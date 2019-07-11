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​Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей

В пресловутом словосочетании «точечная застройка» в современном мире кроется определенно негативный смысл. Под современным миром я понимаю тот комплексный подход к архитектурному обустройству жилых и общественных пространств, который учитывает не только необходимость каких-то объектов рядом с местом проживания, а, в первую очередь, экологию среды обитания человека, психоэмоциональное воздействие архитектуры как окружающей среды на организм людей.

Человека как часть природы должна окружать естественная среда обитания – деревья, цветы, лес, чистый воздух, простор. Это давно поняли в цивилизованном мире и вовсю преобразовывают, например, старые промышленные объекты в маленькие комфортные открытые общественные пространства с максимумом озеленения и минимумом техногенных объектов. Яркий пример такого преображения – Новая Голландия в центре Санкт-Петербурга, где на месте старого завода, огибаемого Мойкой, воспроизвели поистине великолепный образец общественного пространства для отдыха людей в абсолютно городском, каменном окружении: с кафе, уникальным садом злаков и фиолетовых цветов разных видов, прудом, спортивными площадками... Или, к примеру, парк Зарядье, который сразу задал вектор развития городских пространств в даже самых-самых центрах столичных мегаполисов…

Очень здорово о психоэмоциональном воздействии точечной застройки и других негативных проявлений неблагоприятной окружающей среды на человека рассказал в своей книге «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» Колин Эллард, известный ученый, специалист по когнитивной нейропсихологии и психогеографии.

Вот если бы это все знал молодой депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко, с ярым задором принявшийся за идею строительства спорткомплекса внутри двора между улицами Дзержинского и Кукуевицкого, возле школы № 12, он бы этого, конечно, не делал.

Смотрите, что сейчас представляет собой двор, на месте которого Нечепуренко хочет построить (конечно же, из лучших побуждений ) двухэтажный спортивный комплекс. Работы по коммуникациям уже начались:

Очень подробно, вплоть до размеров и наполненности этого сооружения было расписано на портале siapress.ru.

Дмитрий в интервью и СИА-ПРЕСС, и нашей редакции ссылается на поддержку местных жителей. Якобы они заинтересованы в такой точечной застройке, а он как депутат обязан веление народа исполнить.

Почему якобы? Потому что народ, как только узнал, что вместо их просьбы просто модернизировать хоккейный корт и улучшить, обустроить их двор, собираются построить внутри двора двухэтажное здание с большой посещаемостью и загруженностью, тут же стал писать во все инстанции и, в частности, в нашу редакцию, которая уже прославилась защитой лесных насаждений внутри городских кварталов.

Не думаю, что господин Нечепуренко руководствуется какими-то корыстными побуждениями, например, получить дивиденды от будущего спорткомплекса. Возможно, он действует из самых добрых намерений. Но давайте посмотрим внимательно на сложившуюся ситуацию.

Вот ситуационный план данного двора.

А вот более понятный план того, что здесь планируется:

Розовым выделено место под будущее строительство, зеленым – существующие деревья, красным – те деревья, которые будут вырублены. А это красивые, высокие березы, за которыми жители ухаживали.

Как видим, застройка сооружения просто на просто исключит возможность по-настоящему полезного для людей комфортного благоустройства, загубит деревья, которые встанут на пути к строительству здания и коммуникаций, развезет стройку на определённый период с грязью и всеми другими неудобными «прелестями».

Ну и, главное. Все это выльется в общественный конфликт. Потому что на самом деле, запроса от общества никакого не было. Были воля и желание молодого депутата «сделать что-то хорошее».

Необходимость общественного проектирования, о котором я твержу уже целый год, не просто звук. Это реальность, стоящая у всех перед глазами. Это то, без чего современная власть уже не сможет управлять ни городом, ни маленьким поселком, ни целым регионом. Междусобойчик двух-трех человек уже не прокатит. Проигнорируешь – получишь конфликт.

