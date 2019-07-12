​Пляж, аттракционы и хоккейный корт: подробности о стройке на Югорском тракте

Недавно ИА СИА-ПРЕСС опубликовало материал о стройке, которая ведется на Югорском тракте через дорогу от Тойота-Центра. Тогда нам стало известно, что ООО «ПАиС компани» получило разрешение на проведение соответствующих работ –– строительства зоны отдыха, здания охранно-спасательной и медицинской службы.

В прошлый раз нам не удалось дозвониться до представителей компании, однако они сами вышли на связь и предложили провести небольшую экскурсию по объекту.

От идеи к проблемам

«В России, если постараться, можно найти всего пару мест, где в центре города оборудован пляж, — рассказывает представитель «ПАиС компани» Александр, — Но у нас идея обустройства такой зоны отдыха зародилась еще в 2000 году. На тот момент здесь находилось три небольших озера. Однако потом запустили технику, которая намывала песок для отсыпки Югорского тракта, — и появился котлован».

В 2014 году компания заключила договор на аренду 3,7 гектаров земли, подготовила генеральный план застройки территории, однако вскоре, по словам представителя фирмы, изменилось расположение красных линий: площадь участка сократилась до 3,5 гектаров. Из-за этого генплан пришлось переделывать.

На данный момент ведется процесс повторного получения разрешения на строительство. Так что строительные работы пока не ведутся, — только земельные. Именно их сургутяне могут наблюдать, проезжая мимо.

Что будет помимо пляжа?

«На территории будет построено два здания, в которых будет размещаться служба охраны, медицинский персонал и спасатели. Все это необходимо для функционирования зоны отдыха, прилегающей к воде», — пояснил представитель «ПАиС компани».

В теплое время года, с мая по сентябрь, на территории будут работать детские зоны, площадки для игры в волейбол и бадминтон, аттракционы. Планируется организовать прокат катамаранов и лодок.

В зимнее время здесь будут обустраивать хоккейный корт и каток, у сургутян появится возможность катания на собачьих упряжках.

«Также мы подготовим место для моржей (так называемой федерации зимнего плавания, — прим. ред). Для них по всем ГОСТам будет обустроена площадка. Причем для того, чтобы попасть к месту купания, нужно будет предварительно пройти проверку у медика, — рассказывает Александр. — Если нам удастся найти взаимопонимание с городской администрацией, то мы хотели бы продолжить благоустройство. Сделать беговые дорожки вокруг водоема, небольшие пирсы. Еще в проекте есть площадка для дискотеки, световое шоу и под вопросом — появление фонтана».

Кстати, все работы ведутся за собственные средства «ПАиС компани», без финансового участия города.

Когда ждать открытия?

Если в этом году будет готово озеленение и твердое покрытие для стоянки, а также закуплена техника для просеивания песка (чтобы не очищать его от мусора вручную) и заливки катка, то в следующем году зону смогут открыть для посещения. Что касается обоих зданий, то они будут построены уже в этом году.