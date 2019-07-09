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​Кортежем по рейтингу

Президент Владимир Путин приехал в Екатеринбург. Местные СМИ и телеграм-каналы рассказывают изумленной публике про меры безопасности, среди которых, в частности: цепочка из экипажей ГИБДД вдоль всего маршрута следования кортежа (парковаться поблизости, разумеется, запрещено), перекрытые для машин и пешеходов улицы, опечатанные канализационные люки, пожарные щиты, открывающиеся лючки фонарных столбов, двери в УрФУ (где будет встреча со студентами).

На крыше здания сидят снайперы. В здание университета никого не впускают и не выпускают, студентов посадили в аудитории в 14 часов – при условии, что президент должен был прилететь в город в 14.30, а прилетел в 17.

С «Иннопрома», где тоже должен побывать глава государства, выгнали большую часть людей. Закрыли парковку у экспоцентра, чем создали много неудобств для местных жителей. «Как вообще в Москве живут люди, если Путин там — все время?» – задает вопрос шеф-редактор Znak.comДмитрий Колезев у себя в телеграм-канале.

В далеком 2012 году я писал на siapress.ru блог, в котором поражался прелюдии к инаугурации Владимира Путина на третий срок – если помните, тогда он ехал в своем кортеже по АБСОЛЮТНО ПУСТОЙ Москве. Там даже птиц и мух, кажется, не было. Я тогда поражался: сколько усилий нужно было потратить на то, чтобы загнать десятки (сотни?) тысяч людей под лавки и полностью зачистить центр самого заселенного и бурлящего города страны. И самое главное – зачем это было делать?

Тогда моя позиция не нашла большого отклика у читателей. Мол: все правильно, президент великой державы, он должен показать свою крутость – и внешним, и внутренним потребителям, все нормально. А сейчас телеграм бурлит, СМИ бурлят, все выпячивают гротескные меры безопасности, которые – на минуточку – являются «скучным вторником», стандартной ежедневной работой ФСО.

Мы все понимаем, что беречь жизнь и здоровье нашего первого руководителя необходимо. Но сейчас, в отличие от 2012 года, у людей возникает вопрос: а нельзя ли беречь президента так, чтобы при этом не страдали его избиратели? Ну, там, если вы знаете, что он опаздывает на три-четыре часа – отпустить студентов размять ноги, сходить в туалет, попить водички. Или перекрывать дорогу не за несколько часов до проезда главного кортежа, а за 10-15 минут. Ведь это не сверхъестественная уступка, правильно? Или нет?

Социологи, которые проводят качественные исследования настроений россиян, утверждают, что один из ключевых запросов, который сейчас сформировался у наших соотечественников – это запрос на уважение со стороны власти. Чтобы губернаторы и мэры не называли «шелупонью», чтобы граждан слушали, чтобы им отвечали, чтобы объясняли свои решения. Думаю, можно смело включать в этот список: «не разгоняли с улиц по мере движения кортежа» и еще много пунктов, с которыми столкнулись екатеринбуржцы сегодня.

Народ бы это точно оценил.

Я уверен (думаю, многие со мной согласятся), что обеспечить безопасность президенту можно с большим уважением к гражданам. Как скоро это поймут в Кремле? Как думаете?


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Сегодня в 18:46, просмотров: 334, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:10
Все конечно так, только маленькую правку сделал бы. Всего одно слово в предложении, если позволите: «…один из ключевых запросов, который сейчас СФОРМИРОВАЛИ (в отличии от СФОРМИРОВАЛСЯ) у наших соотечественников – это запрос на уважение со стороны власти».

Именно СФОРМИРОВАЛИ. Лица, управляющие толпой в своих интересах.

И такая незначительная закономерность просматривается – чем больше формируется запрос на «уважение со стороны власти», тем меньше доходы населения.

Такое впечатление, что из россиян делают дураков, которые думками богаты. Думками об демократии и об уважении со стороны власти и тд. Чем бы не маялись, только бы денег не просили.

И знаете, глупо думать, что все эти концерты с кортежами на диву изумленной публике и возмущенными гражданами «требующими уважения власти», устраивают чиновники дураки, которые маху дали. И более точным, наверное, был бы заголовок: КОРТЕЖЕМ ДЛЯ РЕЙТИНГА. Тоже совершенно незначительная правка. Игра слов.

И даже скажу больше – то простое и эффективное управление толпой, которое сейчас применяется в России, уже давно не читается на кириллице. И только не надо вот говорить, что у меня мание видеть происки Госдепа США. Это интернациональная работа. И эти «интернационалисты» вот уже третий десяток лет успешно доят россиян и Россию с помощью элементарных манипуляций рубля и доллара.

В общем: у кого есть глаза тот увидит, у кого есть уши тот услышит, у кого есть мозги тот сообразит. А на нет и суда нет.
Флудер
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Сегодня в 21:15
Кстати, вот в чем нельзя обвинить Комарову, так в том, что она неудобства простым смертным создаёт своим присутствием. Её не видно и не слышно, когда приезжает. Ну, в первый год губернаторства только мешалась, а сейчас вон к ней даже местный блогер Сергей спокойно подвалил с вопросами на улице.
Сергей Б Флудер
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Сегодня в 21:23
Она этот этап рейтинга уже прошла в Югре, а отличии от Путина. Россия то больше чем Югра.
Сергей Б
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Сегодня в 21:25
Она уже пюлюет на мнение граждан.

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