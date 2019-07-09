​Очень странная политика

Иногда кажется, что русские к американцам питают бОльшую страсть, чем наоборот, но это пока не посмотришь американское кино. Западные кинематографисты оказались в сложной ситуации. Им нельзя обижать геев, трансвеститов, цветных, мусульман и т.д. Остаются только русские, которых можно и нужно. Но и русские не особо-то обидчивые. Их практически невозможно достать. Турки взрывают их самолет и убивают посла – разве русские обиделись? Ничуть. Даже запрет на авиасообщение не пресек турпоток из России. Когда чехи вешают на двери своих кафе объявления «Русских свиней/агрессоров не обслуживаем», русские как раз проходят по другой улице и ничего не замечают. Когда на Украине взрывают советские памятники, наши туристы кушают десерт во львовской кофейне и ничего такого не видят. А факельные шествия – это выдумки российской пропаганды.

С развалом СССР русских во всех бывших братских республиках чморили по-черному – резали и выгоняли из квартир, где-то лишали гражданства, переводя на унизительное положение человека второго сорта. Мирные врачи и учителя, конечно, не были к такому готовы и, кто выжил, бежали в Россию. Но прошло немного времени и потянулись обратно: там же красоты, гостеприимство, музеи-курорты-вино-мимино.

Плюнь в русского туриста, он утрется и пойдет кушать сациви. Харчки ему что божья роса – «Путин и политика одно, а люди другое», – счастливо лопочет он. И вот этого как раз не может понять исходящий пеной Габуния. Я тоже поначалу не могла этого понять, потому что российская всеядность и отсутствие чувства собственного достоинства – это феномен. Тогда я задумалась, есть ли какие-то плюсы от этого феномена, не для туристов, а для страны в целом? Есть. И это то, что не может понять глупый Габуния: ОТ НАС НЕВОЗМОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ.

Русские, определенная, немаленькая часть, посчитают вас врагами, только если ваши танки будут подходить к Москве. Или ракеты полетят в нашу столицу. Не ранее. Да и то… А до этого, чтобы вы не делали, вы будете простыми людьми, которые не виноваты. Которые вне политики и которых обманул вашингтонский обком.

Так а плюс в чем? В том, что куда русские пришли, они оттуда не уйдут. Будут они там, как жители или как туристы, много их будет или мало, но они там будут ПО-ЛЮБОМУ. Их невозможно ни вытравить, не выгнать, не оскорбить, не оттолкнуть. И они с легкостью обвинят свою страну и свою политику, а не вас. Так что нет приема против такого милого лома – против обнимашечек. А где русские, там все говорят по-русски. Вся туристическая зона – русскоязычная, хочет она того или нет. И таким странным образом российское присутствие непрерывно расширяется. Если вы через день будете взрывать наши самолеты и валить послов, если Москва перекроет небо, они к вам будут пробираться партизанскими тропами. Не волнуйтесь. Санкции, маты на Путина с экрана, любой вид насилия – не волнуйтесь, русского туриста вам не остановить. Русское присутствие неизбежно.

Также бесполезны попытки американцев вызвать хоть какую-то реакцию от русских в кино. Это продолжается много лет, а встречной агрессии ноль. Русские ходят на эти фильмы и с удовольствием смотрят на себя – врагов. Они не злятся и не обижаются, они не возмущаются и не лепят образ американского врага в своем кинематографе. Они наслаждаются. И американцы ничего не могут с этим поделать. И в итоге… они влюбились в своего врага. Вот, что получилось: враг не реагирует, враг смеется, и он стал… милым, своим, родным.

В сериале «Родина» героиня вскрывает заговор русских, которые хотели устроить взрывы в Германии и погрузить Европу в ад. Русские возмутились подобной клеветой? Бойкотировали сериал? Ничуть.

В сериале «Американцы» действует пара советских шпионов. Причем, эта парочка обыгрывает все американские спецслужбы и спокойно возвращается домой. Тут и возмущаться нечему – мы шикарны.

Сериал «Чернобыль», не смотря на некоторые фактические ошибки, это практически Поклонение ликвидаторам, ценой своей жизни спасших континент от ядерной зимы. За это вообще спасибо. Сериал «Очень странные дела», 3 сезон. Как ни странно, чисто в мистической картине появляется огромное количество русских. Злых русских. Их чуть ли не больше, чем американцев. Среди них хороший парень Алексей. Потом «Русский терминатор» – очень злой, но внешне исключительно похожий на главу одного из югорских муниципалитетов. Русский генерал, готовый пытать детей. Русский доктор – садист в кожаном фартуке с набором страшных инструментов. И… Вайнона Райдер переодевается в форму русского солдата.

Пора отдаться. Враг стал любимым. Недоступным далеким возлюбленным. Которого невозможно зацепить и вызвать на кинобой. Да он сам придет и снимется в твоем кино. Великодушный, непонятный. Он и здесь, в Америке, играет себя-врага, и там – в своей далекой, огромной, холодной и мрачной стране. Немного пугающий, но прекрасный возлюбленный, приблизиться к которому можно… только надев его одежду.

Америка вступила с РФ в эротическую игру с переодеваниями. Это смешно. США сдались РФ как женщина мужчине, который ее все равно не берёт. Мы победили. А на остальных можно и внимания не обращать – благодаря нашим туристам от нас никто никогда не избавится.

Кстати, о взаимоотношениях русских и грузин — посмотрите или послушайте интервью сургутянки Ксении Гуськовой, которая рассказала о своем отпуске в Грузии в момент обострения отношений между нашими странами.