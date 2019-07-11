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«Пока контейнеры появятся — город будет похож на свалку». Бизнесмены Сургута жалуются на проблемы с вывозом мусора

Бизнесмены Сургута жалуются на проблемы с вывозом отходов и предрекают городу мусорный коллапс. С 1 июля региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Югре стала компания «Югра-Экология». Теперь вывозом мусора в округе занимается эта фирма и ее подрядные организации. Несмотря на то, что у компании было около полугода для подготовки материальной базы, сейчас сургутские предприниматели указывают на отсутствие мусорных контейнеров и критикуют саму работу по вывозу отходов.

«Мы платили 300 рублей за вывоз одного кубометра мусора. Теперь будем платить 690 рублей. При этом контейнеры у нас забрали, а новые не привозят. Хотя их должны были установить аж три штуки — для раздельного сбора мусора. Смысл этого тоже неясен, ведь в Сургуте один полигон ТБО, куда привозят все отходы, зачем их тогда делить при сборе?», — отмечает в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС представитель крупного бизнес-центра города.

Предприниматель, который обслуживал порядка 70 точек общепита, занимающийся вывозом мусора в Сургуте более десяти лет, в беседе с СИА-ПРЕСС пояснил, что «Югра-Экология» якобы заранее не закупила контейнеры, несмотря на наличие бюджетного финансирования под эти цели.

«Контейнеров у регоператора сейчас нет. Ждать их поставки придется около месяца, а их еще нужно изготовить — не представляю, кто возьмется за объемы в сотни штук. Все это время мусор будут выбрасывать как придется. Получится, что, когда контейнеры появятся — город будет похож на свалку, — объяснил эксперт. — Как будет налажен процесс тоже непонятно — с предпринимателями работу никто толком не провел, люди, у которых я вывозил мусор все еще звонят и спрашивают у меня, что им делать».

Узнать позицию регионального оператора по данному вопросу на момент публикации не удалось — в компании не ответили на звонки и электронные письма редакции. В адрес специалистов «Югра-Экология» были направлены вопросы.

Оперативный комментарий представителей администрации Сургута также еще не получен. Источники, близкие к руководству управления по природопользованию и экологии мэрии города, заявили, что профильное ведомство не в курсе проблемы, но выразили уверенность: если задержка и произошла, то предпринимателям просто необходимо будет подождать, пока региональный оператор наладит работу в масштабе города. Кроме того, источники отмечают, что проблемы с вывозом мусора вряд ли будет долгой.


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11 июля в 08:12, просмотров: 665, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
11 июля в 08:43
Ну, началось.
Кто сомневался, что будет иначе. Через перёд, так сказать, а не через антагонист
Дмитрий Пахотин
Депутат думы города Сургута
не нравится
11 июля в 11:13
ПО моей информации, контейнеры должны закупать собственники контейнерных площадок. Региональный оператор не собирается ничего закупать в части баков...
Швондер
не нравится
11 июля в 11:52
Правильно. Они только должны деньги получать

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