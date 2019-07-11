​Мои претензии к «мусорной реформе»

Так называемая «мусорная реформа» как явление федерального масштаба, инспирированное высшей властью, по моему мнению, имеет несколько чудовищных стратегических недостатков. Важнейшие из них: отказ от изменения отношения граждан к мусору и монополизация работы с оным. Первый важен концептуально, второй – организационно. Об этом мы подробно говорили в студии siapress.ru с Сергеем Полукеевым.

Итак, «мусорная реформа» на первый взгляд предельно упростила взаимоотношения россиян с твердыми бытовыми отходами. Нам сказали: живите, как раньше, потребляйте, как раньше, собирайте мусор в пакеты, уносите в баки, и, если у вас есть договор с единым оператором по обращению с ТКО (а это обязательно), то у вас его заберут, обменяв по итогам месяца на деньги (значительно бОльшую сумму, чем это было до «реформы»).

Далее ваши отходы либо уедут на полигон, либо, в лучшем случае, отправятся на сортировку и частичную переработку, в худшем – на сожжение. Проще говоря: либо этот мусор будет разлагаться в земле в более-менее приемлемых условиях и не факт, что сильно отравит вас и будущие поколения, либо на нем еще кто-нибудь заработает, после чего останки закопает, либо его сожгут и, так как в России нет и пока не будет современных мусоросжигающих заводов, это гарантированно отравит вас и будущие поколения.

Вы за этим можете пристально наблюдать, но ваша генеральная задача остается одной – сдавать отходы и платить деньги. В «реформе» не предусмотрено ни единого материального или морального стимула для вас как-то трансформировать или кардинально снизить производство мусора. Если вы, например, будете крошить органические отходы в измельчителе или сбрасывать в компостную яму у дома, не будете покупать пластиковые пакеты, сдавать макулатуру и стекло, и таким образом произведете в один прекрасный месяц не условные 100 кг мусора, а 50 кг. Что вам за это будет? Ничего. Заплатите ровно столько же, сколько раньше, вам даже спасибо никто не скажет.

Более того. В Тюмени в течение нескольких лет по всему городу стояли железные решетки для пластика, и народ их с энтузиазмом набивал – бескорыстно, в рамках гражданской сознательности. Началась «реформа» – решетки исчезли. Весь мусор теперь нужно скидывать в контейнеры, а там, на заводе, уже разберутся, как из них пластик и прочее для переработки достать.

То есть смысл затеи – не уменьшить количество мусора, а наладить потоки отходов и денег граждан в нужные русла. Типичное патерналистское представление об обществе: мол, неразумные люди не в состоянии ограничить потребление, учить их раздельному сбору нужно будет десятилетиями, проще взять с них бабки и сделать все самим, не избежав должного гешефта.

Кстати, про гешефт и типичные решения: вся эта идея с созданием региональных монополистов вместе с «единым федеральным оператором» – это губительная практика для любой экономики. Практически каждая монополия (не только в экономике, но и в политике) – это залог неэффективности, непрозрачности, злоупотреблений, коррупции и, в конечном счете, упадка. Наверное, совсем без монополий в той же коммуналке и жизнеобеспечении обойтись нельзя, но идти по пути увеличения доли таких «единых операторов» – явно не лучшая идея.

Если бы «мусорная реформа» была реально реформой, то ее задачей было бы изменить структуру потребления, уменьшить поток вредных и не только отходов, наладить циркуляцию и переработку (как в Германии, например, где в цене пива заложена стоимость банки или бутылки, которые можно сдать в специальные аппараты и получить их стоимость – 20-30-40 евроцентов). Как бы это ни звучало банально, но ключ к решению проблемы с мусором – в головах. А не региональных операторах вкупе с двойным-тройным повышением тарифов ТКО.

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