Как конкретно в это случае. Жители уже начали писать во все инстанции…

Не будет лишним напомнить, что общественное проектирование учитывает интересы ВСЕХ действующих сторон. Это когда ты собираешь представителей всех групп данной территории – взрослых, пенсионеров, детей, сотрудников и учащихся 12-й школы, и они высказывают свои желания по поводу развития данного двора. И вот тогда получишь более-менее понятную картину.

Я спроектировала этот сургутский двор, проанализировав данную ситуацию и лично побывав на месте. Действительно, бОльшую его часть занимает не используемая полностью разбитая автомобильная стоянка. Я решила, что стоянку можно смело поделить вдвое, и на ближней части к хоккейному корту, который я в своем проекте модернизировала и обустроила (летом он может быть использован под спортивную площадку для игры в мини-футбол, например, или в бадминтон), «одела» в сетку, создала место для отдыха для детей, взрослых и пенсионеров с помощью красивого ландшафтного дизайна, и высадки дополнительных растений: елей, яблонь, сирени, декоративной ивы, цветов…

Автостоянку я отделила (или зонировала) крытым рядом для автомобилей инвалидов и пожилых людей. Дополнительный «заслон» создают ряд елей. Ели, как известно, можно срезать до нужной длины во время их роста. То есть это будет такая живая изгородь, с приятным хвойным ароматом.

В центре зоны отдыха располагаются детская площадка и микс из цветов и кустарников, так называемый миксбордер. Естественно, площадка и автостоянка освещены фонарями, что создаст безопасность этому двору. Камеры видеонаблюдения также не помешают.

Этот закрытый, защищенный от ветров со всех сторон двор как бы создан для того, чтобы высадить в нем необычные деревья – яблони, липы. Эти растения будут создавать аромат летом, а зимой, покрытые снегом лапы деревьев будут также украшать его.

Вот как будет выглядеть этот двор:

Небольшое видео по этому проекту:

Проект спорткомплекса, на который нашел деньги Дмитрий Нечепуренко, не должен пропасть даром. Его можно осуществить в другом месте, например, на проспекте Набережном.

А во дворах путь все люди расслабляются, получают удовольствие и заряжаются энергией, а не испытывают подавленность, которая возникнет непременно в результате точечной застройки.

Вот как об этом проекте строительства говорил сам Дмитрий Нечепуренко.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 421, комментариев: 13


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Комментарии:
Petr
не нравится
Сегодня в 10:28
Абсолютно верное предложение от автора. Мне непонятно: почему городской архитектурой занимаются депутаты? Они что специалисты в этом деле? И почему нет никаких обсуждений?
В городе масса спортивных объектов, которые нуждаются в ремонте или реконструкции, почему этим никто не занимается?
Почему никто не реконструирует спортивные площадки на пришкольных территориях, которые были сделаны еще в советские времена? Это более разумное решение - днем детям, вечером взрослым.
И очень надоела бестолковая точечная застройка.
А по поводу спила деревьев - это уже больная тема. Потому как все забыли как город выглядел 30 лет назад. И с каким трудом все эти деревья высаживались
Злопыхалкин
не нравится
Сегодня в 10:30
Погодите. А личный интерес? А распил бабла? Ведь на такой социально значимый, как спорткомплекс, объект, по любому надо будет выделить бюджетные средства. Или купить после сдачи в эксплуатацию. Или взять в аренду. Или государственно-частное партнерство. Или другие сравнительно честные способы отъема денег. Вы еще скажите, что господа в депутаты лезут, чтобы интересы города блюсти. Ну ну.
Швондер
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Сегодня в 10:31
Да чтобы наш росийский слуга народа да деньги воровал? Да ни в жысь
Petr
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Сегодня в 10:33
Конечно, они же о народе думают с утра до вечера. Ночей не спят. Всю ищут, где очередную бюджетную кармушечку найти, чтобы волюшку народую исполнить!
Злопыхалкин Petr
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Сегодня в 10:48
Вы считаете, что они к нам из Нефтескважинска перебрались? Тогда отдохнуть бы им надо. Не скажу в каких местах.
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 12:20
Я просто в шоке! не специалист, не профессионал, а думает, предлагает гораздо-гораздо более приемлемый, толковый и крайне интересный вариант. А где спецы из архитектуры, строители, наконец??? Или у них, действительно, интерес только к бюджетным деньгам, а не красота и удобство для горожан??? Очень печально всё это. Автор - просто умница! Любит свой город и хочет добра его жителям. В отличие от депутатов и "спецов"
Сергей Б
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Сегодня в 12:59
Момент коррупции и личного интереса срубить бабосов на возведении спорткомплекса может конечно и присутствует. Коррупция в России, это двигатель прогресса.

