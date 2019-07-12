Проблема с травой

В Сургуте по уже сложившейся и устойчивой традиции народ жалуется на нескошенную траву. И что это не аккуратно, и что город выглядит по-колхозному, и что ходить по газону не получается (хотя это и так не рекомендуется, только грязь разведете). В общем, возмущенные горожане строчат жалобы на «Твой Сургут» и на страницу главы города Вадима Шувалова в «Вконтакте». О ситуации с покосом, к слову, в прошлые годы писали и издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский, и главный редактор СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов.

У меня есть предложение, которое для особенно активных и впечатлительных граждан может показаться крамольным.

А давайте сургутская администрация будет косить траву не везде?

Сейчас попробую объяснить, почему маниакальное стремление срезать любую растительность в городе неоправданно.

Сегодня в борьбе с высокой травой существует некое двоемыслие. С одной стороны, администрация бодро рапортует об очередных скошенных квадратных метрах сургутской земли, обещая скосить еще больше. С другой, по подстриженным газонам нельзя ходить, просто потому что они не укреплены (это когда на него укладывают специальную сетку). Получается классическая схема: Мы вам сделали благоустройство, но вы им не пользуйтесь.

Если косить избирательно, то открываются интересные перспективы. Например, так администрация может регулировать, на каких газонах ходить/сидеть/лежать можно, а на каких – нет. В каком парке травяное покрытие предназначено для активного отдыха, а в каких – исключительно для созерцания. Так, кстати, делают в Дании и Финляндии. А на сэкономленные деньги можно купить укрепляющие сетки для газонов, чтобы люди их не вытаптывали и грязь не разводили. Это более разумный подход, чем каждый год самозабвенно биться с зеленой напастью в городе.

P.S. Ну и до кучи, большая просьба к администрации: давайте хотя бы в новых парках делать тротуары выше уровня газона. А то после дождя вся грязь стекает как раз на пешеходные дорожки.