​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь

В Сургуте строится первый полноценный приют для домашних животных. Он потребуется городу для того, чтобы содержать выловленных на улице собак и кошек, которых раньше по закону усыпляли, если их никто не забирал из пункта временного содержания. Приют строит региональная общественная организация защиты животных «Берегиня», земельный участок для объекта выделила администрация Сургута, деньги собирают волонтеры, которые также своими руками помогают в возведении построек.

«Ни в России, ни в мире частные приюты не способны без участия власти решить крайне сложную в этическом и организационном плане проблему бездомных животных. Функционирование приюта – это не только содержание, то есть кормление, уборка, выгул, но также: лечение, стерилизация / кастрация, адаптация / социализация и большая работа по пристройству / поиску хозяев. Совместные усилия волонтеров, зоозащитников и городских чиновников в разработке и реализации общей концепции помощи бездомным животным – это, на наш взгляд, единственный перспективный вариант», – рассказала в разговоре с СИА-ПРЕСС заявляет председатель «Берегини» Ангелина Болтовская.

По ее словам, сейчас переезда в новый приют ждут около 170 собак (пока они находятся в старом приюте «Беригини»). В социальных сетях ведется отчет о строительстве, там же сотрудники приюта призывают неравнодушных людей к помощи.

Напомним, что в 2018 году проведен конкурс по отлову и утилизации безнадзорных животных, тендер выиграл ИП Давлетов. Согласно документам, в отловах животные могут содержаться не более полугода, после чего их усыпляют. Однако в январе 2019 года в силу вступил закон о гуманном обращении с животными. Теперь их по истечении срока пребывания в отлове должны отправлять в приюты, которых в нашем городе пока нет.

Параллельно строится еще один объект, инициированный зоозащитниками: общественное движение «Дай лапу» создает центр помощи безнадзорным животным «Переправа».

Руководитель движения Александра Дымза пояснила СИА-ПРЕСС, чем их центр будет отличаться от приюта: «Многие считают приют местом куда можно принести оказавшегося ненужным питомца. У нас нет возможности забрать всех животных с улицы, потому что их намного больше, чем наших возможностей. Сегодня на попечении «Дай Лапу» более 100 собак и 200 кошек, и все они разбросаны по разным передержкам, участкам, а наша задача – максимально объединить всех подопечных в одном месте. Так легче происходит социализация, контроль за состоянием животных, а самое главное – легче будет горожанам приезжать на прогулки и знакомиться с животными и, соответственно, легче нашим подопечным новый дом».

На данный момент вокруг «Переправы» построен забор, который обошелся ОД «Дай лапу» более чем в миллион рублей, строятся вольеры.

Если вы хотите помочь руками, транспортом или деньгам, то можете изучить информацию и связаться с сургутскими общественниками-зоозащитниками по следующим ссылкам:

«Берегиня»:

ОД «Дай лапу»: