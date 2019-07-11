Про «гей-парады» в Югре

Эх, читаю комментарии и понимаю: темный все-таки у нас народ в массе-то своей, темный...

Вчитайтесь внимательно! Статья-то не про гей-парад! Она ведь про другое. Про то, как один московский хмырь, обозвав себя «Лидером российских ЛГБТ», зарабатывает деньги на гомофобии и нетерпимости, нетолерантности, процветающих в России.

Этот Алексеев раскатывает по российским городам, подает заявки в мэрии на проведение гей-акций — заведомо!!! — зная, что ему местные власти откажут. Да он никогда бы и не вышел туда, если б дали добро (он же не сумасшедший, чтобы его били и калечили). И других он вряд ли на это дело подпишет. Кому вообще охота позориться и быть битым?

Так вот, после получения отказов, он обращается сначала в российские суды, которые встают на сторону отказывавших дать добро на акцию ЛГБТ, а затем подает бумаги в Европейский суд по правам человека и тот выносит решение взыскать с России в пользу Алексеева, чьи права формально были нарушены, 30-40-50-60 тысяч евро и так далее. Вот, о чем речь. Россия обязана будет ему платить! Все мы обязаны платить такому как Алексеев за свое презрение и ненависть, неуважение к тем, кого принято называть сексуальными меньшинствами.

А гей-парада в Нефтеюганске, в Пойковском, в Пыть-Яхе или еще где, не будет. Будьте спокойны, граждане!

Правда, повторюсь, за то, что гей-парада не будет, придется так или иначе нам всем заплатить.

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Напоминаем, ранее появилась новость о том, что в Сургуте и еще четырех муниципалитетах Югры хотят провести шествия в защиту ЛГБТ.