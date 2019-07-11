​Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей

В пресловутом словосочетании «точечная застройка» в современном мире кроется определенно негативный смысл. Под современным миром я понимаю тот комплексный подход к архитектурному обустройству жилых и общественных пространств, который учитывает не только необходимость каких-то объектов рядом с местом проживания, а, в первую очередь, экологию среды обитания человека, психоэмоциональное воздействие архитектуры как окружающей среды на организм людей.

Человека как часть природы должна окружать естественная среда обитания – деревья, цветы, лес, чистый воздух, простор. Это давно поняли в цивилизованном мире и вовсю преобразовывают, например, старые промышленные объекты в маленькие комфортные открытые общественные пространства с максимумом озеленения и минимумом техногенных объектов. Яркий пример такого преображения – Новая Голландия в центре Санкт-Петербурга, где на месте старого завода, огибаемого Мойкой, воспроизвели поистине великолепный образец общественного пространства для отдыха людей в абсолютно городском, каменном окружении: с кафе, уникальным садом злаков и фиолетовых цветов разных видов, прудом, спортивными площадками... Или, к примеру, парк Зарядье, который сразу задал вектор развития городских пространств в даже самых-самых центрах столичных мегаполисов…

Очень здорово о психоэмоциональном воздействии точечной застройки и других негативных проявлений неблагоприятной окружающей среды на человека рассказал в своей книге «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» Колин Эллард, известный ученый, специалист по когнитивной нейропсихологии и психогеографии.

Вот если бы это все знал молодой депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко, с ярым задором принявшийся за идею строительства спорткомплекса внутри двора между улицами Дзержинского и Кукуевицкого, возле школы № 12, он бы этого, конечно, не делал.

Смотрите, что сейчас представляет собой двор, на месте которого Нечепуренко хочет построить (конечно же, из лучших побуждений ) двухэтажный спортивный комплекс. Работы по коммуникациям уже начались:

Очень подробно, вплоть до размеров и наполненности этого сооружения было расписано на портале siapress.ru.

Дмитрий в интервью и СИА-ПРЕСС, и нашей редакции ссылается на поддержку местных жителей. Якобы они заинтересованы в такой точечной застройке, а он как депутат обязан веление народа исполнить.

Почему якобы? Потому что народ, как только узнал, что вместо их просьбы просто модернизировать хоккейный корт и улучшить, обустроить их двор, собираются построить внутри двора двухэтажное здание с большой посещаемостью и загруженностью, тут же стал писать во все инстанции и, в частности, в нашу редакцию, которая уже прославилась защитой лесных насаждений внутри городских кварталов.

Не думаю, что господин Нечепуренко руководствуется какими-то корыстными побуждениями, например, получить дивиденды от будущего спорткомплекса. Возможно, он действует из самых добрых намерений. Но давайте посмотрим внимательно на сложившуюся ситуацию.

Вот ситуационный план данного двора.

А вот более понятный план того, что здесь планируется:

Розовым выделено место под будущее строительство, зеленым – существующие деревья, красным – те деревья, которые будут вырублены. А это красивые, высокие березы, за которыми жители ухаживали.

Как видим, застройка сооружения просто на просто исключит возможность по-настоящему полезного для людей комфортного благоустройства, загубит деревья, которые встанут на пути к строительству здания и коммуникаций, развезет стройку на определённый период с грязью и всеми другими неудобными «прелестями».

Ну и, главное. Все это выльется в общественный конфликт. Потому что на самом деле, запроса от общества никакого не было. Были воля и желание молодого депутата «сделать что-то хорошее».

Необходимость общественного проектирования, о котором я твержу уже целый год, не просто звук. Это реальность, стоящая у всех перед глазами. Это то, без чего современная власть уже не сможет управлять ни городом, ни маленьким поселком, ни целым регионом. Междусобойчик двух-трех человек уже не прокатит. Проигнорируешь – получишь конфликт.

Как конкретно в это случае. Жители уже начали писать во все инстанции…

Не будет лишним напомнить, что общественное проектирование учитывает интересы ВСЕХ действующих сторон. Это когда ты собираешь представителей всех групп данной территории – взрослых, пенсионеров, детей, сотрудников и учащихся 12-й школы, и они высказывают свои желания по поводу развития данного двора. И вот тогда получишь более-менее понятную картину.

Я спроектировала этот сургутский двор, проанализировав данную ситуацию и лично побывав на месте. Действительно, бОльшую его часть занимает не используемая полностью разбитая автомобильная стоянка. Я решила, что стоянку можно смело поделить вдвое, и на ближней части к хоккейному корту, который я в своем проекте модернизировала и обустроила (летом он может быть использован под спортивную площадку для игры в мини-футбол, например, или в бадминтон), «одела» в сетку, создала место для отдыха для детей, взрослых и пенсионеров с помощью красивого ландшафтного дизайна, и высадки дополнительных растений: елей, яблонь, сирени, декоративной ивы, цветов…

Автостоянку я отделила (или зонировала) крытым рядом для автомобилей инвалидов и пожилых людей. Дополнительный «заслон» создают ряд елей. Ели, как известно, можно срезать до нужной длины во время их роста. То есть это будет такая живая изгородь, с приятным хвойным ароматом.

В центре зоны отдыха располагаются детская площадка и микс из цветов и кустарников, так называемый миксбордер. Естественно, площадка и автостоянка освещены фонарями, что создаст безопасность этому двору. Камеры видеонаблюдения также не помешают.

Этот закрытый, защищенный от ветров со всех сторон двор как бы создан для того, чтобы высадить в нем необычные деревья – яблони, липы. Эти растения будут создавать аромат летом, а зимой, покрытые снегом лапы деревьев будут также украшать его.

Вот как будет выглядеть этот двор:

Небольшое видео по этому проекту:

Проект спорткомплекса, на который нашел деньги Дмитрий Нечепуренко, не должен пропасть даром. Его можно осуществить в другом месте, например, на проспекте Набережном.

А во дворах путь все люди расслабляются, получают удовольствие и заряжаются энергией, а не испытывают подавленность, которая возникнет непременно в результате точечной застройки.

Вот как об этом проекте строительства говорил сам Дмитрий Нечепуренко.