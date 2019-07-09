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В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии

Фото И. Швец
Фото И. Швец

В Сургуте передали строительство школы в 34-м микрорайоне города в концессию. Такое решение было принято на внеочередном заседании думы Сургута 3 июля. Общие затраты на реализацию проекта – 2,5 миллиарда рублей. Закончить стройку концессионер – компания «СтройИнвест» – должна за 36 месяцев, после чего сможет пять лет эксплуатировать здание и извлекать прибыль. У некоторых депутатов думы города и профессиональных строителей возникли вопросы и сомнения относительно того, как фирма получит прибыль конкретно в этой концессии – СИА-ПРЕСС разобрался в этом вопросе.

Как вообще зарабатывают концессии?

Механизм концессии предполагает, что компания получает в свое пользование муниципальный объект или земельный участок и обязуется что-либо на нем построить. После этого она сможет использовать объект и получать прибыль в той форме, в которой посчитает нужным, не обращаясь за финансовой помощью в органы власти. Концессии обычно выдаются на большие сроки (например, 25, 49 и 99 лет). После окончания концессии, частник передает объект в муниципалитет, а всю прибыль оставляет себе.

Однако в случае с концессией по школам схема несколько отличается: фактически бюджет в течение действия договора постепенно выплачивает компании заранее утвержденную сумму, из которой строители должны покрыть свои расходы, в том числе, на банковские проценты. Так что в этом случае концессия больше напоминает рассрочку – город получает школу достаточно быстро, а расплачивается за нее со временем.

Что не так с концессией по строительству школы в 34-м микрорайоне?

Некоторых сургутских экспертов смутил срок концессии – восемь лет, из которых 2,5 года уйдет только на строительство. Сомнения в том, что «СтройИнвест» при текущей финансовой модели получит какую-то прибыль, возникли и у депутатов сургутской думы.

«Судя по тем документам, что мы получили, вы в лучшем случае выйдите в ноль с этим объектом. Как с такими финансовыми показателями вы собираетесь обращаться в банки за дополнительными деньгами?», – поделилась мнением депутат городской думы Татьяна Калиниченко.

В компании заявляют, что у них уже есть предложения от банков о софинансировании строительства. Поддержат ли они «СтройИнвест», после того, как будет готова проектно-сметная документация, пока неизвестно.

Как концессионер собирается зарабатывать?

Мнения источников СИА-ПРЕСС в строительной отрасли Сургута на этот счет разнятся. Одни говорят, что «СтройИнвест» собирается заработать на разнице между сметной стоимостью строительных материалов и их фактической ценой. Способ этот, мягко говоря, не совсем законный. Другие собеседники говорят, что такой механизм не сработает, потому что во время проверки сметной стоимости контролеры из администрации выявят подлог и потребуют вернуться к изначальным параметрам. Город при этом может получить еще один незавершенный объект строительства.

Источники СИА-ПРЕСС в администрации Сургута успокаивают, что все далеко не так критично. По их словам, местные строители (которые тоже были заинтересованы в этой концессии) в своих расчетах заложили «привычную» для себя и довольно высокую маржу, а «СтройИнвест» якобы согласен на куда меньший процент прибыли от этого проекта – во многом благодаря выгодному предложению компания и смогла получить этот контракт.

В Сургуте по концессии строится еще одно образовательное учреждение – школа в 39, которую возводит компания «Инвестстройцентр». Однако этот объект застройщик сделает полностью за свой счет, после чего просто продаст его городу в течение восьми лет.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 282, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 18:47
Интересно, школа стоит 2,5 миллиарда рублей.
Создается впечатление что там стоять будут золотые унитазы.
А если серьезно , то мало того что надо будет занять деньги, так еще и налоги платить. Как во время строительства , так и в период эксплуатации....
Создается впечатление, что мягко стелят, потом больно падать будем...

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Мнения

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