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Это не граждане мудаки

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников высказал свое мнение об автомобилях, которые сургутяне паркуют на газонах (фотоподборки, посвященные автохамам, мы публикуем по воскресеньям в нашей рубрике «Эвакуируйте это!»). Публикуем комментарий Сергея Бражникова полностью.

Я конечно не настолько глупый, как вы, и прекрасно пониманию, что такое обустроенный и огороженный газон. На фотографиях, которые прислали озабоченные граждане, как раз очень хорошо видно массовое наличие в городе Сургуте заброшенных пустошей вместо обустроенных газонов. Это та самая «комфортная среда», из-за которой урбанист Варламов назвал жителей Сургута мудаками.

Кроме того, во многих уголках нашего города авто просто некуда ставить, кроме как на пустошь, обустроенные стояночные места отсутствуют. Все та же «комфортная среда». То есть дело не только в несознательных автомобилистах, которые, без сомнения, не полезли бы ставить свои авто на обустроенные и огороженные газоны, сшибая бампером металлические ограждения, да еще и при наличии обустроенных стояночных мест.

Про сознательность граждан Сургута хорошо написала Анастасия Семихатских на примере утилизации пластиковых отходов. Если есть отдельные контейнеры для пластика, то граждане утилизируют пластик именно туда. То есть, не граждане мудаки.

А вот ретивых граждан, которые без разбору обличают других при явном отсутствии собственного «облика-морали», кроме как стукачами не назовешь. Даже не сомневаюсь, что многие из обличителей тот же пластик утилизируют вместе с остальным мусором. Вот причем здесь пластик. И так, между прочим, пластиковый мусор разлагается 500-1000 лет и в океане уже целые острова из пластиковых отходов размером с Францию. Куда более страшная и глобальная экологическая проблема, чем авто на пустоши.

И вот ведь, что еще интересно: как ни посмотришь, то кругом одни сознательные и морально устойчивые граждане, обличающие друг дружку, а страна по социальным показателям в полном заду и на 100 процентов коррумпирована. Как так?


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Сегодня в 15:05, просмотров: 111, комментариев: 3


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Комментарии:
kok
не нравится
Сегодня в 15:11
Ахаххахаха. Зачем этот комментарий было отдельным постом публиковать? Ладно, когда человек пишет действительно дельные мысли, но здесь просто в кучу смешаны не связанные друг с другом вещи, что по факту является одним из приёмов демагогии.
kok
не нравится
Сегодня в 15:16
Мне особенно понравилось, что редакторы СИА-Пресс оставили предложение с оскорблением. Может тогда и комменты тереть не будем, а то иногда весёлые тексты удаляете?
Редакция СИА-ПРЕСС
не нравится
Сегодня в 15:23
Какое оскорбление?

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Мнения

Это не граждане мудаки

Это не граждане мудаки
Дело не только в несознательных автомобилистах, которые, без сомнения, не полезли бы ставить свои авто на обустроенные и огороженные газоны, сшибая бампером металлические ограждения, да еще и при наличии обустроенных стояночных мест
Сергей Бражников, сургутянин Сегодня в 15:05
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