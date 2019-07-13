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​Потому что дети

Текст строго в категории 18+, несовершеннолетних прошу не читать. Совершенно серьезно, не до шуток

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Заявка на проведение гей-парада в Сургуте – это, конечно, провокация. Несмотря даже на то, что не гей-парад вовсе предполагался, а «шествие в защиту прав представителей сексуальных меньшинств». Сексуальные меньшинства-то у нас имеются? А права у них? Меньшинства, допустим, есть, а прав, если честно, нет. Вот и нечего защищать. Живите себе и радуйтесь, что сибирско-кавказская ментальность вам в голову не ударила.

Редкий нетрадиционно-ориентированный дойдет до середины улицы Ленина с радужным флагом. Я бы объяснил отказ в проведении заявленного мероприятия заботой о физическом здоровье населения. С моральным еще туда-сюда, а вот с физическим могут возникнуть конкретные проблемы. Но я – лицо официально безответственное, мэрия же ответила по-другому, как положено, сославшись на букву закона. Там такая буква, не подкопаешься. Называется – дети.

Дети, как известно, это всероссийское наше все, и если где-то чего-то взрослым не нравиться, они моментально могут детьми прикрыться. Ибо чувства детей даже посильней чувств верующих. Не дай вам бог даже подумать что-нибудь эдакое, даже ночью, под одеялом, в общежитии нефтяников-вахтовиков. Суровые сибирские дети придут, услышат, запомнят, пойдут неверной дорогой и отомстят, когда вырастут.

Так что защита детства у нас на всякий случай развита чрезвычайно, не беда, что насилие в семьях процветает – это как раз укладывается в парадигму традиционных семейных ценностей, ведущих отсчет спокон веку, от самого «Домостроя».

Вообще, если все мерять защитой детей, то многое становится понятнее. И про семейные ценности, накопленные непосильным трудом, и про патерналистские отношения с Родиной, и про воспитание будущих обладателей значка ГТО. А главное, с детьми довольно удобно, поскольку они, как правило, роятся примерно там же, где и взрослые. Стало быть, все ограничения по информационной загрузке неокрепшей детской психики автоматически распространяется на взрослую аудиторию.

Которой, если разобраться, контроль и фильтрация входящих данных требуется ничуть не меньше. Все мы дети твои, Галактика, но не все еще моем руки перед едой.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 380, комментариев: 3


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 10:39
В начале 2000 года приезжал к нам в Сургут продвинутый чел из Новосибирска. Продвинутость его была как раз в нетрадиционной ориентации. Пацан в юбке, с макияжем и в колготках. Остановился в гостинице Нефтяник. Занятие должен был провести с визажистами-стилистами. Но даже пересечь площадь Нефтяников не смог. Суровые сургутские парни его так отметелили, что фонари не сошли и через неделю. Зато сразу ориентацию поменял. Перевоспитали, однако, доходчиво и эффективно!!!
444 Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 10:52
Да уж... Нашли чем гордиться. Больше-то нечем?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:09
В чем разглядел проблему Олег Владимиров? В ущемлении толерантности? Но, лично Олегу Владимирову никто не запрещает натянуть колготки в сеточку и участвовать в любых шествиях каких ему вздумается, где они разрешены и своих детей приобщать. А в Сургуте, пардон, проживают сибирско-кавказские парни со своей ментальностью и традиционными ценностями и весьма не толерантно со стороны Олега Владимирова упрекать их за это.

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