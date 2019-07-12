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​Костюм розового кролика или ничего

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С любопытством наблюдаю за попытками причинить добро жителям окрестных с 12-й школой домов. Местный депутат Дмитрий Нечепуренко пытается осчастливить граждан спорткомплексом, те отбрыкиваются – мы, дескать, всего лишь корт починить хотели. Альтернативу 155-миллионному (в деньгах) двухуровневому (в этажах) строительству на общественных началах предложила Елена Гончарова, медиаменеджер по профессии, урбанист, судя по всему, по призванию.

Мне действительно интересно, чем дело закончится. С одной стороны, заборчик уже какой-то стоит, и рыть потихоньку уже начали. Стало быть, бумажная работа проведена, хотя бы стартовые финансы имеются, процесс пошел и фарш, по идее, невозможно провернуть назад. С другой, Елена Гончарова прекрасно знает силу слова. Если его громко и часто повторять, желательно – хором и в уши дядь и теть, которые делают вид, что зависят от народонаселения, может случиться чудо.

Оно может случиться в виде организации спорадических слушаний или еще какой-нибудь формы учета мнения местных жителей, которых изначально, насколько я понимаю, насчет спорткомплекса не спросили. Или спросили, но так, что они не расслышали. Или неправильно поняли. Как бы то ни было, история сводится к трем аспектам – юридическому, эмоциональному и урбанистическому.

По букве или не по букве?

Вообще, если технически, то ключевых вопросов два. Первый – чья земля? Участок под застройку сформирован и он вовсе не придомовой, чтобы окрестные жители могли им распоряжаться по своему усмотрению. Стало быть, земля муниципальная. Второй вопрос – кому, через какую процедуру, на каких условиях и с каким целевым предназначением этот участок был предоставлен? Тут требуются пояснения.

Дополнительный вопрос – каково целевое назначение участка по генплану? Это жилая зона. Стало быть, со спорткомплексом могут быть нестыковки, поскольку данный тип построек относится к общественно-деловому зонированию. По идее, смена функционального назначения земельного участка – геморрой еще тот, но на практике такое происходит сплошь и рядом, даже (и особенно!) без внесения соответствующих изменений в генплан.

Вывод: требовать бумажки, смотреть в бумажки, много думать.

Про эмоции

Очень показательно, что в комментариях народ начал активно предполагать коррупционную составляющую, нынче это правило хорошего тона, довели граждан. Граждане теперь при виде любого строительства уверенно оперируют процентом отката и прикидывают на глаз стыриваемость на материалах. Не могу их осуждать за это, в наших реалиях это нормальная форма душевного самосохранения.

Кроме того, любой гражданин априори будет яростно не хотеть, чтобы у него под окнами что-либо строили – другой дом, морг, магазин, спорткомплекс, без разницы. Ничто не бесит людей сильнее, чем вторжение в их «личное» пространство, даже при соблюдении всех норм инсоляции и прочей антисанитарии. Когда построят магазин, будет заходить, ворча под нос, в спортзал определит детей, но все уже будет не так, как раньше, пока кто-то не «развезет стройку на определенный период с грязью и всеми другими неудобными «прелестями», как справедливо пишет Елена Гончарова.

Вывод: психология – материя темная. Человек возмущается стройкой, а его, может, из-за неприятностей на работе бомбит. Надо относиться с пониманием.

Сплошная урбанистика

Поэтому, кто ж спорит, микрорайоны нужно застраивать комплексно, с обширными рекреационными зонами, с воздухом и деревьями, со школами и больницами – сразу. Если что сразу не получилось, то где-нибудь подальше, на пустыре, желательно – без вырубки деревьев, чтоб ни одна птичка не пострадала. Я только «за».

Я за дворы, заросшие зеленю по третий этаж (но бабушки в окнах будут против), я за детские площадки во весь двор (но автовладельцы – против), я за спортплощадки тут же, поверх детских городков и парковок, а еще нужны лавочки, место для выгула животных (кто против?), живописная дорожка для любителей бега и вся инфраструктура в шаговой доступности. И чтобы алкаши не собирались (алкаши – против).

Как совместить интересы всех? И кто сказал, что спортзалы не нужны в микрорайонах? В Сургуте, вообще-то, жуткая их нехватка. Посмотрите на пример «Пионера». Как по мне, так почти идеальная реализация нацпроекта про здоровье и как там его, на стыке муниципальных нужд и социально-ориентированного бизнес-интереса. А ведь жители тоже сильно возмущались. Теперь детей водят.

Вывод: давайте выстраивать приоритеты. С условием, что паркинг приоритетом быть не может.

Что в остатке

Мне действительно очень интересно, что в итоге прорастет возле 12-й школы: спорткомплекс, уютный двор, паркинг или ничего. Как говорил Чендлер Бинг в «Друзьях»: «Между костюмом розового кролика и ничем всегда выбирай ничего». Но я-то с ним как раз не согласен. Лучше костюм розового кролика, чем ничего.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 463, комментариев: 7


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 09:44
Спортзал. А на втором этаже морг. И храм рядом. Вот тогда этот медиаменеджер зависнет
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 09:45
Все больше горожан становятся "рабами" киборгов, и это не очередной бред фантастов, а реальность. Компьютеры и гаджеты плотно вошли в нашу жизнь, затянув в свои рабские сети человека. И тут киборги нанесли последний удар, это авто! Они стали умные, сами могут многое и стали требовать соответствующего отношения, как к "хозяину". Для них делается все: новые дороги и развязки, бесконечные ремонты дорог, мало того , они стали требовать места для себя, по ближе к дому. Что бы "раб" не мог ослабить оковы. И потому люди требуют и требуют! Если в одномоментно можно было бы исполнить требования по парковке, тогда нашлись бы другие тут же! Круг замкнулся!
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 10:08
Вообще-то, автомобиль сделал Америку (США).
Сергей Б
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Сегодня в 10:27
Нет, конечно, в Сибири земли мало, меньше чем в Японии даже. Здесь не до автомобилей, людям бы приткнутся в муравейниках. Потому граждане за каждую пядь земли бьются как во время Отечественной. Отступать некуда, позади… Что у них там позади? Даже и не сообразишь сразу.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:36
А, сообразил: отступать некуда, позади тайга.
gunter
не нравится
Сегодня в 11:24
Как говорил Чендлер Бинг в «Друзьях»: «Между костюмом розового кролика и ничем всегда выбирай ничего». Но я-то с ним как раз не согласен. Лучше костюм розового кролика, чем ничего.
Вот в этом и вся беда. Кругом только костюмы розового кролика и ничего стоящего.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:36
Страна розовых кроликов.

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