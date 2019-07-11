​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

Дольщик ЖК «Любимый» Александр Пурышев написал для siapress.ru комментарий относительно ситуации, когда другие дольщики готовятся выходить на митинги.
В своем предыдущем комментарии по ситуации с несоблюдением сроков сдачи многоквартирных домов я предложил сфокусировать внимание на поиске и привлечение инвесторов для завершения строительства.
Высокие темпы строительства на объектах группы компаний «Северстрой» зафиксированы на объектах, где подписаны соглашения о завершении строительства с другими компаниями.
Можно возбуждать уголовные дела, искать виновных, но это не решит проблему.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 12 июля в 11.00