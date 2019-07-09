​Не позавидуешь

В комментариях под постом об интернет-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой во «ВКонтакте» почти 200 сообщений. Тема прямой трансляции — расселение аварийного жилья.

И почти каждое третье обращение содержит пугающую информацию. Вот выдержки из некоторых:

Живем в аварийном доме … дом уже весь гнилой и валится … помогите с получением квартиры, в доме живет больная бабушка … также несовершеннолетний ребенок.

Мы все уверены, что живем в опасных строениях. Фенольные они 100%.

Живем 25 лет, дышим фенолом.

42 года живу в этом поселке, и у меня никогда не было канализации. Я и две дочери всю жизнь моемся в тазу, и ходим по нужде в холодный туалет на улице.

Дом аварийный. Горел в прошлом году. То молодежь, то наркоманы залезают в подъезд, выламывая доски, курят, пьют. Это очень страшно.

Все основные несущие конструкции прогнили, дом складывается пополам. Зимой температура в комнатах не поднимается выше +10 градусов, все продувается ветрами… Наша семья состоит из трех человек, в том числе дочь и малолетний внук.

Как они живут в таких условиях?

Все эти люди вот настолько бедны, что вынуждены 25 лет дышать фенолом и мыться в тазу? Тогда это большой минус в копилку власть имущим одного из самых богатых регионов страны.

Или эти люди рискуют своим здоровьем и здоровьем своих детей ради выгоды — бесплатного капитального жилья взамен когда-то бесплатно полученной «деревяшки»?

Как вы думаете?