что Администрация города когда-то разработала именно такой вид и конструктив быстровозводимых спортивных комплексов и приняла его как типовой. Имея такую универсальную модель, в первую очередь, решается экономический вопрос – он просто дешевле для города. Также, сегодня государственный вектор – это вовлечение максимального количества людей в спорт, а для этого нужно строить не один-два объекта больших капитальных, а много, но быстровозводимых. На выходе получается дешевле и эффективней!

Наш проект по своему функционалу и оснащенности действительно является современным. В нем есть все, и универсальные игровые залы для занятий различными видами спорта и раздевалки, душевые, подсобные помещения. Он оснащен по последнему слову техники предметами для безбарьерной среды, имеет хорошую систему вентиляции и адаптирован под суровые сургутские зимы.

Подводя итог, вырисовывается картина, что журналистка Е. Гончарова не владеет данным вопросом в принципе, и даже не удосужилась ознакомиться с моими публикациями на эту тему перед формулированием «вызова», но при этом считает возможным вот так просто говорить о том, что спортивный комплекс не нужен сургутянам и депутат Дмитрий Нечепуренко самостоятельно придумал и двигает строительство, не заботясь о психоэмоциональном состоянии горожан. Мотивируя это тем, что таким образом защищает интересы горожан. Здесь же она упоминает свой опыт, который приобрела, я так понимаю, выражая позицию по резонансной в свое время теме ботанического сада. Только хочу напомнить, что благодаря таким «защитникам» сургутяне сегодня не имеют ни комфортного современного парка для прогулок с детьми, ни вразумительного ботанического сада, который бы нес смысловую нагрузку.

P.S. В тексте Е.Гончаровой также указано, что строительство объекта уже начато. Я бы очень хотел чтобы это было так, но, к сожалению, средства пока отсутствуют и моя задача на ближайшее полугодие чтобы эта статья расходов была учтена в бюджете следующего года.

P.P.S. Буду благодарен за Ваше мнение относительно вопроса необходимости спорткомплекса в комментариях.

Прошедшая неделя выдалась жаркой для великороссов. Они обиделись. Телевизор показал что-то сказанное в адрес Путина одним грузинским журналистом на одном из грузинских каналов в одной из грузинских телепередач, вот они и возбудились.