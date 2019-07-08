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​Даёшь молодёжь

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В Москве не первый год существует проблема скопления веселящейся молодежи в центре города. Чистые пруды, «яма» на Хохловской площади, «Горки» на Китай-городе. Пьют, курят, шумят до поздней ночи. «Лев против» брызгает перцовкой, полиция и Росгвардия периодически шерстят местность, но толку – практически каждый вечер тут аншлаг.

Тема не только московская, просто Москва, как водится, на виду. В Питере сам Шнур велел пить. В Екатеринбурге – Плотинка и парки со скверами. В Тюмени очень давно не был, но подозреваю, что знаменитая многоуровневая набережная по вечерам отнюдь не пустует. В Сургуте в силу климатических нюансов молодежь исторически непривередлива: где лавочка, там и хорошо. На углу Ленина и Дзержинского, возле «Сити-Центра», до сих пор, наверное, сидят.

И что прикажете со всеми ними делать? Регулярно разгонять, загонять в «Молодую гвардию» и «Зарницу», школу юных выжигателей лобзиком, заставлять сдавать на золотой значок ГТО по отжиманиям, не выпуская пиво из рук? Читать лекции о вреде алкоголизма? Устраивать побольше молодежных кафе а-ля «Собеседник»? Травить их «Львом против», «РМС» и прочими общественниками? Вызывать чуть что полицию?

Есть, конечно, административный кодекс, но нет рецепта решения проблемы.

Делать что-то надо, кто ж спорит. Создавать условия. И спортшколы чтоб были, и просто площадки во дворах, и дополнительное образование, и кружки с клубами. Желательно бесплатно или за минимальные деньги. При этом надо понимать, что наличие даже самой крутой инфраструктуры (в той же Москве она вполне продвинутая) – совсем не панацея, поскольку речь идет о разном. Спорт и запил на балалайке – увлечение и самореализация, а тусовка и выпил пива – социализация. И социализироваться толпой на улице, как крокодил Гена с Чебурашкой, у прохожих на виду – далеко не самый плохой вариант.

Разгонять бессмысленно, они от этого собираться не перестанут, просто передислоцируются в другие, менее доступные места. На стройки заброшенные, например, за гаражи какие-нибудь, туда, где вы их уже не увидите и не услышите. И не узнаете, чем они там занимаются.

Поэтому в иных местах даже специальные общественные пространства выстраивают, чтоб лучше на виду были, где и камеры, и кнопки, и патрули. Та же «яма» на Хохловской площади – там ведь очередной торговый центр изначально собирались построить. Благо обнаружили основу стены Белого города XVI века и переформатировали место. Другое дело, что там планировались театральные постановки и декламация стихов. Вместо этого – музло и распитие.

Жизнь без чуткого руководства зачастую упрощает свою форму и добавляет новое содержание. Зато это жизнь без чуткого руководства, понимаете? Только она, в итоге, дает человеку возможность нарастить собственный опыт, который никакими лекциями и запретами не заменишь. Ну а дальше – вопрос воспитания, восприимчивости, личных приоритетов. Семья и школа, куда ж без них.

А в «яме» я бы сделал так: показал бы запланированный театр посреди тусовки. Испробовал бы силу искусства вместо баллонов с перцем. А вам, сургутяне, мешает молодежь на улицах?


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Сегодня в 15:47, просмотров: 462, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:32
Лично мне, как сургутянину, молодежь не мешает. В Сургуте молодежь нормальная. Токо бы сюда комментаторы моралисты не заползли бы – эхо совкового прошлого – у тех, домоуправ друг человека.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:48
А чем помочь? Вопрос, наверное, риторический – не учите жить, помогите материально – тоже из совкового прошлого, только из его неофициальной части. Молодым людям нужна читаемая перспектива, а как проводить досуг они сами сообразят.

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