Но, позвольте. В каком городе живет Елена Гончарова, этот руководитель «Русского радио»? Такое впечатление, что не в Сургуте. А в Сургуте холодно. Здесь открытые площадки посещаются гораздо реже чем, скажем, в средней полосе, а крытых спортивных сооружений не хватает.

И вот еще что интересно. Стоял, стоял пустырь десятками лет и никого не трогал. Депутатик разродился, решил организовать крытое спортивное сооружение, в которое между прочим и школьники зимой ходить будут. И началось. Посыпались несогласные граждане со своими типовыми открытыми детскими площадками – вот как надо. Что-то такое из серии – Яжматерь вашумать.
Сергей Б
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Сегодня в 13:04
И вот вопрос: где эта Елена Гончарова, этот руководитель «Русского радио» раньше была? Может пусть поищет свободный пустырь, которых в Сургуте много и организует там какое-нибудь креативное пространство. А мы покритикуем.
rmost Сергей Б
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Сегодня в 13:10
двигайте прогресс и дальше
Сергей Б rmost
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Сегодня в 13:21
Если вы живете в России, то однозначно работаете на коррупционную группировку. Если это для вас открытие, то поздравляю.

Petr Сергей Б
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Сегодня в 13:22
Уважаемый Сергей!
Письма и запросы о благоустройстве этого пустыря поступали и Сидорову, и к Попову. Итог всегда один: денег на благоустройство и организацию (хотя бы микросквера) НЕТ. Есть более важные городские задачи.
Район плотно застроен. Гулять особо негде, особенно если есть маленький ребенок. Или в асфальтовом дворе между машинами бегать, или идти в другую часть города (например в сквер с памятником Г.Димитрову).
Уже много лет нет денег что отремонтировать внутримикрорайонные проезды.
НО почему находятся деньги (125 миллионов!!!) на строительство весьма странного спортивного комплекса. Хотя 10 лет стоит без ремонта хоккейный корт рядом, который пользуется огромной популярностью у жителей. И никому и дела нет выделить даже пару миллионов на его реконструкцию.
Рядом с этим участком есть большая территория школы с массой открытых спортивных площадок. И в этой большой школе очень маленький спортзал. Почему нельзя совместить одно с другим:
на территории школы нормальный крытый спорткомплекс, а на территории стоянки сделать сквер.
Думаю, что жители бы сами приняли активное участие в его озелении, как много лет назад в озеленяли само микрораойн.
Швондер
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Сегодня в 13:39
Петя, откат с 2 миллионов 200 тысяч (раньше был), а с 125 миллионов - сам умножишь? Ты че, считать не умеешь - такие вопросы задавать
Сергей
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Сегодня в 13:59
А можно хотя бы чуть чуть из этих 125 миллионов на дворы на Киртбая выделить? Как приду к родителям - там как было все еще в 90-ее построено, так все и осталось. Плиты, песок. Ни озеленения, ни тротуаров, ни детских комплексов. О спортплощадке можно только мечтать. Я и сам уже вторую квартиру сменил, благо живу рядом, а там ничего не поменялось. Мои дети к бабушке/дедушке больше не ходят, пока они к нам во двор.

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