​Закон и порядок-1. Охота на лосося

Большинству из нас некогда следить за творческими телодвижениями наших властей. Что из последнего, вас задевшего, вы знаете? Повышение НДС и пенсионного возраста? Между тем, законодатель не дремлет, принимая и инициируя все новые и новые правила нашей с вами жизни. Я попытаюсь знакомить вас с наиболее «веселыми» из них – надо же быть в курсе, что нас ждет в обозримом будущем.

Начну с того, что с 1 июля вступил в силу закон №583-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ…». В нем устанавливаются новые нормы для так называемых «нерестоохранных полос лесов» — защитных лесов вдоль водных объектов, где происходят миграции и нерест ценных пород рыб вроде тихоокеанского лосося, семги, осетровых, сиговых и т.д. Леса защищают берега от эрозии, водоемы, соответственно, от заиливания и обмеления, охраняют тем самым нерестилища. Закон, в свою очередь, должен защищать эти леса от вырубки.

И что мы видим? Ширина защитных лесополос законодательно сокращена с 1 км до… 50-200 метров. Кроме того, в лесах водоохранных зон разрешаются сплошные санитарные вырубки. Нетрудно представить, что новыми возможностями непременно воспользуются лесозаготовители и промышленники, а также те, кто пожелает использовать прибрежную зону по своему хозяйственному или бытовому усмотрению. По прогнозам экологов, площадь нерестоохранных полос лесов может уменьшиться более чем в десять раз.

Не будет лесов – пострадают реки. Изменятся или вовсе исчезнут пути миграции, пропадут нерестилища вместе с рыбой. Обнищание рыбных ресурсов ударит и по тем, для кого рыболовство является частью традиционного образа жизни, по рыбной промышленности в целом, в конечном итоге – по всем потребителям. Но проблема на самом деле шире, ибо непредсказуемы экологические последствия фактического исчезновения охранных лесов. В сущности, новый закон подвергает смертельному риску всю хрупкую речную экосистему. Ну а поскольку все экосистемы тесно связаны друг с другом – то, по цепочке, весь экологический каркас России.

Черный юмор ситуации в том, что закон этот вступил в силу в Международный год лосося, к проведению которого Россия официально присоединилась. Нельзя сказать, что общественность дремала, пока принимались эти драконовские меры. «Гринпис», Всемирный фонд защиты дикой природы, научное сообщество пытались достучаться до законодателей, но безрезультатно.

Как говорят в зомбоящике, не переключайтесь. Скоро продолжим.