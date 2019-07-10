Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Из-за наводнений и введения режима ЧС в Иркутской области в редакцию СИА-ПРЕСС стали обращаться сургутяне с просьбой узнать, есть ли в нашем городе пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших из-за паводка.

С этим вопросом мы обратились в администрацию Сургута, где нам ответили, что подобных пунктов в городе не предусмотрено. Тогда мы задались вопросом: а куда в принципе сургутяне могут отнести одежду, обувь, игрушки и другие вещи, чтобы помочь нуждающимся?

На сайте городской администрации опубликован список из 24 благотворительных общественных объединений, которые занимаются организацией помощи для:

Людей с ограниченными возможностями здоровья;

Пенсионеров;

Детей-сирот;

Детей и молодых людей с тяжелыми заболеваниями;

А также для бездомных животных.

Из 24 организаций в четырех не взяли трубку, в двух сообщили, что не принимают помощь, в восьми нет телефонных номеров, а три организации вообще находятся на стадии закрытия или уже закрыты.

В итоге нам удалось плодотворно пообщаться лишь с пятью действующими пунктами сбора гуманитарной помощи:

1. Центр поддержки материнства «Моя радость» при храме в честь вмч. Георгия Победоносца. Здесь принимают продукты питания, а также одежду для нуждающихся людей. Находится центр по адресу ул. Университетская, 12.

2. Региональный благотворительный фонд помощи малоимущим семьям «Территория надежды». Здесь принимают одежду. Фонд располагается по адресу ул. Привокзальная, 16/2. Необходимо предварительно позвонить по тел. +7(3462)36-61-71.

3. БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям». Тут принимают исключительно новые вещи (передача осуществляется по договору). Центр находится по адресу ул. Лермонтова, 9.

4. Управление социальной защиты населения. Нужно предварительно ознакомиться с реестром малообеспеченных семей (в нем содержится информация о том, какие семьи в чем нуждаются). После этого нужно назвать порядковый номер выбранной семьи специалистам управления, чтобы вам позволили связаться с ней.

5. Региональный благотворительный фонд помощи детям и молодежи с тяжелыми заболеваниями «Благо Дарю». Здесь принимают одежду. Фонд расположен по адресу ул. Декабристов, 15

Также в гуманитарной помощи нуждаются и бездомные животные. СИА-ПРЕСС удалось пообщаться с представителями двух организаций.

6. Общественное движение «Дай Лапу». Здесь принимают корм для животных, натуральные продукты (крупы, мясо, тушенку, кости), миски, поводки, ошейники, намордники, лекарства для животных. Два раза в неделю работает склад по адресу ул. Магистральная, 32 (график работы размещен в группе: https://vk.com/daylapu_surgut).

7. Благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки». Здесь принимают корм для животных, а также все необходимое для их содержания. Центр располагается по адресу ул. Мечникова, д.13.