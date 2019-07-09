Могут ли соседи держать дома змею?

«Соседи держат дома змею. Есть ли ограничения на содержание диких или ядовитых животных в домашних условиях?»

Закон запрещает содержать и использовать дома животных, которые представляют опасность для владельцев (крупных хищных или ядовитых). А также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, так как это неблагоприятно влияет на состояние их здоровья, вплоть до гибели.

Существует перечень животных, запрещенных к содержанию и случаи, при которых допускается их содержание. В списке разные представители пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, млекопитающих и другие.

Однако, если животное, включенное в список запрещенных к домашнему содержанию, было приобретено до 1 января 2020 года, то оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.

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