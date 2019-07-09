​Кортежем по рейтингу

Президент Владимир Путин приехал в Екатеринбург. Местные СМИ и телеграм-каналы рассказывают изумленной публике про меры безопасности, среди которых, в частности: цепочка из экипажей ГИБДД вдоль всего маршрута следования кортежа (парковаться поблизости, разумеется, запрещено), перекрытые для машин и пешеходов улицы, опечатанные канализационные люки, пожарные щиты, открывающиеся лючки фонарных столбов, двери в УрФУ (где будет встреча со студентами).

На крыше здания сидят снайперы. В здание университета никого не впускают и не выпускают, студентов посадили в аудитории в 14 часов – при условии, что президент должен был прилететь в город в 14.30, а прилетел в 17.

С «Иннопрома», где тоже должен побывать глава государства, выгнали большую часть людей. Закрыли парковку у экспоцентра, чем создали много неудобств для местных жителей. «Как вообще в Москве живут люди, если Путин там — все время?» – задает вопрос шеф-редактор Znak.comДмитрий Колезев у себя в телеграм-канале.

В далеком 2012 году я писал на siapress.ru блог, в котором поражался прелюдии к инаугурации Владимира Путина на третий срок – если помните, тогда он ехал в своем кортеже по АБСОЛЮТНО ПУСТОЙ Москве. Там даже птиц и мух, кажется, не было. Я тогда поражался: сколько усилий нужно было потратить на то, чтобы загнать десятки (сотни?) тысяч людей под лавки и полностью зачистить центр самого заселенного и бурлящего города страны. И самое главное – зачем это было делать?

Тогда моя позиция не нашла большого отклика у читателей. Мол: все правильно, президент великой державы, он должен показать свою крутость – и внешним, и внутренним потребителям, все нормально. А сейчас телеграм бурлит, СМИ бурлят, все выпячивают гротескные меры безопасности, которые – на минуточку – являются «скучным вторником», стандартной ежедневной работой ФСО.

Мы все понимаем, что беречь жизнь и здоровье нашего первого руководителя необходимо. Но сейчас, в отличие от 2012 года, у людей возникает вопрос: а нельзя ли беречь президента так, чтобы при этом не страдали его избиратели? Ну, там, если вы знаете, что он опаздывает на три-четыре часа – отпустить студентов размять ноги, сходить в туалет, попить водички. Или перекрывать дорогу не за несколько часов до проезда главного кортежа, а за 10-15 минут. Ведь это не сверхъестественная уступка, правильно? Или нет?

Социологи, которые проводят качественные исследования настроений россиян, утверждают, что один из ключевых запросов, который сейчас сформировался у наших соотечественников – это запрос на уважение со стороны власти. Чтобы губернаторы и мэры не называли «шелупонью», чтобы граждан слушали, чтобы им отвечали, чтобы объясняли свои решения. Думаю, можно смело включать в этот список: «не разгоняли с улиц по мере движения кортежа» и еще много пунктов, с которыми столкнулись екатеринбуржцы сегодня.

Народ бы это точно оценил.

Я уверен (думаю, многие со мной согласятся), что обеспечить безопасность президенту можно с большим уважением к гражданам. Как скоро это поймут в Кремле? Как думаете?