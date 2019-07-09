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​Курица с яйцом

Подростки в 16 лет и их родители должны знать, что такое конкурентоспособность

На прошлой неделе местные СМИ публиковали новости о том, что в Сургуте выпускники девятых классов не могут попасть на желаемые профильные направления старшей школы и вынуждены искать другие места для обучения.

Однако проблема не в том, что в городе не хватает учебных мест, а в том, что дети не могут пройти по среднему баллу, например, в ту гимназию, где учились ранее. Потому что их конкуренты — выпускники других образовательных учреждений, прошедшие индивидуальный конкурсный отбор, обладают куда лучшими оценками и портфолио.

Из-за этого у родителей юных (хотя уже не совсем) сургутян зреет недовольство и обида: почему кто-то, займет место моего ребенка? Однако логичнее бы было подумать: как так вышло, что у другого ребенка учебные показатели оказались выше?

Истерия из-за поступления в десятый класс вызвала реакцию департамента образования Сургута: директор Анна Томазова объяснила, что не нужно поддаваться эмоциям — дети не останутся без учебных мест. Действительно, их создано достаточно. По словам Томазовой, всего в городе насчитывается 4200 выпускников девятых классов, треть из которых планируют отправиться в колледжи и техникумы, а еще для 2600 детей подготовлены места в 10-х классах (кстати, в случае дефицита департамент поручит школам создать еще большее количество мест).

Однако родителям это и неважно. Они расстроены именно тем, что их дети не поступят в желанные гимназии и лицеи, до которых не смогли дотянуться. Я же хочу заметить, что вина за недостаточный средний балл в аттестате лежит только на школьнике и его семье.

Хотя нытье о несправедливости жизни понять можно — в современной России капитализм прижился не так прочно, а понимание конкурентоспособности не привито даже у многих взрослых.

Вот и выходит, что мамы-папы бегают со своими уже взрослыми детьми, как курица с яйцом, и не знают, как бы их пристроить. Сначала в десятый класс, а потом в вуз.

Невыясненным для меня остается только один вопрос — почему мои коллеги не пишут разгромные истории о плачущих матерях одиннадцатиклассников: «Мой ребенок-двоечник не поступил в МГУ». Надеюсь увидеть развитие темы в августе.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 438, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 15:26
Двоечникские родители могут забашлять 500+ тысяч за мгу. Как раз.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:51
Капитализм, здесь, наверное, не причем. В СССР тоже конкурс был, ну и «500+», тоже.
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:25
Меня всегда убивала фраза: планируют.
Кто чего планирует, доподлинно не ясно! Но говорить об этом уже нужно.
А если платны поменяются и придут больше чем некоторые создали, тогда что?
Что делать будем? Конечно поручать, школы создадут.
Это как про первоклассников: приходят подавать документы по месту жительства, им в ответ: мест нет, приходите позже...
Да места находятся потом, но почему не берут в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за школой участке? Почему берут не по месту жительства и детей "туристов"?! В школах некоторых количество первоклашек, для которых русский язык не родной зашкаливает все разумные пределы?
Еще раз повторю мысль , что пора уже менять руководство департамента образования. Они мозг выносят своими глупыми и некому ненужными бумажками - отчетами, директорам школ. Те потом учителям. Да многих директоров школ пора менять. Ради интереса кто нить предоставил бы запись педсоветов, как там учителей "имеют". Какими словами их называют...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:36
Пора.
Кто?

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