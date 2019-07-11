​Про русскую силу и синяк под глазом

Для начала история из моей жизни. Когда сын еще учился в первом классе, однажды он явился домой из школы с синяком на скуле. Природу появления сего украшения он чисто по-мужски объяснять не стал, пришлось наводить справки у учительницы.

Вчерашняя выпускница педколледжа рассказала, что Саню ударил одноклассник Никита, который давно его терроризирует. В этот раз конфликт случился из-за того, что маленький агрессор нападал на девочек. Сын вступился, оттащил мелкого хулигана, за что получил кулаком по лицу и… отошел в сторону.

Я просто негодовала! Этот Никита был раза в два меньше Саши. Как же так? Что ж у меня сын такой рохля? В кого?

Дома я посадила сына рядом с собой на диван, «включила психолога» и решила выяснить причину его пассивности.

— Саша! Ты что, сдачи дать не можешь? Ты же сильнее его, просто чисто физически больше. Тебя папа драться учил, ты приемы знаешь. Так в чем же дело? Ты что, этого дрища боишься?

Ответ поверг меня в шок.

— Мам, я БОЮСЬ ЕГО УБИТЬ!

Я смотрела в спокойные, чистые глаза сына и думала, насколько он – семилетний ребенок – оказался мудрее меня – взрослой. Он не только ощущал свою силу в сравнении с этим мелким террористом, но еще и осознавал ответственность, которая вместе с этой самой силой дается.

Нельзя со всей дури бить даже своего обидчика, особенно, если знаешь, что ты однозначно сильнее.

Это я все к чему. Очень уж захотелось ответить на пост сургутянки и моей коллеги Елены Куриловой, назвавшей все наше государство «слабовольным и беззубым», а всех его граждан – «жалкими мокрицами». Потому что в ситуации с Грузией, по мнению Куриловой, мы не включили «адекватную» (а на мой взгляд – неадекватную) «ответочку», а «слабовольно утерлись» и пошли, оплеванные, хоронить остатки чувства собственного достоинства и самоуважения.

Мне кажется, что мы – как на уровне отдельно взятого россиянина, так и на уровне всего государства – в большинстве случаев не отвечаем на хамство или откровенную агрессию именно из чувства самоуважения и ответственности. Ну вот если на вас будет лаять какая-то шавка, вы же не встанете на четвереньки и не начнете с ней перебрехиваться. Это же будет смешно и для вас самого унизительно. А врезать этой шавке внутренний гуманизм не позволяет – убьешь же на фиг, а она тоже тварь божья, хоть и дура!

Поэтому в такой ситуации лучше отойти в сторону. Собаки лают, караван идет, а добро все равно победит. Когда-нибудь, наверное.