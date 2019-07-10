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​На пути к полумиллионнику

Последнее время постоянно слышу со всех сторон, что наш город движется уверенными темпами к полумиллионному рубежу по числу жителей. Такое впечатление, что это стало своего рода целью. Само по себе преодоление этого рубежа ни плохо, ни хорошо. Другое дело - как это происходит. По состоянию на 1 января 2018 года (на 2019 год еще нет официальной статистики Росстата) численность города составила 366 189 человек. Утвержденный генеральный план составлен с учетом того, что в конце расчетного срока реализации (2035 год) численность Сургута составит 450 тысяч человек.

Мой расчет, основанный на анализе данных 2012-2018 годов: при условии сохранения миграционного потока, прогнозе рождаемости и смертности на основе показателей возрастного состава показывает, что к 2035 году численность Сургута составит порядка 473 тысяч человек, что достаточно близко к генеральному плану города. Нам же говорят, что Сургут перешагнет полумиллионный рубеж в течение 2-5 лет. Вопрос КАК?

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Но это не главный вопрос. Если это происходит гармонично, с последовательным ростом потребностей населения и развитием инфраструктуры города – это правильно и хорошо. Вот именно в этом, в гармоничном развитии города, и заключается вся проблема. Первичная потребность взрослых людей (не будем рассматривать физиологические потребности) – это обеспечить себе материальный доход. То есть нужно обеспечить людей рабочими местами, либо они должны быть заняты в предпринимательстве. Давайте посмотрим на эти цифры. У нас на 1 января 2018 года 227 143 человека трудоспособного населения. Из них только 115 623 человека числятся работниками организаций (51%!!!), что ниже показателя 2014 года, когда численность работников организаций составила пик – 124 219 человек.

По моему расчету к 2035 году численность трудоспособного населения вырастет больше чем на 60 тысяч человек. Да, часть из них будет работать в новых школах, детских садах, больницах, но не подавляющее большинство. Где взять новые рабочие места? А если город вырастет до полумиллионника за 5 лет?

Вопросов очень много. Однако, я считаю, что при определенных условиях Сургут может перешагнуть полумиллионный рубеж. Но это требует много усилий. Нужно искать новые точки роста. Нужны новые идеи. Лично я возлагаю большие надежны на то, что Сургут станет значимым транзитным городом как на пути в Арктику, так и на пути в восточную часть нашей страны через Томскую область и Красноярский край. В таком случае у нас может стать выгодным производить продукцию для реализации за пределами региона, что является неотъемлемым условием развития города. Также очень важной точкой роста считаю «кампус». О нем я уже писал, не буду сейчас останавливаться.

Это только начало очень занимательной математики. В следующий раз я попробую доступно изложить мои выкладки по жилью. Поверьте, это будет еще любопытней. Также уже сейчас видно, что будет интересная картина по школам и детским садам. Постепенно, шаг за шагом, я буду формировать электронную модель города. Ставить вопросы и искать на них ответы. Если у вас есть идеи, буду очень рад вашему мнению и помощи.

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Сегодня в 14:23, просмотров: 340, комментариев: 4


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:54
Сургут, кто не заметил давно уже перешагнул полумиллионный рубеж.
Причем каждый пятый житель города "турист" из разного вида сопредельного зарубежья. А сколько проживает россиян, которые не обязаны вставать на миграционный учет? Вот и считаем 366 000 , тех кто стоит на миграционном учете в городе ,70 00 - 80 000 "туристов" и еще примерно тысяч 50 000 "понаехавших"! Уже улетели за полмиллиона ! Это не считая тех кто проживает вокруг города и работает и отдыхает в Сургуте, Сургутская агломерации: Белый Яр, Солнечный, Лянтор , Федоровский...
Мое мнение такое что город уже давно имеет те показали, о которых мечтают что получим к 2035 году.
Только инфраструктуры нет толком: Школ, поликлиник... стационаров.
Скамеек толком нет, мусорницы в дефиците! Грязь и лужи на пешеходных переходах. Жалко нельзя фото выложить лужи, нет вернее океана води по ул Югорской рядом с перекрестком п-кт Комсомольский! Она там десятилетие и все ровно! Мы тут рассуждаем о численности, когда не рассуждать надо. Заботится надо о простых людях, о тех кто ходит пешком по городу в силу разных причин, возраст например. А "мы" , вернее не те простые горожане которые живут здесь, а те кто наделен полномочиями разными - заботимся о автолюбителях!!!!
В городе две основные заботы: собаки , будь они не ладны и авто....
За них все заступаются, качают права, пишут статьи жалостливые.
О людях, ни кто не думает!
Альберт Леонов
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Сегодня в 15:07
Артем, не мне Вас учить и рассказывать, что важно, а что нет.
Просто хочу напомнить слова того, кто выразил общее мнение жителей России.
"Людям не интересны обещания, графики и планы, им нужен результат сейчас, а не в отдаленном будущем"
«Это все наши вопросы с вами, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов»
Надеюсь не надо называть автора этих слов?!


Сергей Б
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Сегодня в 15:44
Как-то перекликается с тем, как аналитики на рынке жилой недвижимости Сургута прогнозировали цену 100 тыщ рублей за квадратный метр.

Сначала обещали 100 тыщ за квадрат в 2008 году. И один из ныне действующих депутатов тоже.

Потом обещали 100 тыщ в 2012 году.

Сейчас опять обещают, но никак. Да и 100 тысяч рублей сейчас, это как примерно 50 тысяч в 2008 году.
gunter
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Сегодня в 17:16
Город будет расти поглощая соседние территории Сургутского района. Других вариантов нет.

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