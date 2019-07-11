Сургутяне обвиняют компанию, продающую арестованное имущество в Югре, в фальсификации торгов

В редакцию ИА СИА-ПРЕСС обратилась сургутянка Эвелина С., которая считает, что компания, принимающая заявки на торги (ранее их проводило Росимущество, теперь — ООО «АРНАЛ»), не допускает до аукциона «неугодных» участников, так как лоты уже «заранее проданы».

«Отсеивают по формальным причинам»

«29 мая этого года в Ханты-Мансийске я подала две заявки на участие в торгах, которые прошли 5 июня. Их принял представитель компании-реализатора арестованного имущества по Югре Андрей Микусев, — рассказала СИА-ПРЕСС сургутянка. — В день проведения торгов заявки отклонили с формулировкой «поданы по истечении срока приема». С аналогичной формулировкой были отклонены также заявки еще нескольких участников торгов. Считаю, что таким образом сотрудники «АРНАЛа» отсеивают неугодных участников аукционов».

Также, по словам Эвелины С., заявки на торги отклонялись и по другим причинам: не было СНИЛС или других документов, не хватало копий страниц паспорта, ИНН и так далее. Причем о недокомплекте заявители узнавали не тут же на месте, во время приема документов, а уже после — в день торгов. То есть они лишались возможности доработать и снова подать свои заявки.

«Во время приема заявки Микусев несколько раз заглядывал в телефон, пересчитывал документы и предпринимал другие действия, затягивающие процедуру принятия, и не относящиеся к изучению документов, — поясняет Эвелина С. — После меня он принял заявки других участников, и не сообщил ни мне, ни им, что они будут отклонены. Не перенес оформление заявок на следующий день. Время принятия было проставлено в журнал регистрации и в мои заявления после того, как я их подписала и сдала документы. На моем экземпляре описи стоит только отметка с номером входящего, без указания времени. Аналогичная ситуация и с отклоненными документами других недопущенных к торгам участников. Что это: намеренная дискредитация или некомпетентность представителя «АРНАЛа»? Для нас совершенно очевидно первое».

Сургутянка рассказала СИА-ПРЕСС, что она и другие участники торгов, которых тоже отсеяли, считают, что до аукционов допускают лишь тех, кто платит «откаты» «АРНАЛу» за лакомые лоты.

Так, например, две квартиры-лота, на которые претендовала Эвелина С., были проданы по минимальной цене, фактически без борьбы между участниками: «Квартиры-лоты были реализованы по минимально возможной стоимости. Участников в аукционах было по двое (это минимальное количество, необходимое для проведения), хотя на каждый изначально заявлялось по шесть-восемь человек. Но других отсеяли, как и меня».

К тому же по закону договора купли-продажи после аукциона должны быть заключены не ранее чем через десять дней, а по вышеуказанным лотам они были подписаны уже на следующий день.

Для справки: ООО «Арнал» — поверенная организация Росимущества по продаже арестованного имущества. Действует на территории Югры, Тюменской, Волгоградской и Вологодской областях. Ежемесячно компания на аукционах продает квартиры, дома и нежилые помещения, автомобили, бытовую технику, мобильные телефоны и другое. Так, только на торги 19 июля в Югре будут выставлены 34 объекта недвижимости на стартовую сумму более 117 млн рублей.

«Компания не обязана консультировать заявителей»

В компании «АРНАЛ» СИА-ПРЕСС ответили, что они действуют на основании госконтракта и вся их деятельность полностью законна и четко регламентирована. Консультировать заявителей — не их обязанность: «Организатор торгов не оказывает консультационных услуг во избежание нарушения закона о защите конкуренции, все участники аукциона находятся в равном правовом положении, именно поэтому порядок подачи заявки и порядок проведения аукциона четко регламентированы, они не должны вызывать вопросов у потенциального участника», — пояснил корреспонденту Андрей Микусев.

Также представитель компании-реализатора арестованного имущества отметил, что считает обвинения недопущенных до торгов участников способом сорвать аукционы в корыстных целях: «Как и во время осуществления любой хозяйственной деятельности порой встречаются недоброжелатели: они не преследуют цели приобрести имущество, их действия направлены на срыв аукциона в своих корыстных целях. Это обычная ситуация. Информация, которую распространяет противная сторона, о том, что лоты проданы заранее, а аукцион — фальсификация — это клевета, недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию организатора торгов. За распространение такой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность, об этом нужно помнить».

Кто рассудит

Разбираться, кто в этой ситуации прав, а кто — нет, будут контролирующие органы. С просьбой проверить проведенные торги сургутянка планирует обратиться в ОБЭП и прокуратуру, так как считает их фальсифицированными. Ранее Эвелина С. написала жалобу в окружной ФАС, чтобы специалисты службы проверили деятельность компании «АРНАЛ» и ее представителя. В окружном управлении антимонопольной службы нашли в действиях «АРНАЛа» нарушение закона «О защите конкуренции» из-за их отказа допустить Эвелину С. и некоторых других участников до торгов. «За допущенные нарушения материалы дела переданы должностному лицу Ханты-Мансийского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц», — сообщил СИА-ПРЕСС врио руководителя УФАС по Югре Александр Миронов. В ведомстве также отметили, что в этом году на действия компании «АРНАЛ» к ним поступило десять жалоб, из них пять признаны необоснованными, четыре отозваны заявителями и одна еще рассматривается. Также своего контрактного подрядчика будет проверять Росимущество.

Компания «АРНАЛ» протокол об административном правонарушении еще не получила, но специалисты отмечают, что обжалуют решение суда при необходимости.