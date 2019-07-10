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​Грузия наш

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Когда Габуния произнес спич, я стал ждать реакции Путина. Это был ключевой момент. Ответ оскорбленного всегда важнее, чем само оскорбление.

Я не хочу ничего говорить о морально-этической стороне данного… хм, события. Для любого нормального человека понятно, что это запредельное самоуничижение журналиста. Самоликвидация того, что у человека зовется «лицом».

Об этом достаточно.

Смысл затеи очевиден – спровоцировать еще более жесткую реакцию, ибо усаживание в кресло депутата Госдумы с последующими песнопениями сработало не до конца. Ну, отменили полеты. Хорошо, но мало. Получай, Путин, Габунию вдогонку. Камикадзе его фамилия на самом деле.

Тактика «назло маме отморожу уши» вполне себе работает, когда уши – не твои.

Поначалу все шло по плану: депутаты Госдумы предсказуемо возбудились и бросились наперегонки банить вино, минералку, денежные переводы, длинные усы и широкие кепки. Кто-то из депутатов даже глубокомысленно изрек, что Абхазия ничуть не хуже в смысле туризма. Двигаясь в этом направлении такими темпами, мы бы собственноручно быстренько задраили все люки, погрузившись в пруды рефлексии и Черномырдин. Когда не знаю, что сказать, я говорю «Черномырдин».

А барахтающихся грузин окончательно подобрал бы проходящий мимо авианосец.

И тут Путин сказал – не надо. Не надо санкций, не надо уголовного дела. Пусть их.

Важно, что выдержана драматургически выверенная пауза. Не слишком поспешно, чтобы сочли за слабость. Не слишком затянуто, чтобы размыть эффект. Достаточно, чтобы прочувствовали возможные последствия.

И как теперь себя чувствует простой грузин, связанный с Россией общими культурными ценностями и cashflow? К кому теперь такую глубокую личную неприязнь испытывает, что кушать не может?

В общем, план «Камикадзе» провалился. Запуск Габунии в национальные герои обернулся славой Герострата, да еще и без ожидаемых спецэффектов. Грузия зависла в неловком положении. Теперь любой чих в сторону России будет жалок, ибо лимит достойных средств исчерпан с запасом. Похоже, на этом фоне ничего не остается, как по-настоящему подружиться. Мы ведь любим дружить с теми, кто облажался.


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Сегодня в 09:13, просмотров: 373, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 10:15
Хмм, а чего это обобщаете - грузия, россия? Конкретный журналист обматерил конкретного путина.
Или вы отождествляете грузина со всей грузией, а путина - о, боже, с россией?
Моби
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Сегодня в 10:17
«Важно, что выдержана драматургически выверенная пауза. Не слишком поспешно, чтобы сочли за слабость. Не слишком затянуто, чтобы размыть эффект. Достаточно, чтобы прочувствовали возможные последствия.» - ох, сколько восхищения.
Швондер
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Сегодня в 10:30
Очевидно, это очередной прогиб типа Самый вежливый президент
Мудрец
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Сегодня в 11:15
Теперь Габунию вполне могут убить, чтобы создать очередной антироссийский скандал в духе дела Скрипалей. Короче, Габуния по-любому Камикадзе.

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