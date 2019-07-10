​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!

На недавних публичных слушаниях, где я присутствовал, была озвучена информация о скором пересмотре муниципального нормативного документа «Правила землепользования и застройки в Сургуте». На слушаниях эта информация была сказана по поводу зоны университетского городка.

Я же сделал из нее совершенно иной вывод. Раз в скором времени будут вноситься изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), то можно предложить администрации и думе Сургута законодательно закрепить понижение этажности жилых домов во вновь проектируемых и возводимых микрорайонах города.

Все очень просто. В соответствии с ПЗЗ в нашем городе утверждено несколько зон для жилой застройки:

Ж.1 «Индивидуальное жилищное строительство» – до 3-х этажей;

Ж.2 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – до 4-х этажей;

Ж.3 «Среднеэтажная жилая застройка» – от 5-ти до 8 этажей;

Ж.4 «Многоэтажная жилая застройка» – от 9-ти этажей и выше;

Ж.5 «Сложившаяся застройка» – от 5-ти до 8 этажей, а также от 9-ти этажей и выше.

Вся проблема образования высокоэтажных гетто в нашем городе кроется в зоне Ж.4, ну, и примыкающей к ней зоне Ж.5. Но главное все-таки Ж.4. Повторюсь, в соответствии с ПЗЗ в зоне Ж.4 можно строить жилые дома любой этажности, начиная от 9 этажей.

Хочешь 15 этажей – пожалуйста. Хочешь 25 этажей – милости просим. Вздумалось построить гетто-дом в 50 этажей – и та же история. Конечно, нужно соблюсти другие параметры, прописанные в ПЗЗ. Но как показывает практика строительства в нашем городе – соблюдение прочих параметров – не проблема для застройщиков. Главное – чтобы дома были выше, выше, еще выше!

В этой связи я предлагаю при ближайшем рассмотрении вопроса об изменении правил землепользования и застройки внести в данный документ две правки – для зон Ж.4 и Ж.5 поставить параметр многоэтажной застройки – от 9-ти до 12 этажей. То есть это будет означать, что в Сургуте в принципе невозможно будет возводить жилые дома выше 12 этажей.

Чтобы мое мнение было услышано чиновниками, написал вот такое обращение на сайт Администрации Сургута: «Считаю необходимым изменить разрешенную этажность жилых домов в зонах Ж.4 и Ж.5 Правил землепользования и застройки Сургута с действующих – «от 9-ти этажей и выше» на новую – «от 9-ти до 12 этажей». Прошу Администрацию Сургута внести мое предложение в новую редакцию ПЗЗ при ближайшем рассмотрении данного документа в Думе Сургута.».

Надо отдать должное нашим чиновникам – сегодня вносить свои предложения стало очень легко. Всего-то надо зайти на сайт Виртуальной приемной, заполнить свои данные, написать, что ты «сургутянин» (а вовсе не организация) и написать предложение или замечание.

Чиновники такие же горожане, как и мы. И если они видят интерес жителей города, выраженный в массовых запросах на сайте администрации Сургута, они начинают работу над замечаниями и предложениями населения.

А если таких предложений нет – значит, людям и так хорошо живется на 20-м этаже панельки и людям этим ничего не надо. Значит, делают вывод чиновники, все и так хорошо и менять в этом вопросе ничего не нужно!