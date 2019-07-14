Простые вопросы и новые лица

Мусор жжёт?

Самая актуальная, пожалуй, на данный момент тема – вывоз мусора. Вернее – его не вывоз. Случилось 1 июля, в город пришла «Югра-Экология» и накрыла все медным тазом. Контейнеров нет, договоры заключены через раз, мусор копится, ­– в общем, никогда такого не было и вот опять. Специалисты предлагают не впадать в панику и просто подождать, пока работа нового мусорного оператора наладиться.

Так-то оно так, только мусорная реформа в Сургуте и без того стартовала с серьезной задержкой – неужели нельзя было подготовится? Проинформировать граждан и организации? Как-то обкатать процессы? У меня, например, сходу родилась мысль – а нельзя было не убирать те же контейнеры, а просто передать их по остаточной стоимости на баланс нового оператора? Ждем эффективных управленческих решений за наши дополнительные деньги.

Долевое болевое

Помимо новых болевых точек побаливают и старые, в области долевого строительства. Оказалось, что подписать дорожные карты и поставить на стройплощадках видеокамеры – недостаточно для успокоения дольщиков. Даже наоборот – они смотрят онлайн-шоу «Как там строится мой дом?» и впадают в еще большее расстройство: формальные телодвижения в кадре их не устраивают. Динамика не та.

Как следствие – письма Путину, обращения в суд, обещания возобновить протестные акции. В ответ застройщики продолжают твердить о том, что «делают все возможное», а в администрации города уверяют, что «дорожные карты работают». Кому верить?

Тут, впрочем, вопрос не веры, а знания. Если знать, что банки снабдят-таки застройщиков необходимыми оборотными средствами, то можно и поверить в благополучный, насколько это возможно, исход этой длинной и запутанной истории. Так что там с банками? Или ждем ответа от Путина?

Без аванса нету шанса

Еще одно недовольство недели, на этот раз от подрядчика дорожных ремонтов в лице компании «ЮВиС». Дорожники говорят городским властям – дайте аванс больше, чем 10 процентов, иначе не на что ремонтировать. Власти отвечают – больше 10 процентов по законодательству дать не можем, еще 20 просите у округа. Надо полагать, «ЮВиС» теперь пойдет в округ с протянутой каской. А работы, тем временем, рискуют действительно зависнуть и растянуться во времени.

А у меня все тот же вопрос: а заранее не было известно, что аванс будет вот такой? И кто его, вообще, должен давать? И разве подрядчик, по условиям договора, не должен вложиться сам – и получить оплату по факту? Такие простые вопросы без ответов.

Перекроют, но вы держитесь

Кстати, тот же «ЮВиС» будет работать на перекрытом (уже скоро) перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского. Там оптом надо провести целую кучу работ, необходимых для открытия сквозного проезда до Университетской. Новость из разряда популярной дорожной стоматологии: потерпите, пациент, сейчас будет больно, зато потом станет хорошо. Вопрос в том, насколько долго будет больно, с учетом всех авансовых обстоятельств, о которых говорилось выше. Пока планируется закрыть проезд до сентября. Посмотрим, во что это выльется по факту.

Полицейско-педагогическая кадриль

Лето – не только пора отпусков, но и, как выясняется, кадровых назначений, об актуальности которых разговоры идут минимум полгода. Так, на место ушедшей на пенсию Надежды Коноплиной наконец утвержден и.о. ректора СурГПУ Владислав Засыпкин. Эта новость была ожидаемой, в отличие от фигуры нового начальника Сургутского УВД.

Интрига с главным лицом сургутской милиции (тьфу, полиции) сохранялась довольно долго. В итоге нам прислали специалиста из Карелии, замначальника УМВД РФ по этой республике Руслана Кондрашова, на минуточку. Получается, что статус УМВД Сургута весьма высок, раз люди растут таким образом из республиканских замов. Кстати, Кондрашов для наших краев человек не чужой – учился в Тюмени и долгое время работал в Ноябрьске, на Ямале. Так что специфику региона знает.