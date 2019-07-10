​Жалкое зрелище

Проблема в том, что наше государство стало слабовольным и беззубым, а граждане жалкими мокрицами. Что сказал наш возмущенный разум после выходки Габунии? «Ой, да он не мужчина и не кавказец». Серьезно?! Это то, что вас волнует? Обтекли и распереживались о сомнительной мужественности персонажа? И, кстати, а давно Кавказ стал морально-этическим мерилом для России? Интересуют средневековые нормы, так у нас есть свои, отлично себя зарекомендовавшие технологии.

В соответствии с ними, оправдать Грузию – как-то, где-то, частично – может только голова Габунии на блюде, которую держит коленопреклоненный посол, ползущий по коридорам Кремля. Я имею в виду, прямо с Красной площади вползает – и пошел! А чтобы ему было веселее, можно грузинскую музыку включить. Читта-грита-маргарита. Особым великодушием правителя в данном случае станет милостивое разрешение убрать стекла с пола. И вот когда посол доползает до кабинета президента, тот хлопает его по плечу и говорит: «Ну что вы, батенька, зачем же? Вставайте, милейший… ». После чего габунская голова отправляется в корзину, а посол на трудотерапию.

Есть еще одна хорошая практика – когда наследных принцев дальних улусов кровавые цари держали подле себя. И те по утрам подавали им тапки или горшок. И мальцы при деле – и в стране порядок. А каждый князек четко понимал, что сынок «учится в Москве».

Это если вы уважаете средневековую мораль. Если мы оперируем сегодняшними правилами, то с Грузией нужно поступать соответственно им – причем, не только государству, но и каждому из нас. Если еще остались какие-то принципы и самоуважение.

Но каждый раз повторяется – нам жалко терять жратву и дешевый курорт.

Начинаются подсчеты «чего Грузия потеряет от разрыва с нами отношений». То есть, вы не собираетесь разрывать отношения? Граждане великой страны подсчитывают убытки какого-то жалкого колхоза – бутылки с вином пересчитывают.

А что вы хотите – такова жизнь, таков мир, который нужно принимать как есть. В нем нет ничего настоящего, ничего ценного, нет добра и зла, нет четкости. Все размыто, все колеблется, перетекает одно в другое, меняется местами, встает с ног на голову. В нашем случае это произошло, когда из публичного пространства исчезли слова «Предательство» и «Измена». Так у нас образовались новые партнеры. А мы стали напоминать Византию в ее последние дни.

Государство существует за одним – ЗАЩИЩАТЬ нас. Если оно не может это делать, если его кровавая гэбня пихает под бронники пачки денег – дабы прикрыть от пуль свои горячие сердца, то с чего оно с нас три шкуры сдирает? С чего оно граждан обдирает как липку, ничего не давая взамен? Даже иллюзии защищенности?

Вопросы риторические. Сколько, говорите, Грузия потеряет? А санкции она против нас не введет? Может, нам извиниться? Сестра, опусти плакатик, давай обнимемся.

Почитайте предыдущий блог Елены Куриловой с ее рассуждениями об отношениях русских и американцев. А чтобы увидеть другую точку зрения — обратите внимание на интервью сургутянки Ксении Гуськовой, которая была в Грузии в дни антироссийских выступлений, и поделилась своими впечатлениями.