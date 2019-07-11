​Почему в Сургуте могут отклонить жалобу на парковку на газоне? Почему не можем штрафовать много, как в Москве или Уфе? От чего зависит размер штрафа?

Сколько всего жалоб на парковку на газонах поступило от жителей города с начала года?

На портал «Твой Сургут» с начала этого года поступило 160 обращений граждан с жалобами на парковку на газонах. В Контрольное управление — 254 обращения (по результатам составлено 83 протокола, по остальным проводятся проверочные мероприятия), а в адрес управления по природопользованию и экологии — 114 сообщений. Из них по 27 составлены протоколы об административном правонарушении; по 38 фактам истек срок исковой давности (с 10 апреля по 24 июня этого года должностные лица администрации не имели возможности составлять протоколы из-за отсутствия соответствующих полномочий); еще 49 материалов находятся на стадии расследования.

Если жалобы отклоняются, то по каким причинам?

В основном материалы, поступающие от жителей города, не рассматриваются из-за того, что в них не указаны время или дата (в редких случаях — место) фиксации административного правонарушения.

Что мешает Сургуту увеличить количество штрафов: нехватка людей в ответственных управлениях, финансирования, времени и прочее?

Вопрос нарушения запрета проезда и стоянки автомобилей на озелененных территориях, должен решатся комплексно.

В Москве работает приложение, через которое жители могут отправлять фото в администрацию и полицию. Рассматривался ли вопрос создания подобного в Сургуте?

Обращения граждан по вопросу незаконной парковки на газонах поступают через портал «Твой Сургут», на электронную почту должностных лиц контрольного управления. По этим причинам вопрос разработки специализированного приложения для фиксации жителями города правонарушений данного характера не рассматривался.

Штраф для физлиц за парковку на газоне составляет от одной до трех тысяч рублей. Как администрация определяет, на какую именно сумму выпишут штраф нарушителю?

Должностные лица управления по природопользованию и экологии составляют протоколы об правонарушениях, которые отправляются на рассмотрение в административную комиссию. Сумма вынесенного штрафа определяется на заседании комиссии исходя из требований действующего законодательства.

Кстати, в Сургуте с этого месяца фиксировать нарушения правил благоустройства, а именно — парковку на газонах, стали и спецмашины «Паркон». А еще с автохамами Сургута вот уже более месяца борется и СИА-ПРЕСС со своим проектом «Эвакуируйте это!». Все его выпуски вы можете посмотреть тут.

Для справки: За 2017 год в Сургуте был составлен 21 протокол за парковку на газонах. Сумма штрафов — 19 тысяч рублей. В 2018 году протоколов было уже 175 (на 163 500 рублей). А в 2019 году за май-июнь составлен 41 протокол на 35 150 рублей.